Гарвардские "профессорки" рвутся к власти, чтобы спасти демократию • 127 • Аналитика © AP Photo / Gerald Herbert Люди на фоне американского флага. Архивное фото Они отлично пишут, эти две женщины из Гарвардского университета, — в смысле, умеют четко и ярко выразить свои мысли. Начиная с заголовка статьи — "Месть патриархов", продолжая подзаголовком "Почему автократы боятся женщин" и заканчивая выводом — что пришло время всем демократиям и демократическо-правозащитным группам передать власть феминисткам. Двух "авторок" зовут Эрика Ченовет и Зоя Маркс, академических титулов у них сколько угодно. И скажем сразу: автократы — это мы. Россия, конечно, и Китай. Вот мы женщин и ненавидим. Но вообще-то речь в статье еще о десятках государств и обществ, от Индии и Бразилии до Саудовской Аравии и Афганистана. Везде откат от настоящей демократии, то есть от классической повестки феминисток прежде всего, да попросту расправы над таковыми. Чего в статье нет: прямого ответа на простой вопрос. Вот Россия — по историческим меркам почти девочка, всего-то тысяча лет развития. Не то что минимум три тысячи лет у Китая (не говоря о еще более внушительных цифрах у Индии). В итоге получилось два совершенно разных общества. Наша публика и китайская принимает как должное совершенно разные вещи и возмущается тоже по разным поводам, и что работает в одной стране, зачастую не приживается в другой. Как же тогда получилось, что по вопросу о феминизме не то что два правительства, а два разных общества пришли к одним и тем же выводам: что феминизм, тот, что сегодня есть, это для добрых людей посмешище, а для недобрых просто гадость? Так ведь картина глобального антифеминистского наступления еще шире и разнообразнее, и как раз наша гарвардская пара отлично ее рисует. Например, в Бразилии, оказывается, во время президентской кампании 2018 года участвовали два женских движения. Феминистки агитировали против нынешнего президента Жаира Болсонару, но другие женщины, заворачивавшиеся в национальный флаг, были за него. Жаль, что мы так мало знаем о Бразилии — интересная страна. И в целом, сообщает нам статья, множество автократов смогли завербовать на свою сторону женщин и создать целые консервативные женские движения в свою поддержку, причем происходит это не только в Польше, Венгрии или у арабов, а вот здесь, в США. Хороший факт, однако: как же эта агрессивная идеология всех достала, и женщин в том числе. И тут самое время вернуться к тому самому вопросу — ладно еще они там, в США или Бразилии, не любят феминисток, а вот за что мы их не любим? Мы, русско-китайские автократы, хотя и чуть не весь мир в придачу. И вот это две наши профессорши очень хорошо демонстрируют. Собственно, половина статьи об этом. То есть одна половина — она насчет того, как и где автократы сейчас наперебой навязывают своим страдающим народам всякие законы и правила, отдающие тела и судьбы женщин на растерзание мужчинам. Тут с фактами очень плохо, потому что нет типичных демократических фальшивок, которые эти двое не повторили бы. Но есть и вторая половина текста. И в ней две дамы с их откровенно военным лексиконом мыслят примерно как товарищ Троцкий: как организовать армию из ничего — и завоевать целое общество и государство, а то и весь мир. Оказывается, говорят они, наука демонстрирует: если в каких-то политических движениях участвуют женщины, то захват власти получается более успешным. Причин тому несколько, есть и такая: вот если вы, например, поставите несколько женщин перед танками, то тут в дело могут пойти патриархальные гендерные табу и предрассудки — что женщин давить нехорошо. И они побеждают. То же относится к прочим формам захвата власти: массовым шествиям, забастовкам, бойкотам. Да, в конце концов, участие там женщин как минимум означает расширение базы протеста ровно вдвое. Вообще у этих леди понятно, что речь идет об идеологии переделки обществ с целью их захвата и подчинения новым правилам и хозяевам, отсюда очевидная ненависть к "традиционным ценностям". Именно так они их и поминают — исключительно в кавычках. И ведь сколько стран перечислено, и до какой степени разные там традиции и ценности, нечего и говорить (в Китае, например, роль женщины в обществе издавна огромна, на грани матриархата, не то что в старой Европе). Но традиции все надо ломать скопом, в том числе становясь перед танками и теми женщинами, которые с феминизмом не согласны. Вдобавок Эрика Ченовет и Зоя Маркс (снова повторим, они отлично выражают свои мысли) четко показывают, что феминистская идеология — это не что-то отдельное и бешеное, а часть широкого фронта сил, разрушающих весь (по возможности) мир, навязывающих ему то, что сегодня называется демократией. Вот их хорошие цитаты на эту тему: имея опыт "долгой битвы против социальных иерархий, которые консолидируют власть в руках немногих, феминистские движения — это мощное оружие против авторитаризма. Те, кто желает развернуть вспять глобальный упадок демократии, не могут этот факт игнорировать". И еще: "женщины, которые находятся на переднем крае массовых движений, не только повышают шансы этих движений на достижение их целей — например, устранение репрессивного диктатора. Они также повышают шансы на то, чтобы эти движения обеспечили более долговременные демократические перемены". А раз так, то проваливающимся, отступающим по всему фронту организаторам нынешней мировой революции пора отдать власть женским батальонам. Тут все очень конкретно: автократы, подавляя женщин, хотят этим подорвать массовые демократические движения, которые их свергнут? Значит, демократам всех стран пора сделать центральным пунктом своей программы продвижение женщин в политику. Правительства обязаны дать равное представительство женщинам во всех и любых звеньях управления, это должно стать не просто частью, а главной частью борьбы США и прочих за выживание. Врагов феминизма надо разоблачать и призывать к ответу. Делать это надо во всемирном масштабе: тем странам, которые не отвечают стандартам, не давать помощь. Следует создать коалицию демократий, чья цель — отторжение патриархального авторитаризма, и для этого следует созвать глобальный саммит или конференцию. И дальше — как всегда: давить и заставлять. Вот за это, последнее, мы их и не любим. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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