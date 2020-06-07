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Гарри, вернись домой: Принц Уильям опасается за жизнь брата

07 июня 2020, 12:00  •  104 • В мире
Близкие к британскому королевскому двору источники сообщают, что принц Уильям попросил принца Гарри вернуться из США домой. Причиной стали вспыхнувшие за океаном протесты - Уильям опасается за жизнь младшего брата.
Королевская семья Великобритании опасается за жизнь и здоровье принца Гарри и его семьи, переехавших в прошлом году в США, на родину Меган Маркл. Поэтому Уильям попросил своего младшего брата вернуться домой, сообщл британской Express осведомлённый источник. Впрочем, это не единственная причина.
Уже не секрет, что финансовое положение четы герцогов Сассекских, сложивших с себя в марте королевские полномочия, весьма тревожно. Принцу Гарри не удаётся найти работу, а тут ещё ситуацию осложнила пандемия коронавируса. Вдобавок ко всему по Штатам прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

По мнению родных Гарри, ему лучше было бы вернуться домой, тем более что первые 12 месяцев после сложения королевских полномочий считаются тестовыми. В течение этого периода супруги могут передуумать и вновь вернуть себе королевский статус.
Что думает по этому поводу сам Гарри, пока не известно, но СМИ уже не раз сообщали, что млаший принц Уэльский чувствует себя подавленным на чужбине, вдали от родных и без работы. Возможно, Гарри жалеет о переезде и будет рад ухватиться за предложение брата.

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