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Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?

20 июня 2020, 02:00  •  92 • В мире
Заокеанская идиллия для блудного принца Гарри, похоже, закончилась: он возвращается в Великобританию. Поклонники переживают: а как же Меган Маркл, которая так мечтала освободить мужа от королевских цепей?
Судя по всему, королевские обязанности больше не кажутся принцу Гарри такими уж непосильными. Поговаривают, что он уже не раз пожалел о своём переезде в США, на котором настояла его супруга Меган Маркл. Принцу оказалось не под силу найти там работу по себе, и финансовое положение пары, привыкшей к роскоши, серьёзно ухудшилось. Тем более что, сложив с себя титулы, Меган и Гарри не могли больше рассчитывать на помощь из королевского бюджета.
На этой почве у Гарри началась депрессия: по сообщениям инсайдеров, принц часто ссорился с женой, обвиняя её в том, что он теперь находится вдали от своих родных и не может обеспечивать семью. Пара даже вынуждена была обратиться к психологу. Даже переезд из Канады в солнечную Калифорнию не спас ситуацию, а вездесущие папарацци и вовсе превратили жизнь семьи в ад.
Положение усугубили вспыхнувшие в Штатах беспорядки, вызванные убийством полицейскими чернокожего мужчины. Принц Уильям, по слухам, сильно беспокоился за жизнь младшего брата и уговаривал его вернуться в Великобританию.
И вот, кажется, ему удалось настоять на своём: СМИ сообщают, что Гарри вместе с Меган и малышом Арчи, которому недавно исполнился год, возвращаются в своё имение близ Лондона. Правда, не насовсем - не дольше, чем на пару месяцев: пара планирует переждать на родине принца кризис. Затем Меган хочет увезти мужа и сына обратно на свою родину.

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