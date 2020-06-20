Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?

Судя по всему, королевские обязанности больше не кажутся принцу Гарри такими уж непосильными. Поговаривают, что он уже не раз пожалел о своём переезде в США, на котором настояла его супруга Меган Маркл. Принцу оказалось не под силу найти там работу по себе, и финансовое положение пары, привыкшей к роскоши, серьёзно ухудшилось. Тем более что, сложив с себя титулы, Меган и Гарри не могли больше рассчитывать на помощь из королевского бюджета.

На этой почве у Гарри началась депрессия: по сообщениям инсайдеров, принц часто ссорился с женой, обвиняя её в том, что он теперь находится вдали от своих родных и не может обеспечивать семью. Пара даже вынуждена была обратиться к психологу. Даже переезд из Канады в солнечную Калифорнию не спас ситуацию, а вездесущие папарацци и вовсе превратили жизнь семьи в ад.

Положение усугубили вспыхнувшие в Штатах беспорядки, вызванные убийством полицейскими чернокожего мужчины. Принц Уильям, по слухам, сильно беспокоился за жизнь младшего брата и уговаривал его вернуться в Великобританию.

И вот, кажется, ему удалось настоять на своём: СМИ сообщают, что Гарри вместе с Меган и малышом Арчи, которому недавно исполнился год, возвращаются в своё имение близ Лондона. Правда, не насовсем - не дольше, чем на пару месяцев: пара планирует переждать на родине принца кризис. Затем Меган хочет увезти мужа и сына обратно на свою родину.