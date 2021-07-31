Гарри Каспаров придумал, как одолеть Путина. Но Белый дом не впечатлился

Шахматист Гарри Каспаров, пробуя себя на ниве политики, решил дать совет президенту США Джо Байдену в вопросах противостояния с президентом России. Пора, говорит, собирать компромат на Владимира Путина. Впрочем, Белый дом идеей не впечатлился, на что указала Ольга Ковитиди.

Шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров предложил начать искать компромат на президента России Владимира Путина, если США хотят от России немедленного прекращения "кибератак", в которых её постоянно обвиняют. Каспаров настаивает, что состояние президента Владимира Путина исчисляется десятками миллиардов долларов. Но... почему-то сам не спешит искать доказательства заявлению, а отдаёт всё на откуп Штатам.

Гарри Каспаров считает, что президент США Джо Байден должен вести более жёсткую политику в отношении России, принимая суровые меры, как в отношении окружения Владимира Путина, так и прицеливаясь в президента России лично.

Это не крайняя мера. Это единственная эффективная мера, - заявил Каспаров.

Пламенную речь шахматиста, решившего стать политиком, зарабатывающим баллы на русофобии, оценила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. В беседе с Царьградом она подчеркнула: