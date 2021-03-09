Гарри и Меган ударили по Виндзорам. Британцы в гневе: "Нас как нацию надули"

Удар по Виндзорам – так охарактеризовали интервью принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской. После увиденного Британию обуял гнев: "Нас как нацию надули"

Британская пресса сегодня говорит только об одном – интервью принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской. Интервью уже охарактеризовали как удар по Виндзорам, а жители Британии говорят, что их надули как нацию.

С Гари и Меган беседовала гуру американская светская журналистика Опра Уинфри. В ходеинтервью прозвучали косвенные обвинения двора в расизме, плохом обращении с бывшей голливудской актрисой. Кроме того, Меган поведала о суицидальных настроениях, а Гарри – о не самых лучших отношениях со своим отцом.

По данным портала "Смотрим", многие британцы искренне пожалели Меган и посочувствовали ей, но большая часть граждан высказалась против её высказываниях о расизме в отношение королевской семьи. Такой же критике подверглись высказывания о лишении финансирования в период пандемии.

Соучредитель и главный редактор True Royalty TV Ник Буллен заявил, что "свадьба, которая обошлась британским налогоплательщикам в 35 миллионов фунтов, была, по сути, постановкой, поскольку они поженились двумя или тремя днями раньше …"

"Таким образом, нас как нацию надули. Еще одна вещь, которая разочарует британскую публику. Последний год был чрезвычайно тяжелым для всех. Многие лишились работы, многие потеряли родных. И я думаю, британцам будет сложно смотреть на пару, которая живет в доме за 14 миллионов фунтов прямо на пляже в Калифорнии, и скоро, вероятно, получит 100 миллионов долларов за договор с Netflix и еще одну солидную сделку со Spotify. А до этого буквально жили во дворцах. Многие скажут на это: "Вам кажется, у вас сложная жизнь? Поживите нашей, когда зачастую вам нечего подать на стол", – отметил Буллен.