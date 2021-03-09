Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная / В мире

Гарри и Меган ударили по Виндзорам. Британцы в гневе: "Нас как нацию надули"

09 марта 2021, 04:20  •  101 • В мире
Удар по Виндзорам – так охарактеризовали интервью принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской. После увиденного Британию обуял гнев: "Нас как нацию надули"
Британская пресса сегодня говорит только об одном – интервью принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской. Интервью уже охарактеризовали как удар по Виндзорам, а жители Британии говорят, что их надули как нацию.
С Гари и Меган беседовала гуру американская светская журналистика Опра Уинфри. В ходеинтервью прозвучали косвенные обвинения двора в расизме, плохом обращении с бывшей голливудской актрисой. Кроме того, Меган поведала о суицидальных настроениях, а Гарри – о не самых лучших отношениях со своим отцом.
По данным портала "Смотрим", многие британцы искренне пожалели Меган и посочувствовали ей, но большая часть граждан высказалась против её высказываниях о расизме в отношение королевской семьи. Такой же критике подверглись высказывания о лишении финансирования в период пандемии.
Соучредитель и главный редактор True Royalty TV Ник Буллен заявил, что "свадьба, которая обошлась британским налогоплательщикам в 35 миллионов фунтов, была, по сути, постановкой, поскольку они поженились двумя или тремя днями раньше …"
"Таким образом, нас как нацию надули. Еще одна вещь, которая разочарует британскую публику. Последний год был чрезвычайно тяжелым для всех. Многие лишились работы, многие потеряли родных. И я думаю, британцам будет сложно смотреть на пару, которая живет в доме за 14 миллионов фунтов прямо на пляже в Калифорнии, и скоро, вероятно, получит 100 миллионов долларов за договор с Netflix и еще одну солидную сделку со Spotify. А до этого буквально жили во дворцах. Многие скажут на это: "Вам кажется, у вас сложная жизнь? Поживите нашей, когда зачастую вам нечего подать на стол", – отметил Буллен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
08 марта 2021, 14:35
Откровения Гарри и Меган: Всё хуже, чем опасался Букингемский дворец
08 марта 2021, 17:20
Сжечь и забыть: Жители Айдахо взбунтовались против масочного режима
08 марта 2021, 09:05
Восьмое марта: Вместо дня борьбы за права – день прославления женщины
08 марта 2021, 23:40
«Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
08 марта 2021, 21:50
«Находятся в хорошем, стабильном состоянии»: Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом
08 марта 2021, 09:00
«Неразумное подавление»: могут ли Китай и США преодолеть противоречия при администрации Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 00:40
"Это не скандал": Захарова разоблачила сговор после откровений Гарри и Мега...
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представи...
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 00:40
Аналитики указали на двух возможных преемников Лукашенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
08 марта 2021, 13:40
Своей жадностью крымские власти рождают у жителей полуострова обиду на Россию
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.