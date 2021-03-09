Гарри и Меган после откровений у Опры постигла участь русских. Захарова заявила о сговоре и травле

Откровенное интервью для Опры Уинфри принца Гарри и его супруги Меган прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила и сговор британского истеблишмента с прессой, и травлю, которую организуют жертвам. Указала и на то, как пресса может извратить ситуацию с герцогами Сассекскими, в чём прослеживаются параллели с травлей России.

Канал CBS ранее опубликовал двухчасовое интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. В британской прессе откровения герцога и герцогини Сассекских вызвали эффект разорвавшейся бомбы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявления Гарри и Меган, отметив, что "многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии".

Однако, по мнению эксперта, в данном случае "это не скандал", а "обрушение декораций". Дипломат обратила внимание на три важных момента, связанных с этими откровениями герцогов.

"Во-первых, даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке", - высказала свою мысль Захарова.

Во-вторых, она указала на имеющийся сговор британского истеблишмента с прессой. Последняя, по словам дипломата, "манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие". А оно, в свою очередь, может не только "не совпадать с реальностью, даже противоречить ей". Захарова также добавила и то, что о том же свидетельствуют и недавние попавшие в интернет материалы МИД Великобритании.

Больше того, если судить по словам Захаровой, то после откровений у Опры Гарри и Меган постигла участь русских, как это было в истории с отравлением Скрипалей или Литвиненко. Ситуацию извратили абсолютно, перевернув всё с ног на голову.

"Любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиаиндустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот", - обратила внимание Захарова.

Третий момент, на который указала российский дипломат, - тема расизма. Он, по мнению дипломата, "не искоренён, а его жертвы подвергаются травле".