Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме в 6 утра - видео

В ходе сценки "президент Путин" сначала сомневается в способностях Харламова стать главой российского государства и задает ему "трудные вопросы".

"Вот ты на саммите "Большой двадцатки" и видишь, что у президента США Дональда Трампа ширинка расстегнута. Что ты ему скажешь?" – спрашивает "Путин".

"Зачем ему говорить? Пусть так ходит", - отвечает Харламов, вызывая смех зрителей и одобрение "президента". Тот задает следующий вопрос: "У Трампа и Зеленского день рождения в один день. К кому ты пойдешь?" "К Трампу", - отвечает Харламов, объясняя, что Зеленский, конечно, тоже будет там.

Однако когда "президент" одобряет ответы Харламова и начинает знакомить его с президентским графиком, шоумен сбегает со сцены, услышав, что рабочий день российского лидера начинается подъемом в 6 утра и продолжается в спортзале. "Ну просто сказали бы "нет", Владимир Владимирович", - жалуется Харламов под хохот зрителей.