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Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме в 6 утра - видео

13 мая 2019, 06:24  •  37 • Политика
Политолог Евгений Минченко опубликовал в своем Facebook видеоролик "Камеди клаба", в котором шоумен Гарик Харламов заявляет изображающему президента России Владимира Путина коллеге о том, что собрался стать президентом России по примеру комика Владимира Зеленского, победившего на выборах лидера Украины.
В ходе сценки "президент Путин" сначала сомневается в способностях Харламова стать главой российского государства и задает ему "трудные вопросы".
"Вот ты на саммите "Большой двадцатки" и видишь, что у президента США Дональда Трампа ширинка расстегнута. Что ты ему скажешь?" – спрашивает "Путин".
"Зачем ему говорить? Пусть так ходит", - отвечает Харламов, вызывая смех зрителей и одобрение "президента". Тот задает следующий вопрос: "У Трампа и Зеленского день рождения в один день. К кому ты пойдешь?" "К Трампу", - отвечает Харламов, объясняя, что Зеленский, конечно, тоже будет там.
Однако когда "президент" одобряет ответы Харламова и начинает знакомить его с президентским графиком, шоумен сбегает со сцены, услышав, что рабочий день российского лидера начинается подъемом в 6 утра и продолжается в спортзале. "Ну просто сказали бы "нет", Владимир Владимирович", - жалуется Харламов под хохот зрителей.

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