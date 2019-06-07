Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир

Политический аналитик и историк Владимир Корнилов указал на единственный материал в СМИ в связи с юбилеем высадки союзнических войск в Нормандии, в котором упомянули о роли советской армии в победе на фашисткой Германией. Он был опубликовал в британской газете Guardian.

Как пишет, политический эксперт Это вызвало бурную реакцию читателей, расколов западный мир на два лагеря. Одни отстаивают точку зрения, что высадка в Нормандии освободила Францию от советской оккупации. Другие благодарят автора рисунка за то, что он, в отличие от властей, не забывает о роли СССР в той войне.