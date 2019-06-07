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Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир

07 июня 2019, 11:09  •  32 • В мире
Единственной британской газетой, которая в ходе празднования юбилея D-Day вспомнила о роли советского солдата в освобождении от нацизма, стала Gardian. Её рисунок советского солдата раскол читателей на Западе на два лагеря.
Политический аналитик и историк Владимир Корнилов указал на единственный материал в СМИ в связи с юбилеем высадки союзнических войск в Нормандии, в котором упомянули о роли советской армии в победе на фашисткой Германией. Он был опубликовал в британской газете Guardian.
Как пишет, политический эксперт Это вызвало бурную реакцию читателей, расколов западный мир на два лагеря. Одни отстаивают точку зрения, что высадка в Нормандии освободила Францию от советской оккупации. Другие благодарят автора рисунка за то, что он, в отличие от властей, не забывает о роли СССР в той войне.
Пожалуй, единственной британской газетой, которая в ходе празднования юбилея D-Day вспомнила о роли советского солдата в освобождении от нацизма, была Гардиан. Вот этим рисунком pic.twitter.com/Vduyw9fDcL
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 7 июня 2019 г.

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