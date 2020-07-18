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Гаранты Минских соглашений против линии Киева

18 июля 2020, 13:00  •  33 • Украина

Верховная Рада Украины назначила проведение местных выборов на 25 октября 2020 года. При этом выборы в областные советы Луганской и Донецкой области проводиться не будут.
Рада про назначение местных выборов на Украине, где также, указано, что в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» выборов не будет, а «Выборы... будут назначены в установленном Конституцией Украины порядке после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции...». В постановлении уточняется, выборы возможны только при условии «возобновления полного контроля Украины над государственной границей Украины».
Каким образом представители нашей страны будут убеждать своих партнеров по Нормандскому формату в готовности выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений неизвестно. О непринятии позиции Киева, которая заключается в выборочном исполнении взятых на себя обязательств, сообщил 14 июля посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Ангела Меркель была более категоричной в своих суждениях. 16 июля в ходе телефонного разговора с В.Путиным она отметила, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по Минскому соглашению заводит в тупик переговорный процесс.
Это ещё одно подтверждение, что никакой «консолидированной поддержкой» Берлина и Парижа Украина не пользуется, тем более наши креативные предложения по Минску. А заявления А.Ермака об очень продуктивной встрече советников в Нормандском формате не более чем манипулятивный фейк, который опровергли уже три источника из четырёх.
Не стоит сомневаться, что гаранты Минских соглашений в лице Германии, Франции и России пропустят решение законодательного органа Украины, поэтому международная правовая оценка с соответствующими выводами явно придется не по душе Офису президента.

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