Гарантийный закон: Путин подчеркнул важность соблюдения прав человека

Российские законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека. Кроме того, необходимо сохранить баланс между задачами технологического прогресса и отстаиванием интересов граждан. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с судьями Конституционного суда (КС). Основному документу страны 12 декабря исполнилось 26 лет, однако его толкование — процесс непрерывный, согласились участники мероприятия. Президент при этом добавил: за прошедшие годы дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы.

Акцент на гражданах

Декабрьская беседа Владимира Путина с судьями КС уже стала традицией, поскольку именно 12 декабря 1993 года был принят основной закон государства. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин по случаю праздника вручил президенту издание избранных решений КС за 2018 год с пожеланиями и автографами. Владимир Путин также поздравил служителей правосудия и обсудил с ними главные вопросы, связанные с деятельностью органа.

Во время вступительного слова он отдельно остановился на защите прав человека. Президент подчеркнул, что суд очень многое сделал и делает для отстаивания законных интересов граждан, однако и в будущем этому вопросу необходимо уделять столь же пристальное внимание.

— И сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной, да и представления людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся, и разнятся подчас существенно. Поэтому закон практически всегда — это компромисс интересов, — отметил глава РФ.

По словам Владимира Путина, важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека.

— Говорю именно о стандартах, а не о перечне прав. Их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, практики их соблюдения. Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицания, — добавил российский лидер.

Президент также обратил внимание на внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь граждан, что требует создания соответствующей правовой базы. На этом фоне необходимо обеспечить должный баланс «между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека», пояснил он.

Глава государства напомнил, что от глубокого, сущностного понимания Конституции, ее принципов и ценностей напрямую зависит качество принимаемых законов, а значит, и уровень жизни граждан, развитие общества, эффективность государства в целом.

— Я действительно хочу это подчеркнуть: мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии кто‑то из оппонентов — у нас вопросы эти обсуждаются очень открыто, по существу, и в спорах рождается решение — очень часто кто‑то из оппонентов ссылается в обосновании своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или другим вопросам, — рассказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что в первые годы существования основного закона «ссылки на дух конституции воспринимались скорее как уважительная риторика». А сегодня он стал таким же веским и обязательным, как и конкретные нормы закона. Владимир Путин видит в этом большую заслугу Конституционного суда.

Социальный запрос

Глава КС Валерий Зорькин отметил, что РФ не уступает другим странам в части соблюдения прав граждан, гарантированных основным законом.

— Более того, я хотел бы подчеркнуть, что Россия с точки зрения механизмов защиты конституционных прав, может быть, даже лучше выглядит по сравнению с другими государствами, в том числе и западноевропейскими, — заявил он на встрече.

К примеру, в России граждане имеют право обращаться в Конституционный суд напрямую, пояснил он. Такая практика положительно сказывается на работе КС, поскольку он через граждан получает информацию о проблемах, которые на практике приводят к нарушению прав россиян.

— Мы действуем не по собственной инициативе, а тогда, когда к нам обращаются граждане и юридические лица, соответствующие госорганы. Но учитывая, что примерно в год получается 14–15 тыс. жалоб, то можно посмотреть поле или, так сказать, срез проблем, которые возникают и в практике законодательства, и в практике правоприменения. Здесь и социальные права. В последнее время, конечно, это выдвигается на первый план, — доложил он президенту.

КС — это «ангел-хранитель конституции», который может толковать основной закон, а также, по сути, создавать новые нормы и творить конституционное пространство, отметил в беседе с «Известиями» доктор юридических наук, соавтор Конституции Сергей Шахрай. Президент также подчеркнул, что интерпретация основного закона страны — одна из важнейших функций КС. «Казалось бы, за 26 лет с ее небольшим по объему текстом уже детально разобрались: прочли, поняли и точно всё понимают, знают, как следует применять нормы», отметил Владимир Путин. И тут же уточнил: толкование как отдельных его положений, так и документа в целом е это процесс непрерывный.