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Гарантийный закон: как поправки в Конституцию застрахуют россиян
25 июня 2020, 02:00 • 19 • Политика
Принятие конституционных поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий и избежать консервации развития страны. Об этом «Известиям» сообщили сопредседатели рабочей группы (РГ) по внесению изменений в Основной закон Андрей Клишас и Талия Хабриева. Досрочное голосование стартует 25 июня. Особую важность имеют социальный блок и конституционное закрепление гарантий граждан, рассказали «Известиям» секретарь ОП РФ Лидия Михеева и зампред СПЧ при президенте Ирина Киркора. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что некоторые поправки стали результатом многолетнего поиска баланса между возможностями экономики и запросом россиян. Изменения значимы и для внешнеполитического положения РФ. А поправки в сфере ИТ открывают возможность для создания полноценного цифрового кодекса, полагает президент компании Infowatch Наталья Касперская.
Риск отката
В случае отклонения поправок, возможен риск консервации развития страны, рассказали «Известиям» сопредседатели РГ по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас и Талия Хабриева.
— Принятие конституционных поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий. Это поможет не допустить ухудшения правового положения людей вне зависимости от того, какие политические силы будут наделены властными полномочиями, — сообщил «Известиям» глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Он отметил, что поправки зафиксируют тот существенный уровень защиты человека, его прав и свобод, которого государство смогло достичь в результате своего последовательного и планомерного развития. Солидарность с ним выразила и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
— Возможным риском будет откат назад. Мы все устремлены в будущее, это наша ответственность. Если мы не зафиксируем то, что сейчас предложено, это будет означать консервацию того, что есть. Есть риск не получить в социальной сфере то, что сформулировано, а это важно для каждого гражданина, — подчеркнула она.
Она также отметила, что обновление конституционных норм будет способствовать развитию гражданского общества.
Социальный курс
Социальный блок наиболее важен для граждан. Именно с законодательным обеспечением повышения уровня жизни было связано большинство жалоб и просьб россиян. Об этом «Известиям» рассказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
— Сформированная в итоге всех обсуждений социальная часть поправок в Конституцию отвечает на этот запрос, закрепляя правила об индексации социальных пособий, пенсий, МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, — сообщила глава ОП.
Также она отметила, что за закреплением норм должна стоять четкая и слаженная работа профильных органов власти.
— Впереди большая работа разных министерств и ведомств, которые должны быть максимально нацелены на создание рабочих мест, развитие экономики и повышение уровня благосостояния граждан России, что позволит, в том числе решать вопросы социального и пенсионного обеспечения, — сказала Лидия Михеева.
Заместитель председателя СПЧ при президенте Ирина Киркора считает, что закрепление социальных гарантий позволит решить те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются граждане.
— К сожалению, в настоящее время в СПЧ поступает значительное количество обращений от граждан, когда их права нарушаются. Это касается в первую очередь обеспечения лекарственными препаратами, которые назначаются гражданам нашей страны по жизненным показаниям, — отметила Ирина Киркора.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Государство принимает меры по поддержке граждан, но приоритеты наиболее четко видны в кризисные моменты, отметила в разговоре с «Известиями» заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
— Именно в периодах преодоления трудностей, когда государство действует в условиях ограничений, вопрос о приоритетах выходит на первый план. В период борьбы с коронавирусной инфекцией, когда люди в наибольшей степени нуждались в поддержке государства, ключевые меры поддержки были направлены на детей. Особый статус детей у нас закреплен и в одной из поправок к Конституции, — пояснила Ольга Баталина.
По ее словам, на текущий день помощь в виде прямых финансовых выплат в общей сложности получили семьи, которые воспитывают более 25 млн детей. Кроме того, процесс закрепления в законодательстве социальных гарантий происходил не один год, а пандемия лишь усилила некоторые меры поддержки.
— К выравниванию размера МРОТа и прожиточного минимума пришлось поэтапно идти несколько лет, чтобы найти баланс между возможностями экономики и запросом общества. Сегодня эта важная гарантия может приобрести конституционную защиту. Похожая история и с индексацией пенсий, — рассказала замминистра.
Статус правопреемства
Сопредседатель группы Талия Хабриева также сообщила, что поправки важны и для внешней политики России. Закрепление в Конституции ее верховенства над международным правом защищает национальный суверенитет.
— Мы выплатили все долги, но у нас нигде на конституционном уровне не сказано, что мы являемся правопреемниками Советского Союза. Это очень важно, в том числе с точки зрения нашего участия и присутствия в международных организациях. Идет борьба за участие в руководящих органах. Как выплачивать долги — мы преемники, а при обсуждении нашего места постоянного члена в Совбезе ООН мы видим попытки противодействия, — отметила Талия Хабриева.
Историки называют эту поправку общей нормой, требующей конституционного закрепления. В частности, об этом «Известиям» рассказал и член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он подчеркнул, что закрепление этого в Основном законе положительно скажется на воспитании молодежи.
— Для молодого поколения России, которое не жило в советской системе, важно такое закрепление. Государство включало в себя много республик, которые сейчас являются самостоятельными. Для молодежи важно понимать, что Россия является правопреемницей СССР, — отметил специалист.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Он подчеркнул, что правопреемство не означает автоматического согласия со всем тем, что было в советском прошлом.
Поправки положительно повлияют и на технологическое развитие России, рассказала «Известиям» президент компании Infowatch Наталья Касперская.
— Внесение ИТ в Конституцию (пункт «и» ст. 71) поможет разным субъектам федерации создавать и внедрять свои информационные системы, руководствуясь едиными стандартами и правилами, что упростит и удешевит процесс внедрения, позволит избежать несовместимости систем, — отметила Наталья Касперская.
По ее словам, «цифровые» поправки позволят сделать так, чтобы на их основе появился целый «пучок» полезных разъясняющих законов. Кроме того, дополнение Конституции этой тематикой открывает возможность для создания полноценного и хорошо продуманного цифрового кодекса, уверена Наталья Касперская.
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