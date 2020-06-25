Гарантийный закон: как поправки в Конституцию застрахуют россиян

Принятие конституционных поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий и избежать консервации развития страны. Об этом «Известиям» сообщили сопредседатели рабочей группы (РГ) по внесению изменений в Основной закон Андрей Клишас и Талия Хабриева . Досрочное голосование стартует 25 июня. Особую важность имеют социальный блок и конституционное закрепление гарантий граждан, рассказали «Известиям» секретарь ОП РФ Лидия Михеева и зампред СПЧ при президенте Ирина Киркора. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что некоторые поправки стали результатом многолетнего поиска баланса между возможностями экономики и запросом россиян. Изменения значимы и для внешнеполитического положения РФ. А поправки в сфере ИТ открывают возможность для создания полноценного цифрового кодекса, полагает президент компании Infowatch Наталья Касперская.

Риск отката

В случае отклонения поправок, возможен риск консервации развития страны, рассказали «Известиям» сопредседатели РГ по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас и Талия Хабриева.

— П ринятие конституционных поправок позволит устранить риски отката к более низкому уровню правовых гарантий. Это поможет не допустить ухудшения правового положения людей вне зависимости от того, какие политические силы будут наделены властными полномочиями , — сообщил «Известиям» глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он отметил, что поправки зафиксируют тот существенный уровень защиты человека, его прав и свобод, которого государство смогло достичь в результате своего последовательного и планомерного развития. Солидарность с ним выразила и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

— Возможным риском будет откат назад. Мы все устремлены в будущее, это наша ответственность. Если мы не зафиксируем то, что сейчас предложено, это будет означать консервацию того, что есть. Есть риск не получить в социальной сфере то, что сформулировано, а это важно для каждого гражданина , — подчеркнула она.

Она также отметила, что обновление конституционных норм будет способствовать развитию гражданского общества.

Социальный курс

Социальный блок наиболее важен для граждан. Именно с законодательным обеспечением повышения уровня жизни было связано большинство жалоб и просьб россиян. Об этом «Известиям» рассказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

— Сформированная в итоге всех обсуждений социальная часть поправок в Конституцию отвечает на этот запрос, закрепляя правила об индексации социальных пособий, пенсий, МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, — сообщила глава ОП.

Также она отметила, что за закреплением норм должна стоять четкая и слаженная работа профильных органов власти.

— Впереди большая работа разных министерств и ведомств, которые должны быть максимально нацелены на создание рабочих мест, развитие экономики и повышение уровня благосостояния граждан России, что позволит, в том числе решать вопросы социального и пенсионного обеспечения , — сказала Лидия Михеева.

Заместитель председателя СПЧ при президенте Ирина Киркора считает, что закрепление социальных гарантий позволит решить те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются граждане.

— К сожалению, в настоящее время в СПЧ поступает значительное количество обращений от граждан, когда их права нарушаются. Это касается в первую очередь обеспечения лекарственными препаратами, которые назначаются гражданам нашей страны по жизненным показаниям, — отметила Ирина Киркора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Государство принимает меры по поддержке граждан, но приоритеты наиболее четко видны в кризисные моменты, отметила в разговоре с «Известиями» заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

— Именно в периодах преодоления трудностей, когда государство действует в условиях ограничений, вопрос о приоритетах выходит на первый план. В период борьбы с коронавирусной инфекцией, когда люди в наибольшей степени нуждались в поддержке государства, ключевые меры поддержки были направлены на детей. Особый статус детей у нас закреплен и в одной из поправок к Конституции , — пояснила Ольга Баталина.

По ее словам, на текущий день помощь в виде прямых финансовых выплат в общей сложности получили семьи, которые воспитывают более 25 млн детей. Кроме того, процесс закрепления в законодательстве социальных гарантий происходил не один год, а пандемия лишь усилила некоторые меры поддержки.

— К выравниванию размера МРОТа и прожиточного минимума пришлось поэтапно идти несколько лет, чтобы найти баланс между возможностями экономики и запросом общества. Сегодня эта важная гарантия может приобрести конституционную защиту. Похожая история и с индексацией пенсий, — рассказала замминистра.

Статус правопреемства

Сопредседатель группы Талия Хабриева также сообщила, что поправки важны и для внешней политики России. Закрепление в Конституции ее верховенства над международным правом защищает национальный суверенитет.

— Мы выплатили все долги, но у нас нигде на конституционном уровне не сказано, что мы являемся правопреемниками Советского Союза. Это очень важно, в том числе с точки зрения нашего участия и присутствия в международных организациях. Идет борьба за участие в руководящих органах. Как выплачивать долги — мы преемники, а при обсуждении нашего места постоянного члена в Совбезе ООН мы видим попытки противодействия , — отметила Талия Хабриева.

Историки называют эту поправку общей нормой, требующей конституционного закрепления. В частности, об этом «Известиям» рассказал и член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он подчеркнул, что закрепление этого в Основном законе положительно скажется на воспитании молодежи.

— Для молодого поколения России, которое не жило в советской системе, важно такое закрепление. Государство включало в себя много республик, которые сейчас являются самостоятельными. Для молодежи важно понимать, что Россия является правопреемницей СССР , — отметил специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он подчеркнул, что правопреемство не означает автоматического согласия со всем тем, что было в советском прошлом.

Поправки положительно повлияют и на технологическое развитие России, рассказала «Известиям» президент компании Infowatch Наталья Касперская.

— Внесение ИТ в Конституцию (пункт «и» ст. 71) поможет разным субъектам федерации создавать и внедрять свои информационные системы, руководствуясь едиными стандартами и правилами, что упростит и удешевит процесс внедрения, позволит избежать несовместимости систем, — отметила Наталья Касперская.