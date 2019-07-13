«Гарантий большинства нет»: с кем партия Зеленского может войти в коалицию после выборов в Раду

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского готова сотрудничать в Верховной раде с новыми политическими силами после выборов 21 июля. Об этом заявил её лидер Дмитрий Разумков. При этом ранее представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук утверждал, что «Слуга народа» намеревается стать монопартией. Однако эксперты считают, что из-за падения рейтинга «Слуги народа» и особенностей украинской политической системы эта задача невыполнима. По мнению источников RT в украинских политических кругах, главным кандидатом на роль партнёра в коалиции станет не новая сила, а партия экс-премьера Юлии Тимошенко.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сотрудничать в Верховной раде (ВР) с новыми политическими силами после досрочных выборов 21 июля. Об этом сообщил глава этой политической силы Дмитрий Разумков.

«Мы хотели бы сотрудничать с новыми политсилами. Старые партии — это часть старой системы. Наша цель — перезагрузка системы», — заявил он в интервью изданию «Новое время».

При этом 12 июня представитель Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук сообщил в интервью Deutsche Welle, что фракция «Слуга народа» намерена стать монопартией, чтобы взять на себя всю полноту ответственности перед народом Украины.

В соответствии с Конституцией Украины по результатам выборов в Раду должна быть создана коалиция парламентских фракций, насчитывающая более половины списочного состава парламента (как минимум 226 депутатов). Именно она имеет право выдвигать кандидатов на должность премьер-министра и членов правительства. В случае если одна из фракций Рады получит 226 мандатов, она будет формировать правительство единолично.

Согласно данным опроса общественного мнения Социологической группы «Рейтинг», опубликованным 11 июля, за «Слугу народа» намерены проголосовать 47% украинцев. Если бы выборы в Раду проходили исключительно по пропорциональной системе, такая поддержка избирателей могла бы сулить число депутатских кресел, близкое к нужной для правления без коалиции цифре в 226 мандатов.

Однако по партийным спискам избирается лишь половина законодателей. Остальные будут представлять мажоритарные округа. Причём депутатов-мажоритарщиков будет всего 199, поскольку голосование не состоится на территории ДНР и ЛНР.

Традиционно на выборах депутатов от округов значительную роль играют личности самих кандидатов и особенности конкретных регионов Украины. Поэтому высокие результаты по партийным спискам вовсе не гарантируют той или иной партии большой представленности по округам и наоборот.

Как считают эксперты, от Харькова и Одессы в Раду могут попасть депутаты от партии «Доверяй делам» мэров этих городов — Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Ранее эта политсила объединилась с Оппозиционным блоком, но, согласно опросам, пока не имеет перспективы пройти в парламент по партийным спискам.

Политолог Ростислав Ищенко заявил в интервью RT, что «Слуга народа» может не получить заветный контроль над Радой.

«Если эта партия выиграет пропорциональную часть, то это не значит, что она обязательно выиграет и мажоритарную. Тем более сейчас рейтинги «Слуги народа» хоть и не критически, но падают. Ранее Зеленский надеялся взять максимум голосов по пропорциональной части — 150—180 депутатов, чтобы потом чуть-чуть добрать по мажоритарной части, однако сейчас на такой исход он не может рассчитывать», — отметил эксперт.

Ранее о падении поддержки «Слуги народа» заявлял директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

О том, что партии Зеленского так или иначе придётся создавать коалицию, заявил в беседе с RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«У президентской партии нет гарантий получения большинства без коалиции с какой-то другой политической силой, — подчеркнул эксперт. — Я сомневаюсь, что в мажоритарных округах она может набрать нужное количество мандатов».

Варианты коалиции

Источник RT в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщил, что «Слуга народа» получит от 140 до 160 мест в парламенте. Этого не хватит для формирования большинства, поскольку необходимо 225 голосов, добавил он.

«Думаю, что партия Зеленского может в первую очередь объединиться с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. Она несколько раз встречалась с олигархом Игорем Коломойским, и этот вопрос обсуждался. Вероятнее всего, в коалицию не позовут партию Петра Порошенко. Возможно, к большинству присоединится и «Голос» Святослава Вакарчука», — отметил собеседник.

Как отмечал Стефанчук, партия «Слуга народа» готова к коалиции с такими политическими силами, как «Голос» и партия экс-сотрудника СБУ Игоря Смешко «Сила и честь».

Руслан Стефанчук

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Ранее представитель Зеленского не исключал сотрудничества и с «Батькивщиной», хотя партия экс-премьера Украины и не похожа на новую политическую силу. При этом он выступил против союза с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. В свою очередь, спикер нынешней Рады и представитель «Европейской солидарности» Андрей Парубий не видит перспектив для союза своей партии и «Слуги народа» в парламенте.

Согласно данным «Рейтинга», помимо «Слуги народа» в Раду по пропорциональной системе, скорее всего, пройдут четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,6% определившихся с выбором украинцев), «Европейская солидарность» (8,2%), «Голос» (6,6%) и «Батькившина» (6,4%). Остальные политические силы рискуют не преодолеть 5%-ный барьер.

«Судя по высказываниям президента, самые близкие для него партнёры — это «Голос», «Сила и честь» и в какой-то мере «Батькивщина», — отметил Погребинский. — Но «Сила и честь», по всей видимости, не проходит в парламент. А партия «Голос» находится на грани: может пройти, а может и нет».

«Новое блюдо»

По мнению экспертов, позиции «Батькивщины» могут резко усилиться на фоне того, что не все желанные для Зеленского союзники проходят в Раду, а олицетворяющие противоположные полюса украинской политики «Оппозиционная платформа» и «Европейская солидарность» отпадают как партнёры.

«Влияние Юлии Тимошенко будет огромным, учитывая неопытность самого президента и его команды. И любое нежелание «Слуги народа» плотно сотрудничать с «Батькивщиной» по ключевым голосованиям и назначениям плохо отразится на рейтинге Зеленского», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

Сама Тимошенко 5 июля призвала создать после новых выборов «коалицию действий» в Верховной раде. Также украинские СМИ посчитали намёком на будущую коалицию фото в Instagram лидера «Батькивщины», на котором она позирует с завёрнутой в лаваш сосиской.