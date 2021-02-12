«Гарантирует сохранность жизни людей»: что представляет собой созданный на базе БМП-3 российский боевой робот «Удар»

Российский робототехнический комплекс «Удар» сможет автономно передвигаться по полю боя и взаимодействовать с беспилотниками. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Изделие, созданное на базе БМП-3, оснащено пулемётом, 30-мм автоматической пушкой 2А42 и ракетным комплексом «Корнет». Эксперты называют его полноценной бронемашиной, которая способна работать в обычных мотострелковых подразделениях. По словам аналитиков, активное внедрение роботов в армию повышает безопасность военных, и поэтому роботизация уже стала одним из наиболее перспективных направлений развития ОПК.

Российский робототехнический комплекс «Удар» сможет автономно передвигаться на поле боя. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«При разработке «Удара» специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания», — сказал Оздоев в интервью ТАСС.

По его словам, «Удар» может также взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Отработано взаимодействие с дронами, в том числе привязного типа с электропитанием от самого робота. Такие беспилотники могут использоваться для доразведки и ретрансляции радиоканала управления», — пояснил Оздоев.

Робототехнический комплекс «Удар»

© АО «ВНИИ «Сигнал»

Комплекс «Удар» уже был опробован при взаимодействии с лёгкими роботами, предназначенными для разведки, подрыва целей, перевозки грузов и эвакуации раненых.

«Лёгкий робот устанавливается на или в кормовой части робота «Удар» и имеет механизм упрощённой автоматической отстыковки от носителя перед началом выполнения поставленной задачи», — сообщили разработчики.

Напомним, прототип робототехнического комплекса «Удар» был создан в АО «ВНИИ «Сигнал» (Ковров), которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Впервые машина была представлена на «Дне инноваций» Министерства обороны РФ в 2015 году.

«Удар» и «Проход»

Робототехнический комплекс «Удар» создан на базе боевой бронированной гусеничной машины БМП-3. Она эксплуатируется с 1987 года и предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю.

В качестве базовой платформы для «Удара» эта машина была выбрана не случайно. Разработчики напоминают, что на вооружении российской армии БМП-3 стоит давно, поэтому военные располагают запасами материальных средств для неё и обладают всеми необходимыми навыками её эксплуатации и ремонта. Кроме того, чтобы создать с нуля подобное шасси для робота, потребовались бы годы сложнейшей работы.

Как отмечают в пресс-службе «Высокоточных комплексов», при создании боевой робототехники ВНИИ «Сигнал» применяет единый принцип роботизации, предполагающий оснащение уже существующих образцов комплектом оборудования.

«Робот «Удар», например, создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. По такому же принципу выполняется и роботизация боевых отделений — на данный момент роботизированы шесть различных боевых отделений, которые устанавливались на машину», — сообщили в холдинге.

По данным разработчиков, «Удар» предназначен «для комплектования Сухопутных войск и специальных подразделений Министерства обороны Российской Федерации».

«Основное преимущество данного комплекса — возможность использования различных сменных целевых нагрузок, в связи с чем комплекс может использоваться для выполнения задач боевого, разведывательного, технического и тылового обеспечения, в режимах экипажного и безэкипажного управления», — говорится на сайте «ВНИИ «Сигнал».

«Удар»

© АО «ВНИИ «Сигнал»

Управление боевой машиной при этом осуществляется удалённо — «с пункта дистанционного управления или переносного пульта управления». По словам создателей комплекса, возможно и автономное управление движением.

Согласно данным, размещённым на сайте холдинга «Высокоточные комплексы», «Удар» позволяет «повысить боевую эффективность и снизить потери техники и личного состава подразделений сухопутных войск».

«МФРК «Удар» способен вести боевые действия на пересечённой и горной местности в условиях Заполярья и городских условиях, днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях. МФРК «Удар» может входить в состав боевых подразделений и подразделений обеспечения сухопутных войск, использоваться как самостоятельно, так и в составе групп роботов (воздушных — БПЛА и наземных)», — отмечают в холдинге.

По данным СМИ, на «Удар» установлен боевой модуль, который используется на перспективной тяжёлой БМП Т-15, средней БМП Б-11 и колёсной платформе «Бумеранг». Модуль был создан в тульском «Конструкторском бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова.

В состав модуля входят пулемёт ПКТ на 2 тыс. выстрелов и 30-мм автоматическая пушка 2А42, размещённая в изолированном отделении. Её боекомплект включает 500 патронов.

Кроме того, «Удар» оснащён противотанковым ракетным комплексом «Корнет», состоящим из четырёх управляемых ракет на двух защищённых пусковых установках. Дальность стрельбы «Корнета» достигает 10 км. Причём ракеты способны поражать не только бронетехнику противника, но и низколетящие летательные аппараты различного типа.

«Удар» — не единственный пример роботизации действующих образцов военной техники. В АО «ВНИИ «Сигнал» также создали на базе шасси танка Т-90 робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».

Робототехнический комплекс разминирования «Проход-1»

© АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Этот робот-сапёр предназначен для «решения задач по проводке колонн техники и проделыванию проходов на заминированных участках местности путём использования комплексного тралящего оборудования», отмечается на сайте разработчика.

«Проход-1» состоит из дистанционно-управляемой бронированной машины разминирования, пункта дистанционного управления и комплекта переносного пульта управления. Вооружён комплекс зенитным пулемётом 6П49 «Корд» и системой постановки дымовой завесы 902Б.

«Проход-1» способен выполнять задачу по заданному маршруту в автоматическом режиме управления без вмешательства оператора.

«Перспективное направление»

По словам аналитиков, роботизация уже существующих образцов бронетехники может быть выгоднее с финансовой точки зрения, чем создание таких комплексов с нуля, потому что разработка нового шасси — дорогостоящий и длительный процесс.

При этом эксперты полагают, что военная промышленность может развивать оба направления: и роботизацию принятых на вооружение образцов, и создание новых роботов.

«Роботизация существующей техники — это одно из перспективных направлений, по которому идёт ВПК. Но это не означает, что новые роботы не будут создаваться», — сказал в интервью RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Что же касается комплекса «Удар», то, как считает военный эксперт Алексей Хлопотов, говорить о его полной автономности было бы не совсем корректно: такие комплексы всё равно должны управляться операторами и охраняться военными.

«Без взаимодействия с пехотой в любом случае общевойсковой бой невозможен. Поэтому необходимо создать тяжёлый бронетранспортёр, у которого защита будет на уровне танка. Он будет транспортировать подразделение охраны для такого комплекса. Такая работа сейчас идёт», — пояснил Хлопотов в беседе с RT.

Эксперты также сравнили «Удар» с уже принятым на вооружение роботом «Уран-9».

Робототехнический комплекс «Уран-9»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Платформа БМП-3 позволяет сделать «Удар» более защищённым. Такая машина больше по размеру, а значит, у неё есть преимущество по массе полезной нагрузки: на «Удар» можно установить более мощное вооружение», — говорит Сергей Суворов.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Хлопотов.

«Это машина более тяжёлого класса, чем «Уран-9», она больше по размеру и лучше защищена. Ведь «Уран-9» — фактически незащищённый робот, его спасают только компактные габариты. Это небольшой тихоходный комплекс, созданный для решения специфических задач. Его нужно на чём-то доставить, выгрузить. «Удар» — это уже полноценная бронемашина, которая может действовать в боевых порядках обычных мотострелковых подразделений, как остальные машины. В этом его главное преимущество», — отметил эксперт.

Аналитики подчёркивают, что внедрение роботов в армию повышает безопасность военных, поэтому в ближайшее время эта сфера оборонной промышленности продолжит активно развиваться.