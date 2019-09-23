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«Гарантированный прорыв ПРО»: какими возможностями обладают новейшие российские подводные крейсеры

23 сентября 2019, 12:24  •  171 • В России
Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей» являются самыми современными атомными субмаринами ВМФ России. Такую оценку приводит американское издание The National Interest. Ключевые преимущества подлодок заключаются в малой шумности, манёвренности и мощном вооружении. В арсенал «Борея» входят 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». До конца 2023 года российский флот должен получить пять атомоходов усовершенствованного проекта 955А, которые заменят советские РПКСН второго и третьего поколения. Как считают эксперты, новейшие крейсеры обладают всеми возможностями для преодоления противоракетной обороны противника.
 
РПКСН «Юрий Долгорукий» РИА Новости © Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»
 

Атомные подлодки (АПЛ) проекта 955 «Борей» являются самыми современными в составе ВМФ России. Субмарины создавались в соответствии с высокими требованиями к акустической скрытности и поэтому способны эффективно выполнять задачи, возложенные на морскую компоненту ядерной триады. Такого мнения придерживается обозреватель американского издания The National Interest, магистр Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов Себастьен Роблин.

По мнению американского эксперта, «Бореи» могут нанести гарантированный ядерный удар по Соединённым Штатам в случае поражения наземной инфраструктуры России. На вооружении подлодки 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава», каждая из которых может нести по 6—10 боевых блоков индивидуального наведения. Мощность каждого составляет примерно 150 килотонн.

До конца текущего года Военно-морской флот получит АПЛ «Князь Владимир» — головную подлодку усовершенствованного проекта 955А «Борей-А». На сегодняшний день в составе флота три субмарины: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Они были переданы флоту в 2013—2014 годах.

«Долгожданный шаг вперёд»

 

Согласно российской терминологии, «Борей» относится к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) четвёртого поколения. Проектирование новых носителей морских МБР началось в стенах Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург) в конце 1980-х годов. 

Из-за экономического кризиса и различных технологических сложностей работы затянулись. Головной РПКСН «Юрий Долгорукий» был заложен в 1996 году, а на воду спущен только в 2008-м. «Александр Невский» и «Владимир Мономах» строились уже быстрее.

Водоизмещение «Борея» составляет 24 тыс. тонн, длина — 170 м, ширина — 13,5 м, осадка — 9—10 м, автономность до 90—100 суток, численность экипажа — 107 человек. Под водой АПЛ способна развивать скорость до 29 узлов (53,7 км/ч) и погружаться на глубину более 400 м.

В перспективе АПЛ проекта 955 должны заменить ракетоносцы третьего поколения — 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин», которые были сданы флоту до распада СССР. До конца 2023 года, помимо «Князя Владимира», в состав ВМФ должны войти четыре «Борея» — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Все пять крейсеров будут представителями более совершенного проекта 955А. 

В начале сентября замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшее время Минобороны подпишет контракт на строительство ещё двух ракетоносцев. Их производством, как и предыдущих «Бореев», займётся «Севмаш» (Северодвинск).

Важным преимуществом проекта 955 перед «Кальмарами» и «Дельфинами» является пониженная шумность. У «Борея» более гладкий корпус с минимальным количеством выступающих конструкций и агрегатов. Почти вся лодка покрыта специальной звукопоглощающей резиной.

Снижению шумности способствовала установка водо-водяного ядерного реактора на тепловых нейтронах ОК-650В разработки ОКБМ им. И.И. Африкантова (Нижний Новгород). Мощность этого атомного агрегата достигает 190 МВт. Реактор питает насосно-реактивную двигательную установку.

Как пишет The National Interest, «Бореи» способны оставаться незаметными на более высоких скоростях, чем американские ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) класса Ohio («Огайо»).

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что традиционным недостатком отечественных АПЛ является более высокая шумность по сравнению с заокеанскими субмаринами. По его словам, на протяжении десятилетий отечественный подводный флот сохраняет паритет в Мировом океане во многом за счёт грамотных тактических действий.

  • Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера «Князь Владимир» в Северодвинске
  • РИА Новости
  • © Семен Васильев

«В силу массы особенностей (в частности, двухкорпусной конструкции. — RT) наши АПЛ всегда шумели сильнее американских, но этот недостаток нивелировался профессионализмом экипажа и командиров. Этим вопросом занимались отечественные КБ. Велика вероятность того, что в усовершенствованном «Борее», несмотря на сохранение двухкорпусной конструкции, нашим специалистам удалось справиться с проблемой избыточного шума», — отметил Корнев.

Из открытых данных известно, что подлодки 955A будут более манёвренными благодаря поворачивающимся рулям и торцевым пластинам на горизонтальных стабилизаторах. Вместо гребного винта на новые крейсеры (как и на другие «Бореи») устанавливается водомётный движитель.

Кроме того, конструкторы «Рубина» уделили большое внимание оснащению РПКСН современным бортовым оборудованием — боевой информационно-управляющей системой (БИУС) «Округ», гидроакустическим комплексом МГК-600Б с дальностью обнаружения целей до 220—230 км, новейшей аппаратурой шумопеленгования, антеннами и пр.

По словам Корнева, «проект 955А — это серьёзный и долгожданный шаг вперёд, который позволит в не столь отдалённом будущем заменить советское поколение ракетных крейсеров».

«К тому же у «Борея» есть значительный модернизационный потенциал. Об этом свидетельствуют появившиеся ранее в СМИ публикации о проекте «Борей-Б» — более совершенной версии «Борей-А». Возможно, эти АПЛ войдут в новую госпрограмму вооружения», — сказал эксперт. 

На замену «Синеве»

 

Велика вероятность того, что в будущем модернизации будет подвергнута МБР «Булава». По данным источников телеканала CNBC, Р-30 будет оснащаться гиперзвуковыми блоками, которые американские системы ПВО—ПРО не способны перехватывать.

Разработка «Булавы» началась в 1990-е годы в стенах Московского института теплотехники (АО «Корпорация «МИТ»). Программа была запущена после решения Минобороны и правительства прекратить финансирование проекта Р-39УТТХ «Барк» из-за серии неудачных испытаний и массы, которая превысила показатель, указанный заказчиком в техническом задании.

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По ряду характеристик (дальность и масса полезной нагрузки) «Булава» уступает «Барку», но при этом она является менее тяжёлой и более простой в эксплуатации. Р-30 может поражать объекты на расстоянии до 8—9 тыс. км, её стартовая масса составляет 36,8 тонны.

«Булава» — морская твёрдотопливная МБР, специально созданная для АПЛ проекта 955. В арсенал РПКСН второго и третьего поколения сейчас входят жидкостные баллистические ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и 29РМУ2.1 «Лайнер». Они отличаются повышенной мощью, но сложны в обслуживании.

Кроме того, Р-30 может запускаться из-подо льда толщиной до 2 м, в то время как носителям жидкостных МБР в холодное время года приходится находить чистую полынью (пространство открытой воды в ледяном покрове), либо проламывать лёд корпусом перед стрельбой.

Ещё одно достоинство «Булавы» — это так называемый сухой старт. Перед пуском ракеты шахта, откуда она вылетает, не заполняется водой. Это позволяет сократить время на подготовку стрельбы и уменьшить вероятность обнаружения АПЛ гидроакустическими комплексами противника.

  • Запуск ракеты «Булава» по полигону Кура с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» в Белом море
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

В мае 2018 года «Юрий Долгорукий» впервые произвёл одновременный пуск четырёх единиц Р-30. Все ракеты успешно поразили цели на полигоне Кура (Камчатка), преодолев путь от акватории Белого моря. Залповая стрельба позволила проверить надёжность работы бортовых систем крейсера и аппаратуры, установленной на «Булаве». В последний раз МБР запускалась в конце августа 2019 года.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в процессе испытаний Р-30 конструкторы столкнулись с немалым количеством трудностей — семь пусков оказались неудачными. Однако на сегодняшний день все технические проблемы решены. Такой вывод подтверждается успешной стрельбой в 2018—2019 годах.

«Я уверен, что «Булава» в любом случае будет совершенствоваться. Основной акцент наши специалисты делают на повышении точности поражения цели, а также на гарантированном прорыве противоракетной обороны. На мой взгляд, он будет достигаться за счёт сокращения разгонного участка и установки гиперзвуковых блоков», — резюмировал Кнутов.

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