«Гарантированное преодоление рубежей ПРО»: в РВСН рассказали о сроках оснащения войск ракетными комплексами «Сармат»

Оснащение войск новейшими ракетными комплексами РС-28 «Сармат» планируется начать с 2021 года. Об этом сообщил начальник РВСН Сергей Каракаев. По его словам, завершены бросковые испытания баллистической ракеты на космодроме Плесецк. Также Каракаев рассказал о запуске серийного производства гиперзвукового комплекса «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком. Такие типы вооружения, как полагают эксперты, позволят России преодолеть любые рубежи системы ПРО, в том числе американской. Как проходит модернизация РВСН, в материале RT.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил в интервью «Красной звезде» о скором запуске серийного производства отдельных элементов межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». По его словам, новейший комплекс будет принят на вооружение в 2021 году.

«К настоящему времени успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установки, проверена работоспособность двигательной установки», — сказал Каракаев.

В настоящее время, как отметил начальник РВСН, на космодроме Плесецк (Архангельская область) идёт строительство инфраструктуры для проведения лётных испытаний «Сармата». В ходе них опытные образцы должны быть запущены с Плесецка по расположенному на Камчатке полигону Кура.

До 2025 года на вооружение РВСН должно поступить более 40 РС-28. Первыми новейшие МБР получат дивизии в Красноярском крае и Оренбургской области. Головным разработчиком комплекса является АО «Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева» (Миасс, Челябинская область), производство планируется развернуть на Красноярском машиностроительном заводе.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс пятого поколения, который должен заменить в войсках МБР шахтного типа Р-36М (РС-20В) «Воевода» («Сатана»). Главное преимущество РС-28 заключается в практически неограниченной дальности полёта. Ракета может наносить удары как с Северного, так и с Южного полюсов.

РС-28 является первой МБР шахтного типа, которую российские предприятия создали собственными силами. В советские годы разработкой и производством «Воеводы» занимались расположенные в Днепропетровске КБ «Южное» и «Южмаш».

«Очень грозное оружие»

Публичная информация о разработке «Сармата» впервые появилась 10 июня 2009 года. В беседе с журналистами командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов рассказал о планах разработки аналога «Воеводы». При этом отметил, что Р-36М останется в войсках до 2019 года. За этот отрезок времени, как пояснил Соловцов, должны быть созданы «новые ракеты».

Более подробно о «Сармате» стало известно только из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Глава государства заявил о начавшейся активной фазе испытаний новейшей МБР. Он назвал РС-28 «очень грозным оружием», для которого даже перспективные системы ПРО не являются помехой.

«При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых», — отметил Путин.

Загрузка баллистической ракеты «Сармат» перед пуском во время испытаний

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По информации Минобороны РФ, «Сармат» — тяжёлая жидкостная МБР шахтного типа, которая в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении.

Как сообщил 11 марта в интервью «Красной звезде» заместитель министра обороны (сейчас — вице-премьер) Юрий Борисов, разгонный участок «Сармата» будет в полтора раза меньше, чем у «Воеводы», и сопоставим с твердотопливными МБР «Тополь-М» и «Ярс».

«Кроме того, возможности ракеты «Сармат» позволяют использовать до трёх тонн полезной нагрузки в интересах технических средств противодействия ПРО. Применяемый в составе ракеты «Сармат» комплекс средств противодействия ПРО обеспечивает практически гарантированное преодоление боевыми блоками любых рубежей ПРО», — говорится в материалах Минобороны.

На РС-28 могут быть размещены до 20 боевых блоков различных классов мощности (малого, среднего, повышенного или большого). По своим массогабаритным характеристикам «Сармат» почти не отличается от «Воеводы». Это позволит размещать РС-28 в шахтах, где сейчас находятся Р-36М, после незначительной доработки инфраструктуры позиционных районов.

«Идёт к цели как метеорит»

Ещё одной новинкой, которая поступит на вооружение РВСН в ближайшие годы, является гиперзвуковой комплекс (глайдер) «Авангард» («изделие 4202»), который проходит испытания в 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Оренбургская область). Как сообщил Сергей Каракаев, «НПО Машиностроения» (Реутов) уже запустило серийное производство этой системы.

«Новый ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки — прежде всего, по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов», — пояснил в интервью «Красной звезде» Каракаев.

Ранее начальник РВСН рассказал, что «Авангард» летит не по баллистической траектории, а в атмосфере, на высоте нескольких десятков километров. Глайдер способен маневрировать «по курсу и высоте и таким образом обходить зоны обнаружения и поражения не только современных, но и перспективных средств ПРО». Мощность «Авангарда» составляет более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Как заявил Путин в своём выступлении 1 марта, «Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы межконтинентальной дальности и на гиперзвуковой скорости, которая достигает 20 Махов (свыше 20 тыс. км/ч). Глайдер маневрирует при помощи аэродинамических или газовых рулей.

«Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полёта планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600—2000 °С, крылатый блок при этом надёжно управляется», — рассказал Путин.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что «Авангард» будет запускаться с трёхступенчатой жидкостной МБР шахтного базирования УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А), а через несколько лет — с «Сармата».

«Конечно, «Стилет» морально устарел, но таких ракет у нас много. К тому же в начале 2000-х годов Украина передала Москве порядка 30 УР-100Н. Почему бы их не использовать для эксплуатации новейшего средства поражения? Это относительно простой и недорогой способ для запуска «Авангарда», который позволяет проводить необходимые испытания. Одна УР-100Н УТТХ будет нести один «Авангард», но на «Сармате» будет установлено не менее трёх таких блоков», — сказал Корнев.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По словам собеседника RT, «Авангард» лишён силовой установки и двигается по инерции за счёт энергии разгона от МБР. Фактически боевой блок может перемещаться в пространстве как самолёт, принимать радиосигнал, совершать «скачки по высоте» и различные «запрограммированные манёвры».

«Сбить маневрирующую баллистическую цель практически невозможно. Любая система ПРО выводит противоракету в заданную точку, где должен оказаться боевой блок. Однако, когда он маневрирует, система вынуждена проводить перерасчёты и в итоге не успевает выстраивать траекторию полёта блока. Есть все основания утверждать, что «Авангард» обеспечивает гарантированное поражение цели», — подчеркнул Корнев.

«Россия может ответить»

Как неоднократно заявляли в руководстве РФ, модернизация стратегических ядерных сил является ответом на развитие глобальной системы ПРО США, которая призвана нарушить формировавшийся десятилетиями паритет между наступательными и оборонительными вооружениями РФ и Соединённых Штатов.

Как отметил Каракаев, ещё одним вызовом для РВСН стал выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. По его словам, последствия этого шага будут учитываться «при планировании боевого применения РВСН».

Корнев напомнил, что до утилизации, начавшейся в 1988 году, ракеты средней и меньшей дальности находились в составе Ракетных войск стратегического назначения. Эксперт сомневается, что Россия возобновит производство данных видов оружия. В то же время он не исключает, что в случае размещения американских ракет в Европе Москва примет на вооружение мобильный комплекс РС-26 «Рубеж» и усовершенствованные варианты ракет для ОТРК «Искандер».