Гарантированное поражение инфраструктуры противника: как баллистическая ракета «Сармат» усилит боевой потенциал РВСН

В РВСН проводится подготовка к принятию на вооружение новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий этим родом ВС генерал-полковник Сергей Каракаев. Первым получателем этого уникального комплекса станет один из полков Ужурской ракетной дивизии. «Сармат» должен заменить в войсках МБР Р-36М2 «Воевода», находящуюся на боевом дежурстве с конца 1980-х годов. РС-28 будет обладать почти неограниченной дальностью и сможет нести до 10 тонн полезной нагрузки. По мнению экспертов, появление «Сармата» в арсенале РВСН позволит России сохранить стратегический паритет с США.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что у войск скоро появится новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат». В ближайшее время на этот комплекс будет перевооружена 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия (Красноярский край).

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным лётным испытаниям («Сармата». — RT). Уже сегодня для обеспечения перевооружения первого соединения на этот комплекс развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению», — сказал командующий РВСН.

В связи с грядущим перевооружением частей на «Сармат» проводится модернизация мощностей Красноярского машиностроительного завода («Красмаш», входит в госкорпорацию «Роскосмос»), который будет серийно производить новейшие ракеты, отметил Каракаев. В конце прошлого года командующий РВСН заявил, что поступление РС-28 в полки Ужурской ракетной дивизии запланировано на 2021 год.

«Сармат» — 200-тонная жидкостная МБР тяжёлого класса пятого поколения. Головным разработчиком комплекса является АО «ГРЦ Макеева» (город Миасс Челябинской области). По выражению президента РФ Владимира Путина, ракета способна преодолевать любые системы ПРО.

«Применение в любых условиях»

По информации Минобороны, «Сармат» должен заменить в РВСН комплексы шахтного (стационарного) базирования Р-36М2 «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»). Разработка комплекса была завершена в конце 1980-х годов в стенах КБ «Южное» (Днепропетровск).

«Воевода» стала поступать на вооружение на излёте советской государственности. Из открытых данных следует, что под Р-36М2 в России удалось оборудовать 58 шахт. Скорее всего, именно такое количество «Сарматов» получит РВСН с учётом того, что не планируется строить новые пусковые установки», — рассказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Подготовка к запуску ракеты «Воевода»

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Схожие цифры привёл RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Он заявил, что России нет смысла переступать за планку в 60 единиц РС-28, исходя из текущих военно-политических и финансовых соображений.

«Для обеспечения стратегического сдерживания будет достаточно даже 20—30 «Сарматов». Сейчас в составе РВСН насчитывается не менее 50 «Воевод». Логично предположить, что будет выпущено примерно аналогичное число РС-28. Этого более чем достаточно», — подчеркнул Судаков.

В июле со ссылкой на источники в разведке американский телеканал CNBC сообщил, что Минобороны РФ будут поставлены менее 60 РС-28. Новейший ракетный комплекс якобы будет готов к боевому применению уже к 2020 году. Дмитрий Корнев назвал этот срок нереальным.

«На мой взгляд, зарубежные СМИ и российские военные несколько торопят события. «Сармат» — это очень сложный комплекс. К тому же лётные испытания МБР ещё не начались, и сроки создания могут немного сдвинуться. Ничего критичного в этом нет. Сейчас, насколько я понимаю, проходят подготовительные мероприятия. В частности, для размещения «Сармата» в шахтных установках необходимо привести замену оборудования. Вероятно, это сейчас и делается», — рассказал Корнев.

Согласно планам «Роскомоса», финальная стадия испытаний «Сармата» стартует в конце 2020 года. В прошлом году успешно завершился цикл бросковых пусков МБР на государственном космодроме Плесецк в Архангельской области. По официальной информации, в 2019 году ракеты проходили огневые испытания — проверку характеристик двигателей.

«Российские учёные создали для «Сармата» уникальную жидкостную силовую установку и новую топливную смесь. Как известно, эксплуатация жидкостных ракетных двигателей сопряжена с многочисленными трудностями. Однако в «Сармате» нашим учёным удалось сделать этот процесс более безопасным, поместив жидкое топливо в специальную закрытую капсулу», — отметил Судаков.

«Сармат» значительно превзойдёт по боевым возможностям своего предшественника — «Воеводу». Как заявил ранее президент РФ, РС-28 будет «беспрецедентной по мощности». Благодаря практически неограниченной дальности новейшая МБР сможет поражать цели с любых направлений, в том числе с Южного полюса. Кроме того, ракета имеет короткий разгонный участок, что затрудняет её перехват на активной стадии полёта.

Установка комплекса «Авангард» на МБР

© Минобороны России

«Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки», — сказал Путин в послании Федеральному собранию 1 марта прошлого года.

По оценке Дмитрий Корнева, дальность полёта РС-28 превышает 20 тыс. км (у «Воеводы» — 11 тыс. км), забрасываемая масса (полезная нагрузка) ракеты — около 10 тонн (по сравнению с 8,8 тонны у Р-36М2). Согласно данным Минобороны, «Сармат» сможет нести до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности. Также на «Сармат» можно установить три планирующих гиперзвуковых крылатых блока «Авангард».

«Понятие «полезная нагрузка МБР» включает ступень разведения боевых блоков, боевые блоки и так называемые ловушки — ложные цели, представлявшие собой средства преодоления ПРО. Правда, нужно понимать, что 10 тонн — это максимальная величина, актуальная на расстоянии около 10—12 тыс. км. При пуске, например, через Южный полюс она будет меньше», — пояснил Корнев.

По словам эксперта, «Сармат» станет самой грозной МБР в составе ядерной триады РФ. Мощности только одного блока (300—500 килотонн) среднего класса достаточно, чтобы уничтожить крупную наземную цель (при отклонении не более 150 м). При этом «Сармат» сможет нести до 20 таких блоков, считает Корнев.

«Сармат», как и «Воевода», предназначен для гарантированного поражения критически важной хорошо укреплённой инфраструктуры противника. Р-36М2 могла нести 14 средних боевых блоков, хотя в реальности несла десять из-за договорных ограничений. Можно предположить, что на РС-28 получится установить до двух десятков блоков. Я думаю, это будет сделано, если США откажутся продлевать СНВ-III», — рассуждает Корнев.

«Должно повлиять на позицию США»

Создание «Сармата» стало ответом России на односторонний выход Соединённых Штатов из Договора о ПРО от 1972 года. С точки зрения Москвы данный документ являлся «краеугольным камнем системы международной безопасности». Также при планировании своих задач РВСН Россия учитывает разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В настоящее время на повестке дня РФ и США находится ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок действия документа заканчивается в феврале 2021 года. Москва готова продлить соглашение, однако у Вашингтона отсутствует чёткая позиция по этому вопросу.

Как полагает Дмитрий Корнев, появление в арсенале РФ «Сармата», оснащённого боевыми блоками «Авангард», является важным фактором сохранения стратегической стабильности в мире. По его словам, перевооружение на РС-28 способно отрезвить военно-политическое руководство Соединённых Штатов, которое последовательно разрывает соглашения в сфере безопасности.

«Конечно, трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, но перевооружение РВСН на «Сармат» и «Авангард», как мне представляется, должно повлиять на позицию США по СНВ-III. Существующая информация по этим видам вооружения позволяет сделать вывод об их неуязвимости для любых систем ПРО. Американцы не могут игнорировать данное обстоятельство», — заключил Корнев.