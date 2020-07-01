Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / В России

«Гарантированно уничтожить любую цель»: как ракетный комплекс «Бал» укрепил береговую оборону России

01 июля 2020, 18:55  •  129 • В России
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» успешно поразил надводную цель в акватории Чёрного моря, сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook. Роль корабля условного противника выполняла мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями. «Бал» стал важным элементом защиты военно-морской инфраструктуры ВМФ. Комплекс способен уничтожать корабли разных классов на дальности до 260 км. В войсках данный БРК взаимодействует с системой «Бастион», предназначенной для стрельбы по авианосцам. К достоинствам «Бала» эксперты относят всепогодность, ударные возможности, скрытность и подвижность.
 
 

Экипаж самоходного берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Черноморского флота успешно обнаружил и уничтожил надводный корабль условного противника. Видео с боевой стрельбой этой системы опубликовано на странице Минобороны РФ в Facebook.

«С расчётом берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота проведено тактическое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели. Роль корабля «противника» выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями», — говорится в сообщении военного ведомства.

24 июня машины, входящие в комплекс «Бал», были впервые продемонстрированы на Параде Победы в Москве. По брусчатке Красной площади проехали пусковые установки (ПУ) на колёсном шасси, транспортно-перегрузочные машины и самоходные командные пункты управления и связи.

Головным разработчиком «Бала» является АО «Конструкторское бюро машиностроения» (Москва), входящее в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«В глубине береговой черты»

 

«Бал» предназначен для защиты военно-морской инфраструктуры, обороны побережья на десантно-опасных направлениях и контроля территориальных вод и проливных зон. Машины комплекса размещены на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, позволяющим занимать огневые позиции на неподготовленных участках побережья.

По информации КТРВ, пусковые установки и транспортно-перегрузочные машины «Бала» могут размещаться «на скрытых позициях в глубине береговой черты». В свою очередь, командный пункт берегового ракетного комплекса обеспечивает разведку, целеуказание и распределение поражаемых объектов между ПУ.

  • Пусковая установка БРК «Бал»
  • © Алексей Куденко/РИА Новости

«Наличие в составе комплекса активных и пассивных высокоточных каналов радиолокационного обнаружения целей позволяет осуществлять гибкую стратегию обнаружения целей, в том числе скрытного», — уточняется в материалах корпорации.

Помимо радаров, «Бал» оснащён навигационной аппаратурой, приборами ночного видения, средствами топографической привязки и ориентирования, которые позволяют быстро менять позицию после ракетного пуска и уходить на новый огневой рубеж. Время развёртывания комплекса составляет 10 минут.

«Бал» может вести стрельбу как одиночно, так и массированными залпами до 32 ракет. Отстрел такого количества боеприпасов способен нанести серьёзный урон крупной корабельной ударной группе и десантному подразделению противника. Данные о целях БРК может получать, в том числе от внешних командных пунктов и внешних разведывательных средств.

«Наличие в составе комплекса ТПМ (транспортно-перегрузочных машин. — RT) позволяет через 30—40 минут произвести повторный залп. Система боевого управления средствами комплекса реализована с применением цифровых методов передачи всех видов сообщений, использования систем автоматизированной связи, обработки сообщений, засекречивания информации с гарантированной стойкостью», — отмечается на сайте КТРВ.

Умные счётчики, налоги для самозанятых и социальная защита инвалидов: что изменится в жизни россиян с июля

Кроме того, «Бал» имеет большой модернизационный потенциал. В частности, как говорят инженеры КТРВ, он может быть обновлён посредством монтажа комплексов постановки пассивных помех, «что существенно повысит неуязвимость комплекса от управляемого оружия противника в дуэльных ситуациях».

Опрошенные RT эксперты назвали «Бал» современным высокоэффективным средством береговой обороны. К главным преимуществам комплекса аналитики отнесли помехозащищённость, всепогодность, ударные возможности, скрытность и манёвренность.

«Бал» — один из самых удачных российских комплексов. Он составляет основу противокорабельной обороны береговых войск ВМФ. Комплекс обладает высокой подвижностью и поэтому его можно быстро перебрасывать на угрожаемые направления своим ходом. Также машины БРК могут транспортироваться самолётами военно-транспортной авиации, если требуется переброска на большие расстояния», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Аналогичную мысль выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В комментарии RT специалист подчеркнул, что «Бал» — это высокомобильное и чрезвычайно опасное для потенциального противника оружие. По его словам, российский БРК способен «гарантировано уничтожить любую цель» в морской акватории.

«Бал» может быть оперативно развёрнут в разных районах побережья и стать надёжным средством защиты от носителей высокоточного ударного вооружения. Например, данный комплекс позволяет держать под контролем военно-морскую активность стран НАТО в черноморском регионе, включая передвижение американских эсминцев», — Коротченко.

  • Пуск ракеты БРК «Бал» береговых войск Балтийского флота
  • © Министерство обороны РФ

Суммарный боекомплект «Бала» может достигать 64 боеприпасов. Для поражения целей используется отечественная противокорабельная ракета Х-35 и её усовершенствованная версия с максимальной дальностью стрельбы в 260 км. Боеприпас был разработан в стенах ГНПЦ «Звезда-Стрела» (Королёв) для уничтожения катеров, корветов, фрегатов и эсминцев.

Как отметили эксперты, модернизированная версия Х-35 мощнее, имеет улучшенную электронику и отличается незначительными конструктивными особенностями.

«Х-35У оснащена более мощной боевой частью и новой радиолокационной головкой самонаведения, которая повысила точность попадания и улучшила селекцию целей», — рассказал Мураховский.

К ключевому достоинству семейства Х-35 аналитики относят малогабаритный турбореактивный двигатель и специальный пороховой ускоритель, которые придают ракете мощный стартовый импульс. Большую часть пути боеприпас летит на высоте несколько метров, а на финальном этапе совершает подскок для последующей атаки.

При этом специалисты КТРВ считают важным преимуществом Х-35 скромные финансовые расходы на эксплуатацию и ремонт, когда аналогичные ракеты входят в арсенал ВВС и кораблей ближней морской зоны с комплексом «Уран».

«Прикрывают все направления»

 

«Бал» получил широкое распространение в войсках береговой обороны ВМФ, куда он поставляется в комплекте с БРК «Бастион», вооружённым сверхзвуковой ракетой «Оникс» дальностью около 300 км. Этот боеприпас способен поражать цели в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия и считается на Западе одним из самых опасных видов российского оружия.

Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»

«Бал» и «Бастион» дополняют друг друга. «Бастион» предназначен для дальнего огневого поражения корабельных ударных и авианосных групп. При этом задача «Бала» — уничтожение кораблей, способных атаковать побережье с помощью ракет, артиллерии или десантно-высадочных средств. Он действует на менее отдалённых рубежах», — пояснил Мураховский.

Как отмечают эксперты, данные БРК входят в состав береговых частей всех оперативно-стратегических объединений ВМФ и Каспийской флотилии. В конце 2016 года «Бал» и «Бастион» были размещены на Южных Курилах.

Коротченко заявил, что поставка в войска «Бала» и «Бастиона» значительно повысила оборонительный потенциал Военно-морского флота. Также, по мнению эксперта, размещение БРК позволяет Москве «проецировать силу вдали от побережья».

Мураховский считает, что в последние годы Россия переживает интенсивное развитие системы береговой обороны. Сегодня «Бал» и «Бастион» прикрывают все направления, где, с точки зрения военных, существует угроза потенциальной агрессии или высадки десанта.

«Сейчас преобладает тенденция создания межвидовых группировок войск в составе ВМФ. В них включены войска береговой обороны, оснащённые противокорабельными комплексами, и морская пехота. Таким образом в настоящее время у российского флота есть все средства, чтобы самостоятельно организовать оборону побережья», — резюмировал Мураховский. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 00:25
На «демократических фронтах» покалеченные
01 июля 2020, 08:25
Поправки в Конституцию: как голосует Россия
01 июля 2020, 10:25
Почему американская разведка звереет: NYT опубликовала «доказательствах сговора» России с талибами
01 июля 2020, 03:25
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: О демократии в России мы будем судить по нашим законам
01 июля 2020, 10:55
«Нельзя сделать однозначный вывод»: суд рассмотрит апелляцию по делу о сексуальном насилии отца над дочерью
01 июля 2020, 17:55
«Боялись и боятся»: что известно о схиигумене Сергии (Романове), закрывшемся в Среднеуральском монастыре
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмо...
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
29 июня 2020, 22:25
Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.