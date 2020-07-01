«Гарантированно уничтожить любую цель»: как ракетный комплекс «Бал» укрепил береговую оборону России

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» успешно поразил надводную цель в акватории Чёрного моря, сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook. Роль корабля условного противника выполняла мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями. «Бал» стал важным элементом защиты военно-морской инфраструктуры ВМФ. Комплекс способен уничтожать корабли разных классов на дальности до 260 км. В войсках данный БРК взаимодействует с системой «Бастион», предназначенной для стрельбы по авианосцам. К достоинствам «Бала» эксперты относят всепогодность, ударные возможности, скрытность и подвижность.

Экипаж самоходного берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Черноморского флота успешно обнаружил и уничтожил надводный корабль условного противника. Видео с боевой стрельбой этой системы опубликовано на странице Минобороны РФ в Facebook.

«С расчётом берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота проведено тактическое учение с выполнением ракетной стрельбы по морской цели. Роль корабля «противника» выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями», — говорится в сообщении военного ведомства.

24 июня машины, входящие в комплекс «Бал», были впервые продемонстрированы на Параде Победы в Москве. По брусчатке Красной площади проехали пусковые установки (ПУ) на колёсном шасси, транспортно-перегрузочные машины и самоходные командные пункты управления и связи.

Головным разработчиком «Бала» является АО «Конструкторское бюро машиностроения» (Москва), входящее в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«В глубине береговой черты»

«Бал» предназначен для защиты военно-морской инфраструктуры, обороны побережья на десантно-опасных направлениях и контроля территориальных вод и проливных зон. Машины комплекса размещены на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, позволяющим занимать огневые позиции на неподготовленных участках побережья.

По информации КТРВ, пусковые установки и транспортно-перегрузочные машины «Бала» могут размещаться «на скрытых позициях в глубине береговой черты». В свою очередь, командный пункт берегового ракетного комплекса обеспечивает разведку, целеуказание и распределение поражаемых объектов между ПУ.

Пусковая установка БРК «Бал»

© Алексей Куденко/РИА Новости

«Наличие в составе комплекса активных и пассивных высокоточных каналов радиолокационного обнаружения целей позволяет осуществлять гибкую стратегию обнаружения целей, в том числе скрытного», — уточняется в материалах корпорации.

Помимо радаров, «Бал» оснащён навигационной аппаратурой, приборами ночного видения, средствами топографической привязки и ориентирования, которые позволяют быстро менять позицию после ракетного пуска и уходить на новый огневой рубеж. Время развёртывания комплекса составляет 10 минут.

«Бал» может вести стрельбу как одиночно, так и массированными залпами до 32 ракет. Отстрел такого количества боеприпасов способен нанести серьёзный урон крупной корабельной ударной группе и десантному подразделению противника. Данные о целях БРК может получать, в том числе от внешних командных пунктов и внешних разведывательных средств.

«Наличие в составе комплекса ТПМ (транспортно-перегрузочных машин. — RT) позволяет через 30—40 минут произвести повторный залп. Система боевого управления средствами комплекса реализована с применением цифровых методов передачи всех видов сообщений, использования систем автоматизированной связи, обработки сообщений, засекречивания информации с гарантированной стойкостью», — отмечается на сайте КТРВ.

Кроме того, «Бал» имеет большой модернизационный потенциал. В частности, как говорят инженеры КТРВ, он может быть обновлён посредством монтажа комплексов постановки пассивных помех, «что существенно повысит неуязвимость комплекса от управляемого оружия противника в дуэльных ситуациях».

Опрошенные RT эксперты назвали «Бал» современным высокоэффективным средством береговой обороны. К главным преимуществам комплекса аналитики отнесли помехозащищённость, всепогодность, ударные возможности, скрытность и манёвренность.

«Бал» — один из самых удачных российских комплексов. Он составляет основу противокорабельной обороны береговых войск ВМФ. Комплекс обладает высокой подвижностью и поэтому его можно быстро перебрасывать на угрожаемые направления своим ходом. Также машины БРК могут транспортироваться самолётами военно-транспортной авиации, если требуется переброска на большие расстояния», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Аналогичную мысль выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В комментарии RT специалист подчеркнул, что «Бал» — это высокомобильное и чрезвычайно опасное для потенциального противника оружие. По его словам, российский БРК способен «гарантировано уничтожить любую цель» в морской акватории.

«Бал» может быть оперативно развёрнут в разных районах побережья и стать надёжным средством защиты от носителей высокоточного ударного вооружения. Например, данный комплекс позволяет держать под контролем военно-морскую активность стран НАТО в черноморском регионе, включая передвижение американских эсминцев», — Коротченко.

Пуск ракеты БРК «Бал» береговых войск Балтийского флота

© Министерство обороны РФ

Суммарный боекомплект «Бала» может достигать 64 боеприпасов. Для поражения целей используется отечественная противокорабельная ракета Х-35 и её усовершенствованная версия с максимальной дальностью стрельбы в 260 км. Боеприпас был разработан в стенах ГНПЦ «Звезда-Стрела» (Королёв) для уничтожения катеров, корветов, фрегатов и эсминцев.

Как отметили эксперты, модернизированная версия Х-35 мощнее, имеет улучшенную электронику и отличается незначительными конструктивными особенностями.

«Х-35У оснащена более мощной боевой частью и новой радиолокационной головкой самонаведения, которая повысила точность попадания и улучшила селекцию целей», — рассказал Мураховский.

К ключевому достоинству семейства Х-35 аналитики относят малогабаритный турбореактивный двигатель и специальный пороховой ускоритель, которые придают ракете мощный стартовый импульс. Большую часть пути боеприпас летит на высоте несколько метров, а на финальном этапе совершает подскок для последующей атаки.

При этом специалисты КТРВ считают важным преимуществом Х-35 скромные финансовые расходы на эксплуатацию и ремонт, когда аналогичные ракеты входят в арсенал ВВС и кораблей ближней морской зоны с комплексом «Уран».

«Прикрывают все направления»

«Бал» получил широкое распространение в войсках береговой обороны ВМФ, куда он поставляется в комплекте с БРК «Бастион», вооружённым сверхзвуковой ракетой «Оникс» дальностью около 300 км. Этот боеприпас способен поражать цели в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия и считается на Западе одним из самых опасных видов российского оружия.

«Бал» и «Бастион» дополняют друг друга. «Бастион» предназначен для дальнего огневого поражения корабельных ударных и авианосных групп. При этом задача «Бала» — уничтожение кораблей, способных атаковать побережье с помощью ракет, артиллерии или десантно-высадочных средств. Он действует на менее отдалённых рубежах», — пояснил Мураховский.

Как отмечают эксперты, данные БРК входят в состав береговых частей всех оперативно-стратегических объединений ВМФ и Каспийской флотилии. В конце 2016 года «Бал» и «Бастион» были размещены на Южных Курилах.

Коротченко заявил, что поставка в войска «Бала» и «Бастиона» значительно повысила оборонительный потенциал Военно-морского флота. Также, по мнению эксперта, размещение БРК позволяет Москве «проецировать силу вдали от побережья».

Мураховский считает, что в последние годы Россия переживает интенсивное развитие системы береговой обороны. Сегодня «Бал» и «Бастион» прикрывают все направления, где, с точки зрения военных, существует угроза потенциальной агрессии или высадки десанта.