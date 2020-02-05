«Гарантированно пробивать бронежилеты РФ и КНР»: армию США вооружат новыми бронебойными патронами

В США продолжаются испытания нового бронебойного патрона 7,62 мм. Программа XM1158 предусматривает разработку патрона, который сможет поражать цели с более высокой летальностью, чем используемые ныне патроны M80A1 и M993.Как известно, повышение летальности – одна из программных задач модернизации американских вооруженных сил, предусмотренная новой оборонной стратегией США. Американское военное руководство рассчитывает, что патроны XM1158 помогут достижению этой цели с намного большей вероятностью, чем нынешний бронебойный патрон M993.Исчерпывающей информации по поводу нового бронебойного патрона пока еще нет. Но известно, что патрон XM1158, предназначенный для эффективного поражения брони, совместим с такими основными видами оружия, используемого американскими пехотными подразделениями как пулеметы серий М240, Мк48, винтовки серий М110, Мк17, Мк14 и М14.Новый патрон разработан специалистами центра в Форт-Беннинге, что в штате Джорджия. Еще в марте 2019 года военные отчитались об успешном завершении цикла испытаний патрона XM1158. В процессе испытаний американская армия использовала специальные мишени с барьерной защитой, позволяющие обеспечить надежное компьютерное моделирование поражающего эффекта нового бронебойного патрона.Однако на проведенных испытаниях проверка эффективности XM1158 не закончилась. Военные США планируют провести еще одни испытания, чтобы определить способность нового патрона пробивать самые разные цели. Если патрон успешно пройдет все испытания, он будет поставлен на вооружение подразделений американской армии.Не оставляет никаких сомнений то, что истинная причина разработки новых патронов – усовершенствование вооружения и средств защиты от российской и китайской армий. Традиционные патроны, используемые в армии США и вооруженных силах большинства стран НАТО, в последнее время оказались бесполезными против бронежилетов военнослужащих ВС РФ и НОАК.Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал армии Марк Милли, еще в недавнюю бытность свою начальником штаба сухопутных войск, сделал официальное заявление о том, что патроны калибра 5,56 мм, используемые в штурмовых винтовках М4 и М16, не могут поражать современные средства бронезащиты, находящиеся на вооружении российских и китайских войск.Именно это обстоятельство и заставило американское военное руководство задуматься о внедрении в пехотных, разведывательных и инженерных подразделениях нового бронебойного патрона, который бы гарантированно пробивал бронежилеты РФ и КНР.Сейчас практически все важнейшие решения о новых видах оружия принимаются американским руководством, исходя из потребностей противостояния с вероятными противниками – Россией и Китаем. То есть, анализируются возможности российской и китайской армий и выясняется, где у американских военных есть уязвимые места.Соображения по выпуску нового патрона были представлены армейским командованием членам Комитета по вооруженным силам Сената США. Решить вопросы выпуска новых патронов в США рассчитывают уже в 2020 финансовом году. На эти цели предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств.