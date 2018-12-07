«Гарантировали, что не казнят»: Президент Эквадора намекнул на сдачу основателя WikiLeaks властям Британии

Президент Эквадора указал Ассанжу дорогу из посольства в Лондоне. По словам главы страны, ему дали письменные гарантии, что интернет-разоблачителя не казнят, а потому больше нет никаких препятствий к тому, чтобы сдать основателя WikiLeaks в руки властей Британии и США.

Великобритания дала президенту Эквадора Ленину Морено письменные гарантии того, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не казнят после экстрадиции, если он покинет посольство страны в Лондоне. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«На дороге к решению Ассанжа оставить (посольство) нет никаких препятствий», - заявил глава Эквадора.

Он не стал открыто заявлять о том, что главного интернет-разоблачителя в скором времени выселят из посольства, однако намек был дан вполне ясный. Президент Эквадора имеет личную неприязнь к Ассанжу и уже давно ищет повод выставить его из посольства страны в Лондоне.

Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Власти Великобритании сфабриковали против него обвинения с целью ареста и экстрадиции в США, где уже давно мечтают расправиться с интернет-разоблачителем.

Напомним, что благодаря Ассанжу и WikiLeaks стало известно о военных преступлениях США на Ближнем Востоке, манипуляциях на выборах президента, а также о других темных делах. Кроме того, пример Ассанжа вдохновил Эдварда Сноудена раскрыть миру правду о международном шпионаже США.