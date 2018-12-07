|
«Гарантировали, что не казнят»: Президент Эквадора намекнул на сдачу основателя WikiLeaks властям Британии
07 декабря 2018, 05:54 • 49 • Политика
Президент Эквадора указал Ассанжу дорогу из посольства в Лондоне. По словам главы страны, ему дали письменные гарантии, что интернет-разоблачителя не казнят, а потому больше нет никаких препятствий к тому, чтобы сдать основателя WikiLeaks в руки властей Британии и США.
Великобритания дала президенту Эквадора Ленину Морено письменные гарантии того, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не казнят после экстрадиции, если он покинет посольство страны в Лондоне. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Он не стал открыто заявлять о том, что главного интернет-разоблачителя в скором времени выселят из посольства, однако намек был дан вполне ясный. Президент Эквадора имеет личную неприязнь к Ассанжу и уже давно ищет повод выставить его из посольства страны в Лондоне.
Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Власти Великобритании сфабриковали против него обвинения с целью ареста и экстрадиции в США, где уже давно мечтают расправиться с интернет-разоблачителем.
Напомним, что благодаря Ассанжу и WikiLeaks стало известно о военных преступлениях США на Ближнем Востоке, манипуляциях на выборах президента, а также о других темных делах. Кроме того, пример Ассанжа вдохновил Эдварда Сноудена раскрыть миру правду о международном шпионаже США.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
06 декабря 2018, 16:54
|
01 декабря 2018, 19:54
|
30 ноября 2018, 17:54
|
05 декабря 2018, 05:09
|
05 декабря 2018, 00:09
|
01 декабря 2018, 00:24
|
04 декабря 2018, 03:09