Гарантии Тихановской уместились в "маленький домик": Оппозиционерка назвала свои условия

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала президенту страны Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он согласится сложить власть. Гарантии Тихановской уместились в "маленький домик с охраной".

Об этом она заявила, выступая в YouTube-шоу украинского журналиста Дмитрия Гордона. Последний спросил у своей собеседницы, готова ли она лично дать Лукашенко гарантии безопасности, если он всё же решит сложить полномочия. Оппозиционерка надолго задумалась, а затем признала, что готова рассмотреть такой вариант.

Это должно стать пунктом переговоров. Но я бы, если бы всё зависело только от меня, то для того, чтобы остановить террор, - да. Как это обычно делается, маленький домик с охраной личной,

- ответила Тихановская.

Самого Лукашенко Тихановская назвала "одиноким человеком, которого никто не вспоминает добрым словом". Она также выразила уверенность, что президент Белоруссии каждый вечер жалеет о том, что произошло со страной.

Напомним, Тихановская выступала кандидатом на президентских выборах в Белоруссии от оппозиции, однако потерпела поражение. После выборов она бежала в Литву, где заявила, что не согласна с результатами голосования, и нарекла саму себя новым политическим лидером Белоруссии. С тех пор Тихановская и её сторонники регулярно организуют акции протеста в Минске и других крупных городах Белоруссии. Евросоюз сразу же поддержал "восточноевропейского Гуайдо" и начал вести переговоры с лидером оппозиции. Тихановскую приглашали в Европарламент, с ней лично встречались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, несмотря на это, пользующейся западной поддержкой оппозиции пока не удалось устроить в Белоруссии "майдан".