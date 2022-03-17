Гарантии по Украине может взять на себя Турция. Чавушоглу сообщил о реакции Москвы

У Москвы не было возражений, чтобы Анкара была гарантом безопасности для Киева, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В Турции дали намёк, как сейчас продвигается дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Киев выдвинул предложение, чтобы Анкара стала гарантом безопасности украинской стороны.

Дипломат утверждает, что по этому поводу у Москвы не было возражений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также публично подтвердил слова коллеги.

"Мы видим Турцию в числе тех стран, которые мы хотели бы иметь в качестве гарантов", - заявил он.

По словам главы турецкого МИД, после посещения России и Украины надежда Анкары на прекращение огня "ещё немного увеличилась".