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Гарантии по Украине может взять на себя Турция. Чавушоглу сообщил о реакции Москвы

17 марта 2022, 21:15  •  65 • В мире
У Москвы не было возражений, чтобы Анкара была гарантом безопасности для Киева, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
В Турции дали намёк, как сейчас продвигается дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Киев выдвинул предложение, чтобы Анкара стала гарантом безопасности украинской стороны.
Дипломат утверждает, что по этому поводу у Москвы не было возражений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также публично подтвердил слова коллеги.
"Мы видим Турцию в числе тех стран, которые мы хотели бы иметь в качестве гарантов", - заявил он.
По словам главы турецкого МИД, после посещения России и Украины надежда Анкары на прекращение огня "ещё немного увеличилась".

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