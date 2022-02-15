|
Гарантии безопасности и украинский вопрос: какие темы будут обсуждать Путин и Шольц в Москве
15 февраля 2022, 08:05 • 115 • В мире
В российской столице состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предложениями Москвы по гарантиям безопасности и урегулированием внутриукраинского конфликта. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо этих аспектов, на переговорах будет затронут и вопрос «Северного потока — 2». По мнению экспертов, для Москвы ключевой темой переговоров станет предоставление долгосрочных гарантий безопасности России, в то время как Берлин, вероятно, сконцентрируется на украинской проблеме.
Президент России Владимир Путин / канцлер Германии Олаф Шольц © РИА новости / AFP
Во вторник, 15 февраля, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.
Как уточнил накануне встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо этих аспектов, на переговорах будет затронут и вопрос, касающийся «Северного потока — 2». Кроме того, он подчеркнул, что все эти темы входят в «первоочередную повестку дня».
Песков также сообщил, что по итогам встречи российский и немецкий лидеры проведут совместную пресс-конференцию.
«Состоится его (Шольца. — RT) беседа с Путиным, также рабочий завтрак, и они проведут совместную пресс-конференцию», — отметил он.
Напомним, это первые переговоры в Москве президента России с новым канцлером Германии, который сменил на этом посту Ангелу Меркель.
Ранее Владимир Путин говорил со своим немецкой коллегой только по телефону 21 декабря 2021 года. Тогда президент России поздравил Шольца с началом работы на посту канцлера. С обеих сторон была выражена заинтересованность «в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», сообщала пресс-служба Кремля.
Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, предстоящая встреча Владимира Путина с Олафом Шольцем «будет крайне важной».
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с RT, что предстоящие переговоры Путина и Шольца важны сейчас в первую очередь в контексте текущей политической конъюнктуры.
«По многим ключевым вопросам Россия и Запад заходят в тупик из-за непримиримых позиций сторон. На этом фоне и российско-германские отношения переживают отнюдь не лучшие времена, они находятся в затяжном кризисе. В таких условиях нельзя ожидать каких-либо прорывных решений, но надеяться на достижение консенсуса можно», — считает аналитик.
«Москву не устраивают полутона»
По мнению экспертов, для Москвы ключевой темой переговоров станут вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных и юридически зафиксированных гарантий безопасности России.
Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО. В этих документах речь идёт, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза, включая Украину.
Спустя несколько дней после обнародования этих документов президент России во время телефонного разговора с Олафом Шольцом информировал его о предложениях Москвы по гарантиям безопасности, исключающим не только расширение НАТО, но и размещение в сопредельных с РФ странах ударных систем вооружений. Об этом сообщала пресс-служба Кремля. В заявлении говорилось также, что Москвой были даны «подробные комментарии» по содержанию проектов договоров России с США и НАТО, а также выражена надежда, что будут организованы «серьёзные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам».
После ряда обсуждений этих предложений в январе на переговорах Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ США и блок передали свои письменные ответы на инициативы РФ. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, «принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».
В свою очередь, пресс-секретарь президента России сообщил 14 февраля РИА Новости, что Москва не получила «прямых ответов» от США и НАТО на свои предложения. При этом, по его словам, фиксируется попытка Запада «избежать какого-либо понимания» критически важных для российской стороны проблем. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не позволит Западу перевести диалог по этой теме в режим многолетних переговоров, «который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединённых Штатов по вооружению Украины», по втягиванию этой страны в военную инфраструктуру альянса и «по постепенному абсорбированию Украины» со стороны блока.
В тот же день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Олаф Шольц заявил, что Запад готов к серьёзному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности. Он также отметил, что тема членства Украины в каких-либо альянсах «практически не стоит на повестке дня». По его словам, в этой связи странно, что Москва делает этот вопрос предметом «серьёзной внешнеполитической проблемы». При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что свобода выбора альянсов не должна обсуждаться, как и не может, по его мнению, быть сфер интересов в Европе. Вместе с тем он призвал учитывать существующую реальность.
Ранее в интервью CNN Шольц заявлял, что трансатлантическое сотрудничество имеет ключевое значение для мира в Европе «и Путину нужно понимать, что он не сможет расколоть Европейский союз или НАТО».
«Мы будем действовать вместе», — заверил канцлер Германии.
По мнению Александра Камкина, в условиях, когда НАТО целенаправленно усиливает свои позиции у российских границ, для РФ вопрос гарантий безопасности наиболее актуальный в предстоящих переговорах Путина и Шольца.
«Продвижение войск НАТО ещё ближе к рубежам РФ внушает серьёзное опасение и нарушает дух демилитаризации Европы, о котором в ЕС, очевидно, забыли. Тем не менее хотя бы минимальный консенсус по этому вопросу крайне необходим, к чему и будут стремиться стороны. Переговоры в рамках этого трека будут тяжёлыми», — считает эксперт.
В свою очередь, Владимир Шаповалов заявил, что Москва всё ещё надеется, что Берлин будет проводником «не оголтелой политики Запада, а политики, в основе которой конструктивное выстраивание диалога с Россией».
«Противоречит логике политического диалога»
Однако, по мнению экспертов, несмотря на желание Москвы сконцентрироваться на вопросах, касающихся гарантий безопасности, немецкая сторона будет больше заинтересована в обсуждении украинского вопроса.
Напомним, страны Запада, включая Германию, обвиняют Россию в планах по «вторжению» на Украину. Так, канцлер ФРГ написал в своём Twitter 14 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в Москве и в Киеве продолжит переговоры «по всё ещё очень серьёзной ситуации» на украинской границе.
«В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине», — отметил он.
Также он заявил, что ожидает от Москвы «признаков деэскалации».
«Дальнейшая военная агрессия повлекла бы очень серьёзные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьёзную угрозу миру в Европе», — подчеркнул он.
Во время совместной пресс-конференции с Зеленским уже после переговоров Шольц заявил, что «дальнейшая военная агрессия против Украины» будет иметь серьёзные политические, экономические и геостратегические последствия для России. По словам канцлера ФРГ, он озвучит это и в Москве.
При этом Шольц отметил, что сейчас речь идёт о том, чтобы не допустить обострения обстановки. Как он заявил, нужно стремиться к деэскалации ситуации.
Ранее Шольц писал в своём Twitter, что Германия «стоит плечом к плечу со своими союзниками, особенно с Соединёнными Штатами» в вопросах, касающихся России или Украины.
«Мы готовы вместе предпринять все необходимые шаги. В данном случае нет никаких разногласий», — сказал он.
Москва неоднократно отвергала обвинения Запада о планах по «вторжению» на Украину, подчёркивая, что США и их союзники развернули пропагандистскую кампанию о «российской агрессии» против украинской стороны, преследуя исключительно провокационные цели.
Между тем ранее Путин и Шольц уже затрагивали украинский вопрос по просьбе канцлера ФРГ во время телефонных переговоров 21 декабря 2021 года. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что была «обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта».
«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате», — отмечали в Кремле.
По мнению Владимира Шаповалова, Берлин, являющийся участником нормандского формата наряду с Парижем, Москвой и Киевом, может найти аргументы, чтобы убедить украинскую сторону выполнять Минские соглашения, «хотя на это всё меньше надежды».
«Об этом и могут поговорить Путин и Шольц в Москве. Но тут нужно учитывать, что возможности нового канцлера Германии в условиях внутриполитической ситуации в ФРГ сильно ограничены. Нынешнее немецкое коалиционное правительство является довольно рыхлым, занимающим неоднозначные позиции по внешнеполитическим вопросам. Кроме того, на Шольца давят США и Украина», — сказал эксперт.
Как отметил, в свою очередь, Александр Камкин, на предстоящей встрече с немецким канцлером российский лидер попытается донести до него позицию Москвы о шумихе Запада вокруг пресловутого «нападения» на Украину.
«Насколько Шольц окажется договороспособным и услышит ли своего коллегу, пока сказать сложно. Но уже сейчас ясно, что коллективная позиция Запада о том, что Россия вскоре якобы собирается быть в Киеве, абсолютно контрпродуктивна и совершенно противоречит логике политического диалога. Но, к сожалению, таковы реалии», — заявил аналитик.
Экономический интерес
Ещё одна заявленная тема в повестке переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца — «Северный поток — 2».
Напомним, что на фоне обвинений в адрес России о «вторжении» в Германии не исключают, что могут ввести санкции против газопровода, который полностью достроен, но пока не запущен в работу. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в конце января, что Берлин готов ввести такие рестрикции, если РФ «нападёт» на Украину.
«В случае возобновления агрессии в нашем распоряжении есть широкий спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сообщила она, выступая в бундестаге.
Сам Шольц позже в интервью газете The Washington Post, комментируя возможное введение Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2», говорил о необходимости «стратегической неоднозначности».
Как отметил Александр Камкин, «Северный поток — 2» — инфраструктурный и стратегический проект для Германии и в целом для Европы.
«Но в связи с текущей политической конъюнктурой на Западе переговоры между Берлином и Москвой относительно этого газопровода будут носить сложный характер. Тем более в контексте того, что с подачи американских партнёров политический класс в Германии повторяет вслед за Вашингтоном тезис о том, что «Северный поток — 2» надо закрыть, если будет мнимое и мистическое «вторжение» на Украину», — считает эксперт.
Камкин также подчеркнул, что этот трубопровод — «инструмент выживания для Европы» в условиях достаточно сложной экономической и энергетической ситуации в ЕС.
«При таких обстоятельствах отказываться от «Северного потока — 2» для европейцев крайне контрпродуктивно. На предстоящих переговорах Владимир Путин, вероятно, попытается объяснить это своему немецкому коллеге, однако пока неясно, насколько возобладает здравый смысл», — отметил аналитик.
Владимир Шаповалов считает, что «Северный поток — 2» — это проект, который может только укрепить экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.
«Все же те якобы сложности, которые являются результатом давления со стороны США, могут быть ликвидированы при желании немецкой стороны, и трубопровод начнёт работу. В эксплуатации «Северного потока — 2» больше заинтересована Германия, чем Россия, поскольку РФ всегда найдёт возможность реализовать свой газ на внешнем рынке, а вот кому и по какой цене он будет продан, зависит от позиции, которую займёт ФРГ», — сказал эксперт.
Как отметил Шаповалов, Москва рассчитывает, что предстоящие переговоры Путина и Шольца «добавят уверенности немецкому канцлеру в необходимости и безальтернативности для Германии скорейшего внедрения проекта в жизнь».
«Вопрос в том, удастся ли убедить Шольца в необходимости занять более активную позицию по отстаиванию экономических интересов Германии», — заявил аналитик.
При этом Шаповалов полагает, что в целом предстоящая встреча российского лидера с его немецким коллегой важна с точки зрения не только выстраивания стратегии двусторонних отношений РФ и Германии, но и политики Европы в сфере безопасности.
Подпишитесь на нас
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 февраля 2022, 14:15
|
11 февраля 2022, 00:20
|
09 февраля 2022, 10:25
|
12 февраля 2022, 14:15
|
13 февраля 2022, 08:55
|
11 февраля 2022, 02:05
|
09 февраля 2022, 16:15