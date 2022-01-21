Гарантии безопасности и ситуация вокруг Украины: о чём говорили на встрече Лавров и госсекретарь США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Женеве встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как сообщил Лавров, стороны достигли договорённости, что на следующей неделе Соединённые Штаты передадут письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Также Москва вновь напомнила о своём требовании о нерасширении НАТО на восток. Кроме того, Лавров подчеркнул, что у России нет намерений нападать на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Женеве встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, отношения России и НАТО, ситуацию вокруг Украины и ещё ряд внешнеполитических вопросов. Встреча продлилась полтора часа.

Как сообщил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи, была достигнута договорённость, что США на следующей неделе передадут письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Он уточнил, что переговоры с американским коллегой помогут Вашингтону подготовить эти ответы.

«Блинкен сказал мне, что он удовлетворён состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчёркнуто, представить нам письменную реакцию», — отметил Лавров.

Он добавил, что после ответа США планируется новая встреча с Блинкеном.

На встрече российская сторона вновь подчеркнула своё требование о нерасширении НАТО на восток. Как пояснил Лавров, принципиальная позиция Москвы по этому вопросу связана с тем, что альянс работает против России.

«Потому что этот блок был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против России, причём это записано в доктринальных документах», — сказал Лавров.

Министр отметил, что русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Прибалтики заставляют НАТО и ЕС продолжать тупиковую антироссийскую политику.

На переговорах стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Наши американские коллеги попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе России и Украины, попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации. Это уже стало таким заклинанием», — рассказал Лавров.

Глава МИД вновь подчеркнул, что у России нет намерений нападать на Украину.

РИА Новости

© Павел Бедняков

«Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу», — сказал министр.

Вместе с тем Лавров назвал неправильным тот факт, что любые обсуждения российско-американских отношений сводятся к ситуации на Украине.

Лавров также сообщил, что откровенно поговорил с госсекретарём США о политике двойных стандартов в вопросе размещения войск. По его словам, США признали, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории.

«Когда нам говорят: «Ну да, это всё-таки ваша территория, мы это признаём, но многовато что-то вы там войск собрали» — и при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, — это не наше дело», — напомнил Лавров.

По его словам, Блинкен согласился, что необходимо «более разумно вести диалог».

«И надеюсь, что эмоций поубавится», — добавил Лавров.

Вместе с тем Лавров заметил, что опыт общения России с западными странами полон примеров невыполнения теми обещаний по проблематике европейской безопасности.

«С этим, конечно, у американских наших коллег, других западных европейцев, натовских членов, плоховато», — констатировал Лавров.

Отвечая на вопрос, находится ли Москва на правильном пути в отношении контактов с США, Лавров отметил, что это станет понятно после получения ответов от американской стороны.

В свою очередь, Блинкен заявил, что переговоры с главой МИД России были откровенными и субстантивными, а все стороны привержены «пути дипломатии и диалога». Он также подтвердил намерение Вашингтона предоставить ответ России по предложениям о гарантиях безопасности на следующей неделе.

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT высказал мнение, что активизация диалога с США даёт надежду на возможность достижения какого-либо результата в переговорах двух стран.

«Сам по себе факт того, что активизировался переговорный процесс, и то, что всерьёз обсуждаются многие важнейшие вопросы, от которых прежде отмахивались наши западные партнёры, это вселяет некоторую надежду на то, что, может быть, результат какой-то будет», — отметил аналитик.

Вместе с тем он высказал мнение, что скорых результатов ждать не стоит.

«В целом развернуть внешнеполитическую ситуацию, которая складывалась на протяжении последних 30 лет, конечно, будет непросто, и потребуется время», — заметил Рогулёв.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам.

Документы, в частности, содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

В начале января Россия провела серию переговоров с США и НАТО по данным вопросам, однако достигнуть конкретных договорённостей сторонам не удалось.