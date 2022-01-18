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Гарантии безопасности и давление на RT DE: что обсудили Лавров и глава МИД Германии

18 января 2022, 22:05  •  231 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, в ходе которых стороны обсудили ряд международных вопросов. Лавров сообщил, что Россия по-прежнему ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности, а также обратил внимание, что отношения Москвы и Евросоюза остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя. Комментируя ситуацию с вещанием телеканала RT DE в Германии, Лавров призвал Берлин принять меры, чтобы избежать дискриминации российских журналистов в ФРГ.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, в ходе которых стороны обсудили ряд международных вопросов, в том числе отношения Москвы и Берлина, газопровод «Северный поток — 2», российские предложения по гарантиям безопасности и давление на телеканал RT DE в ФРГ.

На пресс-конференции по итогам встречи Лавров отметил, что Москва заинтересована в конструктивных отношениях с Берлином и нацелена на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства. В свою очередь Бербок заявила, что Германия не видит альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина. 

«Со своей стороны подтвердил готовность к всестороннему взаимодействию с недавно сформированным новым правительством ФРГ в целях преодоления накопившихся проблем, а их немало, как в двустороннем диалоге, так и по всему спектру взаимодействия наших стран на международной арене», — сказал Лавров.

Отношения с ЕС и предложения по гарантиям безопасности

По словам Лаврова, большое внимание на встрече было уделено отношениям России и Евросоюза.

«Они во многом, к сожалению, остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы антироссийски настроенных стран — членов Евросоюза», — подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства также рассказал, что Россия по-прежнему ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности, чтобы «продолжить разговор».  

«Будем рассчитывать, что этот разговор продолжится, дело очень серьёзное, и тянуть с конкретными договорённостями на этот счёт просто не получается», — сказал он.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам. В документах, в частности, прописаны положения об отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток и взаимных гарантиях безопасности в Европе. В начале января Россия провела серию переговоров с США и НАТО по данным вопросам, однако достигнуть конкретных договорённостей сторонам не удалось.

Вместе с тем Сергей Лавров подчеркнул, что Москва никому не угрожает, однако слышит угрозы в свой адрес.

«Мы будем руководствоваться конкретными шагами. В зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнёры, будем, естественно, определяться со своей реакцией», — пояснил министр на пресс-конференции.

«Северный поток — 2»

По итогам переговоров глава МИД также рассказал, что обсудил с Бербок вопросы, связанные с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Министр подчеркнул, что считает контрпродуктивными попытки ряда сил политизировать проект.

«Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта», — подчеркнул Лавров.

Для запуска «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG нужно получить разрешение Федерального сетевого агентства Германии. 16 ноября агентство сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что газопровод является исключительно коммерческим, а не политическим проектом.

Давление на RT DE в Германии

Также в ходе пресс-конференции глава МИД России сообщил, что обсудил с коллегой ситуацию с вещанием телеканала RT DE в Германии. Лавров подчеркнул, что как российские СМИ в Германии, так и германские СМИ в России должны работать в равных, не дискриминационных условиях.

Бербок, отвечая на вопрос журналиста RT DE, заявила, что Германия не вмешивается в процесс вещания телеканала, отметив, что он «работает в Германии» и «транслируется по интернету». Она также заявила, что у представителей СМИ «есть доступ к журналистской деятельности», в частности, ко всем пресс-конференциям правительства.

  • Глава МИД Германии о вещании RT DE

«RT там всегда представлен. То, что есть государственное вмешательство — это просто неправда», — сказала она, добавив, что вмешательство правительства в работу СМИ противоречило бы конституции Германии.

Вместе с тем Лавров отметил, что у России «есть основания полагать, что германское правительство имеет непосредственное отношение к происходящему». Он уточнил, что Москва ожидает от Берлина конкретных действий по улучшению условий работы российских журналистов в стране, чтобы те «чувствовали себя комфортно и не дискриминированно».

«Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но мы, если потребуется, будем просто вынуждены, как бы нам ни хотелось этого избежать, принимать встречные действия», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что попытки ограничить вещание телеканала противоречат не только Европейской конвенции о трансграничном вещании, но и многочисленным конвенциям ЮНЕСКО, Совета Европы, а также договорённостям в ОБСЕ о недопустимости создавать препятствия для доступа к информации.

Кроме того, на пресс-конференции представитель Союза журналистов России Тимур Шафир сообщил, что СЖР передал Бербок обращение по поводу ситуации с вещанием телеканала.

«Мы от имени Союза журналистов России... подготовили официальное обращение к вам, мы пользуемся этой возможностью, чтобы передать вам это обращение, надеемся, что вы внимательно его рассмотрите», — сказал он.

Шафир также обратил внимание на опасность политизации вопроса запрета деятельности RT DE на территории Германии.

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Напомним, в конце декабря немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В под давлением германского медиарегулятора MABB менее чем через неделю с начала вещания.

Минские договорённости

Также на переговорах Сергей Лавров обсудил с германской коллегой ситуацию вокруг саботажа Киевом минских договорённостей. Он выразил надежду на то, что Берлин окажет влияние на Украину в вопросе выполнения данных соглашений. 

«Указали партнёрам на неприемлемость попыток выставить Россию стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений. Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнёров, чтобы они, наконец, выполнили взятые на себя обязательства», — подчеркнул он.

Лавров обратил внимание, что Москва не даёт никаких поводов, чтобы создавать «какую-то новую конфликтную ситуацию».

Также министр сообщил, что указал на неприемлемость требований, касающихся действий российских Вооружённых сил на своей территории.

В частности, он напомнил, что страны НАТО, выступая с требованиями «убрать российские подразделения в казармы», при этом заявляют, что передвижения войск на территории альянса никого не касаются.

«Двойной стандарт очевиден», — заключил Лавров.

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