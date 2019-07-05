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Гапоны украинской оппозиции

05 июля 2019, 03:39  •  85 • В России

БЛОК СМОТРЯЩИХ И РАЗВОДЯЩИХ

Недавняя история в Харькове с уничтожением бюста советскому полководцу Георгию Жукову, а потом – с возвращением имени Жукова одному из проспектов города и обещанием градоначальника Геннадия Кернеса восстановить и бюст, наделала много шума не только по всей Украине, но и в России. Мэр Харькова Геннадий Кернес заработал на ней немало очков у русскоязычного большинства населения города. Как же – смельчак, не испугался бандеровцев, боевиков «Национального корпуса» (НК). Однако знающие люди на Украине заявляют, что уши Кернеса выглядывают из всей этой истории с самого начала. И у них есть для этого все основания. Ведь Кернес принимал участие в финансировании украинских националистов еще до 2014-го, а после «революции достоинства» он лично прилагал все усилия для освобождения нынешнего лидера «НК» Андрея Билецкого из-под стражи.

И в ходе столкновений бандеровцев с «антимайдановцами» в марте 2014-го тот же Кернес лично обеспечивал безопасность Билецкого в Харькове. Их, оказывается, связывают долгие неформальные и взаимовыгодные отношения.

Совсем иначе теперь выглядит «Форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам», прошедший в Киеве недавно. На нем произошло объединение партий «Оппозиционный блок – Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам» в одну общую политическую силу – объединенный «Оппозиционный блок». Естественно, к досрочным выборам в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля. В первую «десятку» списка блока на выборы вошли 5 мэров: Кернес из Харькова, Труханов из Одессы, Бойченко из Мариуполя, Буряк из Запорожья и Андреев из Ужгорода. Кроме них в «десятке» два бывших кандидата в президенты Украины и группа депутатов. С учетом доли мэров (заметьте, города не просто крупные, но еще и не отличающиеся большой лояльностью населения к киевским властям) «Оппозиционный блок» можно назвать мэрским блоком. Поскольку депутаты Вилкул и Мураев – это обычные марионетки в ловких и натруженных руках олигарха Ахметова, что и показали прошедшие выборы президента Украины, а реальные заправилы в блоке – Кернес и Труханов, оба – сопредседатели партии «Доверяй делам». Можно даже сказать, паханы. Поскольку уж слишком специфические персоны.

ЭКС-БАРЫГА И БЫВШИЙ РЭКЕТИР?

Например, Геннадий Кернес в начале 90-х, когда еще не думал о политике, занимался скупкой и сбытом похищенных ювелирных изделий, мошенничеством и вымогательством. И даже был осужден в 1992-м на три года лишения свободы с конфискацией. Однако хлопотами пожелавших остаться неизвестными покровителей был освобожден из-под стражи. А уже через несколько лет, в 1998-м Геннадий Адольфович пришел в горсовет Харькова.

Геннадий Кернес. Фото opposition.com.ua

От «дел» Геннадий Адольфович, впрочем, не отошел и став городским головой. Подконтрольные ему компании «Трест Жилстрой-1», «Жилстрой-2» и другие выигрывают большинство конкурсов на исполнение госконтрактов в Харькове, а регулярно попадающиеся на мздоимстве и мошенничестве замы мэра и другие чиновники, преимущественно, выходят сухими из воды. А в 2007-м лишь вмешательство Ахметова сохранило ему место в «Партии регионов» после обвинений в участии в наркоторговле со стороны однопартийцев.

Геннадий Кернес в одном из парков Харькова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, какова «оппозиционность» Кернеса говорит хотя бы его заявление в декабре 2018-го, когда он пообещал голосовать за Порошенко на президентских выборах. Ну а то, что Кернес сумел наладить отношения не только с партией Порошенко, но и с украинскими радикалами, которые помогают ему в Харькове «держать порядок», отдельных доказательств не требует. Это просто лежит на поверхности.

ТРИ «ПАПЫ» ОДЕССЫ-МАМЫ

Еще более интересна, хотя и менее публична, фигура другого «оппозиционера» - мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2005-м он прошел в состав горсовета Одессы по спискам партии тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. А Литвину его презентовали лидеры криминального мира Одессы Александр Ангерт («Ангел») и Александр Жуков. «Ангел» Ангерт был еще в СССР Верховным судом приговорен к высшей мере наказания за умышленное убийство при попытке ограбления. Но ему заменили расстрел на 15 лет колонии, из которых он отсидел 10. А после вошел в ОПГ тогдашнего криминального хозяина Одессы Куливара с очень характерным «погонялом» «Карабас». После убийства Карабаса, в котором подозревали его правую руку «Ангела», Ангерт стал полновластным «хозяином» Одессы.

Если Ангер сколотил свое состояние на перекачке российской нефти через Одесский порт (вместе с Жуковым и Коломойским), международной торговле оружием (засветился в Интерполе) и выполнении практически всех госзаказов на строительство (ФПГ «Рост» - муниципальная недвижимость и инфраструктура, банковская деятельность, одесский НПЗ и др.), то другой авторитет Владимир Галантерник (мозговой центр и правая рука «Ангела», проживающего теперь в Израиле) с помощью Труханова превратился из хозяина магазина электротоваров «Лампочка» во владельца «Привоза», других рынков, гостиниц, торговых центров, ресторанов, жилых комплексов элитной недвижимости и т.д. ОПГ Ангерта-Жукова вполне можно назвать международной, поскольку ее члены владеют долями в офшорных компаниях, инвестирующих в элитную недвижимость Великобритании. Исследование антикоррупционной Transparency international выявило инвестиции в недвижимость в Британии на сумму около 4,4 млрд фунтов, происхождение которых имеет сомнительный характер и частично украинские корни. Но в Лондоне пока отмалчивается по этому поводу.

ОПГ располагает собственными боевикам и службой безопасности, которая превосходит и по количеству, и по техническому оснащению, и по дееспособности управление СБУ Одессы. Что и немудрено, поскольку костяк ОПГ вместе с откровенными бандитами составляют бывшие сотрудники спецслужб и правоохранители.

Что касается оппозиционности «официального представителя» одесского криминала во власти мэра Труханова, то под его нажимом Одесский горсовет признал в 2016-м Россию «страной-агрессором», а сам он вполне спокойно и взаимовыгодно сосуществовал с Порошенко, клялся ему в «любви и верности», обещал голосовать за него, организовал фонд для подкупа избирателей в интересах Порошенко и использовал радикалов-националистов и прочих «майданщиков» для разгона пророссийских выступлений в Одессе.

Под нажимом Труханова Одесский горсовет признал в 2016-м Россию «страной-агрессором».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот такие люди и организовали «партию мэров». Задача-минимум у которой проста и незатейлива – расколоть нелояльный по отношению к Киеву электорат и отобрать максимум голосов на выборах у движения «Оппозиционная платформа – За жизнь», возглавляемого экс-кандидатом в президенты Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Ее весьма успешно решили на прошедших выборах кандидаты в президенты от Ахметова Мураев и Вилкул, не пропустив Бойко во второй тур. Технологию решили использовать снова.

А вот задача–максимум выглядит гораздо масштабнее – распространить власть союза криминала и клана олигархов на всю страну, начиная с Киева. Подвести экономику под «хозяйскую» руку «авторитетных» бизнесменов. И в условиях, когда власть Порошенко вызвала ненависть подавляющего большинства населения Украины, а команда Зеленского начала терять очки с фантастической скоростью, ничего ещё, по сути не сделав, это не выглядит такой уж фантастикой. Наверное, не стоит объяснять, что судьба и будущее Украины и у фигурантов предвыборных списков, и у их кукловодов-олигархов находятся в конце списка их приоритетов. Ведь цели у Гапонов украинской оппозиции совсем иные.

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