«Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа • 359 • Аналитика







Напомним, сначала помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, выступая в палате представителей, заявил, что российские наемники попытались атаковать американские силы в Сирии.





«Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров конфронтации России с Западом», — сказал Митчелл.



Однако этого показалось недостаточным и буквально через несколько часов эту (уже изрядно устаревшую) «новость» на специально созванной пресс-конференции озвучил Трамп.



То ли Митчелл «разогревал» публику перед выходом хозяина Белого дома, то ли американскому лидеру показалось, что помощник госсекретаря подал новость недостаточно эффектно, и он решил исправить «халтуру» чиновника.



Дональд Трамп в обычной для него эмоциональной манере рассказал о давнем инциденте с использованием крайних степеней. «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жёсткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — поведал недоумевающим журналистам президент США.



Напомним, что, согласно американской же информации, 7 февраля имела место атака не на американцев, а на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) со стороны проправительственных ополченцев в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования США указывалось, что были нанесены ответные удары. В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.



Чуть позже официальный представитель МИД России Мария Захарова признала гибель в Сирии пяти граждан России, находившихся в рядах сирийских иррегуляров и не являющихся военнослужащими.



Тогда американские официальные источники констатировали, что не располагают никакой информацией о том, что под удар артиллерии и ВВС США попали россияне.



Надо сказать, что это была обычная практика в Сирии (да и в некоторых других конфликтах, в которые были вовлечены третьи страны), когда под ударами «внешних» игроков гибли иностранцы.



Так, например, согласно сообщениям российских и зарубежных СМИ, в результате удара «Калибра» в предместье Алеппо был уничтожен целый разведывательный и координационный центр, находившийся на территории контролируемой террористами. Его персонал, состоящий из трех десятков офицеров и специалистов из США, Британии, Франции, Израиля, Саудовской Аравии и других стран, погиб.



Однако никаких официальных заявлений в этом и в других аналогичных случаях ни с той, ни с другой стороны не было, что было вполне понятно.



Представителям Запада было не с руки афишировать свое взаимодействие с террористами, да и сообщать о том, что их военные несут потери в «чужой войне», было не в их интересах. Россия же не заинтересована в эскалации напряженности – она наказала пособников террористов, и ей не было никакой необходимости заставлять Запад предпринимать демонстративные «ответные шаги». Хотя, конечно, никто гибель своих граждан без ответа не оставляет, даже если они попали под бомбу или ракету случайно, как это тоже бывало не раз.



Говорить о каком-то джентльменском соглашении тут, скорей всего, не приходится, но стороны все придерживались правила неразглашения хотя бы для того, чтобы не оказаться под прессингом общественного мнения, сохранить свободу маневра и возможность действовать из соображений целесообразности, а не для того, чтобы потрафить публике.



Напомним, что и Захарова была вынуждена официально признать гибель российских бойцов ЧВК на фоне грандиозного информационного скандала, состоявшегося не без усилий блогера Игоря Гиркина, использовавшего материалы украинских СМИ. Солсбери — фабрика дымовых завес



Но вот вопрос: ради чего Вашингтон поднимает, причем на высшем уровне, эту тему, полностью обсосанную и протухшую, да еще и в совершенно новой интерпретации?



Все очень просто. Несмотря на уверения Трампа, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели, в это мало кто верит (даже в США). Нанесенный ракетный удар, обошедшийся казне почти в 100 миллионов долларов, не выглядит ни возмездием, ни победой.



Поскольку американским обывателям, убежденным усилиями СМИ в абсолютном военном превосходстве США, трудно поверить в возможности САА перехватить большую часть «новых, хороших и умных» ракет, то неизбежно возникло и было растиражировано утверждение о «договорном» характере «удара возмездия». То есть о согласованной с Москвой его имитации.



А так как ни Трамп, ни его команда не признают, что низкая результативность удара связана еще и с тем, что они боялись зацепить русских, то противники действующего президента вновь обвинили его в «работе на Кремль» и нежелании ударить по «своим».



И чтобы опровергнуть обвинения в «договорняке» и показать западной общественности свой «гамбургский счет», свидетельствующий не только о превосходстве американских военных над русскими, но и о том, что Трамп без раздумий их «жестоко» бьет, и была вытащена на свет и изрядно приукрашена уже подзабытая история об инциденте 7 февраля. Поскольку ничего другого, даже отдаленно напоминающего «победу над русскими», в активе американцев не было.



А ее повторная озвучка на высшем уровне, от которой не удержался Трамп, говорит о том, что американский лидер постарался добиться максимального общественного внимания к этому вбросу. Помощник госсекретаря США, а затем и американский президент неожиданно обратились к событиям двухмесячной давности.Напомним, сначала помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, выступая в палате представителей, заявил, что российские наемники попытались атаковать американские силы в Сирии.«Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров конфронтации России с Западом», — сказал Митчелл.Однако этого показалось недостаточным и буквально через несколько часов эту (уже изрядно устаревшую) «новость» на специально созванной пресс-конференции озвучил Трамп.То ли Митчелл «разогревал» публику перед выходом хозяина Белого дома, то ли американскому лидеру показалось, что помощник госсекретаря подал новость недостаточно эффектно, и он решил исправить «халтуру» чиновника.Дональд Трамп в обычной для него эмоциональной манере рассказал о давнем инциденте с использованием крайних степеней. «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жёсткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — поведал недоумевающим журналистам президент США.Напомним, что, согласно американской же информации, 7 февраля имела место атака не на американцев, а на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) со стороны проправительственных ополченцев в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования США указывалось, что были нанесены ответные удары. В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.Чуть позже официальный представитель МИД России Мария Захарова признала гибель в Сирии пяти граждан России, находившихся в рядах сирийских иррегуляров и не являющихся военнослужащими.Тогда американские официальные источники констатировали, что не располагают никакой информацией о том, что под удар артиллерии и ВВС США попали россияне.Надо сказать, что это была обычная практика в Сирии (да и в некоторых других конфликтах, в которые были вовлечены третьи страны), когда под ударами «внешних» игроков гибли иностранцы.Так, например, согласно сообщениям российских и зарубежных СМИ, в результате удара «Калибра» в предместье Алеппо был уничтожен целый разведывательный и координационный центр, находившийся на территории контролируемой террористами. Его персонал, состоящий из трех десятков офицеров и специалистов из США, Британии, Франции, Израиля, Саудовской Аравии и других стран, погиб.Однако никаких официальных заявлений в этом и в других аналогичных случаях ни с той, ни с другой стороны не было, что было вполне понятно.Представителям Запада было не с руки афишировать свое взаимодействие с террористами, да и сообщать о том, что их военные несут потери в «чужой войне», было не в их интересах. Россия же не заинтересована в эскалации напряженности – она наказала пособников террористов, и ей не было никакой необходимости заставлять Запад предпринимать демонстративные «ответные шаги». Хотя, конечно, никто гибель своих граждан без ответа не оставляет, даже если они попали под бомбу или ракету случайно, как это тоже бывало не раз.Говорить о каком-то джентльменском соглашении тут, скорей всего, не приходится, но стороны все придерживались правила неразглашения хотя бы для того, чтобы не оказаться под прессингом общественного мнения, сохранить свободу маневра и возможность действовать из соображений целесообразности, а не для того, чтобы потрафить публике.Напомним, что и Захарова была вынуждена официально признать гибель российских бойцов ЧВК на фоне грандиозного информационного скандала, состоявшегося не без усилий блогера Игоря Гиркина, использовавшего материалы украинских СМИ.Но вот вопрос: ради чего Вашингтон поднимает, причем на высшем уровне, эту тему, полностью обсосанную и протухшую, да еще и в совершенно новой интерпретации?Все очень просто. Несмотря на уверения Трампа, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели, в это мало кто верит (даже в США). Нанесенный ракетный удар, обошедшийся казне почти в 100 миллионов долларов, не выглядит ни возмездием, ни победой.Поскольку американским обывателям, убежденным усилиями СМИ в абсолютном военном превосходстве США, трудно поверить в возможности САА перехватить большую часть «новых, хороших и умных» ракет, то неизбежно возникло и было растиражировано утверждение о «договорном» характере «удара возмездия». То есть о согласованной с Москвой его имитации.А так как ни Трамп, ни его команда не признают, что низкая результативность удара связана еще и с тем, что они боялись зацепить русских, то противники действующего президента вновь обвинили его в «работе на Кремль» и нежелании ударить по «своим».И чтобы опровергнуть обвинения в «договорняке» и показать западной общественности свой «гамбургский счет», свидетельствующий не только о превосходстве американских военных над русскими, но и о том, что Трамп без раздумий их «жестоко» бьет, и была вытащена на свет и изрядно приукрашена уже подзабытая история об инциденте 7 февраля. Поскольку ничего другого, даже отдаленно напоминающего «победу над русскими», в активе американцев не было.А ее повторная озвучка на высшем уровне, от которой не удержался Трамп, говорит о том, что американский лидер постарался добиться максимального общественного внимания к этому вбросу. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 359 Источник Похожие новости «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне?

Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам «Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа Солсбери — фабрика дымовых завес Новости партнеров