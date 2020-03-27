Гамбит по-американски? С Китая хотят стрясти триллионы долларов за коронавирус

Американские компании планируют судиться с Китаем. Они требуют от властей КНР возместить им убытки, спровоцированные пандемией коронавируса. По их мнению, в эпидемиологической катастрофе, обернувшейся экономическим кризисом, виноват именно Пекин, пишет ВЗГЛЯД.

Две крупные юридические фирмы США, Lucas-Compton и Berman Law Group, обвинили китайское правительством в злостном и намеренном сокрытии проблемы COVID-19 на начальной стадии эпидемии. Это замалчивание, по их логике, и привело к огромным финансовым потерям в их компаниях.

Сумму претензий в денежном эквиваленте сейчас подсчитывают. Ожидается, что речь может идти о колоссальных 6 трлн долларов. В случае удовлетворения иска имущество китайских предприятий, находящихся в США, может быть арестовано, а это, безусловно, спровоцирует масштабный политический скандал.

Примечательно, что обе фирмы, выдвигающие обвинения, связаны с высокопоставленными американскими политиками. Так, Lucas-Compton обслуживает новую президентскую кампанию нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, а одним из ключевых руководителей Berman Law Group является брат Джо Байдена, некогда вице-президента США.

Напомним, ранее спикер МИД КНР Чжао Лицзянь озвучил мнение, что коронавирусная инфекция попала в китайский город Ухань в результате действий американских военных.

Это предположение поддерживают многие российские политологи и эксперты. В частности, доктор Леонид Рошаль назвал ситуацию с COVID-19 американской репетицией биологической войны.