Галустяна в президенты России, Саакашвили — в главы МИД Украины? • 49 • Аналитика









Пришедший в 2003 году в Грузии к власти в результате цветной революции Саакашвили старался всеми силами оправдать доверие своих западных кураторов. Не побрезговал даже развязыванием войны в Южной Осетии в 2008 году с целью возвращения контроля над спорными территориями ради членства в НАТО.



Потерпев поражение на парламентских выборах 2012 года, а также в связи с возбуждением против него множества уголовных дел, человек, известный трюком с галстуком, вынужден был найти себе применение за пределами родины. К его счастью, на Украине собрался очередной майдан, где он и принял непосредственное участие.



Неоднократно звучала версия, что снайперы, на майдане стрелявшие в людей, – это бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии. Учитывая, что за 5 с лишним лет расследование по делу о расстреле на майдане не продвинулось ни на толику, а Саакашвили предложили должность первого вице-премьера, допустить подобное вполне реально.



От должности в правительстве он был вынужден отказаться, так как она предполагала получение украинского гражданства взамен грузинского, но согласился стать советником президента Порошенко — олигарха, пришедшего к власти в результате «борьбы с олигархами».



После того как уголовные дела в Грузии начали предполагать вполне реальные тюремные срока, Саакашвили возглавил Одесскую область, днем ранее получив украинское гражданство.



Несмотря на поддержку посла США Джеффри Пайетта и видении Одесской области под руководством Саакашвили «лабораторией реформ на Украине», регион не стал «второй Францией» внутри «второй Франции». Стоит отметить, что одесситы встретили нового губернатора излюбленным яством, развесив по городу галстуки, а позже сожгли его чучело в центре города.



Так или иначе, но Саакашвили не нашел общего языка со своими майданными подельниками, о чем напоминают довольно забавные перепалки с министром внутренних дел Аваковым и экс-премьером Яценюком. «Одессит» сложил с себя полномочия губернатора в ноябре 2016 года. При назначении нового главы региона Петр Порошенко раскритиковал результат деятельности Саакашвили, что окончательно вывело его в оппозиционеры.



Обиженный реформатор в масштабах региона тут же создал политическую партию «Рух новых сил», с которой и боролся против существующей власти, проводя марши «за импичмент». При всей комичности грузино-украинского политика Порошенко решил не испытывать судьбу и лишил его гражданства.



28 мая новоизбранный президент Украины вернул Саакашвили гражданство. Как только это произошло, он тут же явился в Киев, успев сделать ряд громких заявлений.



Так, грузинский украинец заявил, что диалог Киева с Москвой возможен, если президентом России станет комедийный актер Михаил Галустян. Таким образом, можно предположить, что Саакашвили, диктующий условия диалога между государствами, рассчитывает как минимум на должность главы МИД Украины.



Сомнений, что Зеленский предложит ему высокую должность, практически нет, но стоит взять во внимание один факт: Саакашвили всегда приходит к власти в момент противоречий с властью существующей. Так было и в 2003 году, и в 2014. Если учесть, что за Зеленского народ проголосовал больше как за кандидата против власти Порошенко, то не будет удивительным и то, что Саакашвили в один прекрасный момент решит возглавить Украину, сыграв на неопытности комедийного актера в политике. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство. И он прибыл в Киев.Пришедший в 2003 году в Грузии к власти в результате цветной революции Саакашвили старался всеми силами оправдать доверие своих западных кураторов. Не побрезговал даже развязыванием войны в Южной Осетии в 2008 году с целью возвращения контроля над спорными территориями ради членства в НАТО.Потерпев поражение на парламентских выборах 2012 года, а также в связи с возбуждением против него множества уголовных дел, человек, известный трюком с галстуком, вынужден был найти себе применение за пределами родины. К его счастью, на Украине собрался очередной майдан, где он и принял непосредственное участие.Неоднократно звучала версия, что снайперы, на майдане стрелявшие в людей, – это бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии. Учитывая, что за 5 с лишним лет расследование по делу о расстреле на майдане не продвинулось ни на толику, а Саакашвили предложили должность первого вице-премьера, допустить подобное вполне реально.От должности в правительстве он был вынужден отказаться, так как она предполагала получение украинского гражданства взамен грузинского, но согласился стать советником президента Порошенко — олигарха, пришедшего к власти в результате «борьбы с олигархами».После того как уголовные дела в Грузии начали предполагать вполне реальные тюремные срока, Саакашвили возглавил Одесскую область, днем ранее получив украинское гражданство.Несмотря на поддержку посла США Джеффри Пайетта и видении Одесской области под руководством Саакашвили «лабораторией реформ на Украине», регион не стал «второй Францией» внутри «второй Франции». Стоит отметить, что одесситы встретили нового губернатора излюбленным яством, развесив по городу галстуки, а позже сожгли его чучело в центре города.Так или иначе, но Саакашвили не нашел общего языка со своими майданными подельниками, о чем напоминают довольно забавные перепалки с министром внутренних дел Аваковым и экс-премьером Яценюком. «Одессит» сложил с себя полномочия губернатора в ноябре 2016 года. При назначении нового главы региона Петр Порошенко раскритиковал результат деятельности Саакашвили, что окончательно вывело его в оппозиционеры.Обиженный реформатор в масштабах региона тут же создал политическую партию «Рух новых сил», с которой и боролся против существующей власти, проводя марши «за импичмент». При всей комичности грузино-украинского политика Порошенко решил не испытывать судьбу и лишил его гражданства.28 мая новоизбранный президент Украины вернул Саакашвили гражданство. Как только это произошло, он тут же явился в Киев, успев сделать ряд громких заявлений.Так, грузинский украинец заявил, что диалог Киева с Москвой возможен, если президентом России станет комедийный актер Михаил Галустян. Таким образом, можно предположить, что Саакашвили, диктующий условия диалога между государствами, рассчитывает как минимум на должность главы МИД Украины.Сомнений, что Зеленский предложит ему высокую должность, практически нет, но стоит взять во внимание один факт: Саакашвили всегда приходит к власти в момент противоречий с властью существующей. Так было и в 2003 году, и в 2014. Если учесть, что за Зеленского народ проголосовал больше как за кандидата против власти Порошенко, то не будет удивительным и то, что Саакашвили в один прекрасный момент решит возглавить Украину, сыграв на неопытности комедийного актера в политике. Петр Романов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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