Галстуков не ели. Польша готовится к походу на Восток • 44 • В мире Расширяя военное сотрудничество с Польшей, США шантажируют Германию, ЕС и Россию. Варшаве же США нужны, чтобы прикрыться от Москвы дислоцируемыми в стране американскими военными для похода на Восток – восстанавливать Речь Посполитую. Автор:

Латышев Сергей Руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павел Солох "успокоил", что "в настоящее время" Варшава не ведёт переговоров с Вашингтоном насчёт размещения на своей территории американского ядерного оружия. Об этом политик заявил в эфире одного из польских телеканалов. Так он откликнулся на сделанное 15 мая заявление посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что Вашингтон может отправить своё ядерное оружие из Германии в Польшу. Зато переговоры о переводе из ФРГ в Польшу неядерного оружия и почти 10 тысяч американских военных идут вовсю и, судя по заявлениям в Варшаве и Вашингтоне, весьма успешно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил несколько дней назад надежду, что количество солдат и офицеров из США на польской территории будет расти, в том числе за счёт переброски в страну части американских войск, дислоцируемых ныне в Германии. В дополнение к примерно пяти тысячам американских военных, уже находящимся в Польше, хотя некогда Запад обещал Москве не расширять инфраструктуру НАТО за пределы "старой" ФРГ. Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счёт демонстрации того, насколько солидными партнёрами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединёнными Штатами солдат действительно попадёт в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО, – сказал Моравецкий в эфире радиостанции RMF. Как видим, Варшаве не терпится создать поскорее в Польше "Форт Трамп" и заманить в страну на постоянной основе побольше американских войск. Это – реальность Одновременно ведущие западные СМИ, в том числе Reuters и The Wall Street Journal, сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента в Германии – на 9,5 тысячи человек из 34,5 тысячи. Помимо этого Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч. То есть более чем наполовину. Высокопоставленный американский военный источник сообщил, что эти планы предметно обсуждаются в Белом доме с сентября прошлого года. При этом ещё летом 2019 года президент Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза, в том числе за счёт переброски войск из Германии. В 2018 году его польский коллега Анджей Дуда умолял об этом США, прося Вашингтон защитить поляков от "российской угрозы" и обещая выделить два миллиарда долларов на обустройство в стране американских войск. Британская The Financial Times 1 июня писала, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента. Официально о достижении соответствующего соглашения будет объявлено во время очередного визита Дуды в Вашингтон. Между тем, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что к осени 2020 года Пентагон может вывести из ФРГ аж до 15 тысяч своих военнослужащих… Немцы - готовятся За развитием событий внимательно следят в Берлине. Как заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт, правительство ФРГ не получало официальной информации от Вашингтона о планах вывести часть войск из страны: "Мы дожидаемся, будет ли официальная информация из Вашингтона по этому поводу. Когда будет, тогда мы сделаем заявление". Берлин "принял к сведению" сообщения о выводе части американских войск с территории Германии. Фото: US Army/Globallookpress Коллега Зайберта в МИД ФРГ Кристофер Бургер обтекаемо добавил, что "в правительстве есть единство" мнений насчёт продолжения тесного сотрудничества в рамках НАТО с США в вопросах политики безопасности. Министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag указал, что Берлин "принял к сведению" сообщения о выводе части американских войск с территории Германии, отметив, что немцы "ценят сотрудничество" с Вооружёнными силами США. Однако главный дипломат ФРГ не скрыл и наличие серьёзных проблем: "Мы близкие партнёры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно". Подводим промежуточные итоги В общем, как видим, американцы и поляки давно обсуждают то, что теперь стало явным, а немцы практически не сомневаются в предстоящем сокращении американского военного присутствия в ФРГ. В Берлине испытывают при этом, вероятно, двойственные чувства. С одной стороны, американских оккупантов станет меньше, как и расходов на их содержание, хотя какой-то бизнес от этого пострадает. С другой стороны, есть угроза, что, заполучив значительный американский контингент, поляки совсем пойдут вразнос: и в том, что касается их политики на западном направлении, и особенно на восточном. А это, в свою очередь, приведёт к росту напряжённости и новым проблемам. Вслух об этом немецкие правящие круги публично не говорят, но думают наверняка именно так. В Германии периодически раздавались требования убрать из страны американское ядерное оружие. В отношениях между обеими странами накопилось много проблем. Американцы недовольны относительно низким уровнем оборонных расходов Германии, "Северным потоком – 2", пытаются подорвать ведущую роль ФРГ в ЕС, немцы – бесцеремонностью и наглостью, с которыми США Трампа диктуют им, что они должны делать, навязывая свои эгоистические интересы. Поэтому нынешние проблемы в двусторонних отношениях закономерны. Как и то, что происходит в отношениях между США и Польшей, которую Вашингтон видит лидером группы стран, озабоченных немецким экономическим и политическим доминированием в Европе. Эту карту американцы сейчас и пытаются разыграть. Разменная монета При этом США ничего не теряют (даже приобретают – дислоцироваться в Польше дешевле, чем в ФРГ, да и ближе к предполагаемому театру военных действий). Зато поляки могут потерять очень многое. Пристроившись в качестве союзника-подголоска к супердержаве, они полагают, что в этом случае смогут делать всё что захотят, прячась, когда нужно, за мощную американскую спину. На деле же, о чём неоднократно писал Царьград, они "превращают свою страну в пешку на чужой геополитической доске, пешку, которой запросто могут пожертвовать, если гроссмейстеру это будет нужно". Причём интересы зависимой страны, как свидетельствует история, не будут приниматься сильным партнёром во внимание, если будут противоречить его собственным. Ими, как хорошо видно на примере предвоенной Польши, а в последние десятилетия – Украины (отказ от ядерного оружия) и Грузии (Абхазия с Южной Осетией), будут жертвовать буднично и дежурно во имя долгосрочной стратегии. Так всегда поступали и Англия с Францией, и США. И самое страшное Но самое страшное – это то, для чего полякам нужны американцы. Зачем они заманивают в страну как можно больше американских солдат, подумывают о размещении в Польше американского ядерного оружия? Потому что боятся нападения и оккупации со стороны России? Этим бредом польские правящие круги давно пугают свой народ, в чём достигли больших успехов, чтобы он лучше голосовал за правящую партию. Нынешнее польское руководство не жалеет сил, чтобы создать из России образ врага, исторические претензии Варшавы к России нацелены в будущее. Фото: Piotr Twardysko/Globallookpress via ZUMA Press "Дорожные войны" в Сирии. Кто начнёт стрелять первым? Создание в лице России образа врага преследует очень конкретную цель: не только добиться мобилизации польского общества вокруг нынешней власти, но и заиметь повод повышать военные расходы, получить от союзников оружие, ракеты, танки, самолёты, завлечь в страну американские и натовские военные контингенты. Из этой же серии постоянные обвинения России: вот-вот нападёт, вот-вот перекроет газ. Но вряд ли польские правящие круги сами в это верят. Потому что знают, что дальше Бреста для России начинается заграница и нападать на Польшу никто не будет. Вы ещё не догадались, зачем нужны Варшаве американцы? Для прикрытия своего собственного похода на Восток. Потому что польские правящие круги убеждены, что в случае попытки "вернуть" т. н. "восточные кресы" (бывшие восточные территории Польши Пилсудского, за которые по итогам Второй мировой войны поляки по настоянию Сталина получили щедрую компенсацию за счёт Германии) Россия поостережётся нанести ответный удар, чтобы не задеть американских военных. Всё рассчитали поляки, кроме одного, того, о чём мы уже писали: у американцев глобальный замах, и если их игра с Россией (против Китая, например) того потребует, они согласятся не только на русский Брест, но и на Белосток, и мало ли на что ещё. Собственные авантюрные планы Польши против Литвы, Белоруссии и особенно Украины, стоящей на грани распада, а то и Калининграда – вот единственная причина того, почему в Польше мечтают поскорее лечь под американцев. Печальный пример постмайданной Украины и Грузии Саакашвили, где все были уверены, что "Америка с нами", там почему-то игнорируют, думая, что у них-то, у поляков, всё получится. Зря они так думают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





