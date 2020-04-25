Галстуки к бою: "Бессмертный" Саакашвили против Авакова

Автор:

Цыганов Александр

Миша Саакашвили – горец. Тот, который из кино. С мечом. Такой же бессмертный.

Правда, меча у него нет. Есть только галстук. Есть галстук Миша умеет.

Коннор Маклауд, бессмертный горец, всю жизнь обречён сражаться с такими же бессмертными. И постоянно встречается с варваром Курганом, который портит горцу бессмертную жизнь как только может.

Миша Саакашвили, бессмертный политический деятель, всю жизнь обречён сражаться с Петром Порошенко и Арсеном Аваковым. Даже на крышах с ними сражался. Но по причине отсутствия волшебного галстука – то ли съел, то ли вообще военно-морским образом утерял – схватку проиграл и был вынужден сдаться в плен.

С варваром Курганом Миша тоже предпочитает не связываться. Ибо при звуке двигателей варварских самолётов впадает в неконтролируемую боевую ярость, после чего собственные охранники его догнать не могут. И запах появляется.

Мишу выбрали на крыше…

Ещё у Миши есть наставник. Наставник обучил Мишу политическому бессмертию. Теперь Мише всё равно. Теперь Аваков может сколько угодно говорить ему "бе-бе-бе". Это уже неважно. Важно, что Михаил Саакашвили вновь возвращён дорогим наставником в паучью баночку украинских политиков в роли аж вице-премьера. И кто кому голову в конце отрубит – вопрос очень и очень открытый.

Ведь кто такой Аваков? Обыкновенный инженер, потом обыкновенный бандит, ловивший свою жирную кильку в мутных водах 1990-х годов. Потом повезло – выжил и дожил до преображения выживших в бизнесменов и политиков. В законе. Потом тут же нестерпимая забота о национальном спасении, жертвование денег на выборы будущему президенту – и вот он в дамках: харьковский губернатор, меценат, депутат. Наконец, один из лидеров государственного переворота и полноценный член захватившей власть хунты. И министр внутренних дел.

А кто за ним стоит, кроме прикормленных им же нацистов, террористических батальонов и срощенной с ними национальной гвардии? Вот именно. Был один – Ющенко, но слаб оказался. Не потянул для американских наставников лямку полноценного контроля над Украиной. И Тимошенко не годится. Так, провинциалочка с истериками, да к тому же на крючке у Кремля за вольное обращение с дензнаками.

А Миша? А Мишу не тронь – у него чекисты сплошь, в каждом поколении. Дед на Берию похож, с ним работал, у самого корочка КГБ СССР в заветном месте хранится. И не тёрки со стрелками в 1990-е устраивал, а сразу по верной стезе пошёл – права человека защищать. И пошло-покатилось: грант, Международный институт прав человека в Страсбурге, грант, стипендия Госдепартамента США, Колумбийский университет в Нью-Йорке, грант, Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, грант, Академия европейского права во Флоренции, грант, Академия международного права в Гааге…

Мишу выбрала хозяйка…

В общем, мощный старик, отец какой-то демократии. Точнее, сын её. Она, благословенная, американская, надёжная, хоть вшей бей, вскормила, воспитала, вывела Мишу в люди. Сделала любимчиком тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В котором тоже два достоинства с волшебной силой соединились – принадлежность к КГБ СССР и до самоисступления доходившая любовь к американской демократии.

Правда, любовь эта не сильно помогла. Когда американская демократия признала Мишу более перспективной фигурой для наведения демократических идеалов, "Седого лиса" погнали из президентов мокрыми тряпками. И не надо тут про штаны Саакашвили! В 2003 году самолёты варвара Кургана над Мишей ещё не летали.

Словом, кто кому "бе-бе-бе" скажет – тут ещё два раза посмотреть. Но, конечно, в такие минуты с горечью оглядываешься назад на свою неудавшуюся жизнь – почему не пошёл в своё время в энтомологи? Изучал бы сейчас арахнид паукообразных, наблюдал бы, как в одной киевской баночке друг по другу ползают и жвалы друг на друга точат целое кубло единомышленников! Вот два красавца – Зеленский и Порошенко, друг другу страшный конец вкупе со страшным приговором сулившие. А ныне землю Украины на шару продающие. Или Аваков "бе-бе-бе" с Сааковым. За одним – нацисты и американская разведка. За другим – грузинские снайперы и американская демократия. За Зеленским, правда, тот же Сорос, что и за Саакашвили. Зато с Трампом у него тёрки. Только Россия и выручает – ради того, чтобы ей подгадить, даже с Зеленским в одну банку сядешь…

Опустили Мишу с крыши…

Тут, впрочем, интересный вопрос возникает. Ладно, арахнологи, их в силурийский период засунь, они и ракоскорпионов будут с рук кормить, лишь бы повадки их изучить. Но американская-то демократия с чего такой страстью к энтомологии воспылала? Для чего она вновь Саакова к Авакову подселяет? И их обоих к Порошенко под скорпионий хвост с ядовитой иглой подсовывает? Ведь они даже научного интереса уже не представляют – изучены вдоль и поперёк вместе с их кормушками и, так сказать, наоборот!

Как политики они кто? Кроме Авакова с его нацистами, бандитами и национальной гвардией, уже никто. Шансы имели, и шансы относительно украинских масштабов приличные. И куда они их дели?

Радостный Зеленский подослал Авакову "горца". Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Как управленцы – тоже, простите, не гомологичны хотя бы средней пришибленности чиновнику. Оно, конечно, воруют все одинаково. Но всё же одно дело – на уровне Харькова мзду собирать, а другое – государство в руины превращать и в них мародёрствовать. А по пути сдавать и собственных патронов, и собственных соратников, как, скажем, Зеленский. Да и как тот же Саакашвили. Там вообще ещё дух задушенного Жвании неотмщённым бродит...

На какого вообще вице-премьера по реформам можно ставить человека, бегавшего по крышам от полиции, промотавшего весь протестный потенциал против Порошенко, сдавшего Одессу на откуп того, что на Украине называется "хозяйствующими субъектами"? Ну то есть местным мафиозным структурам, при всей забавности того, что под этим словом понимается на Украине. Какие реформы может проводить в жизнь человек, самонадеянно и глупо начавший войну с мировой державой и улепётывавший от самим же выдуманной опасности быстрее визга собственных охранников? Реформы, вообще-то, большого мужества требуют. Побольше, чем иной раз на войне, где мужество нередко диктуется обстоятельствами, а не разумом.

Ибо нужен чрезвычайно!

Так почему же американская демократия с упорством ползущего на добычу ракоскорпиона снова назначила трусоватого и глуповатого Мишу бессмертным Коннором Маклаудом? Галстуки красиво жуёт? Или потому что свой? Кровиночка!

Что свой, что кровиночка – конечно. В подобных Мише деятелей по разным странам вложено немало средств и политического инструментария, который под них часто и затачивается. Но не это главное.

Ответ, как в песенке пелось, ужасно прост, и ответ единственный. А просто кончились у американской демократии политики для Украины! Коротка оказалась скамеечка! На ней же надо не просто политиков собрать. А политиков убогих, как Ющенко, которые хуторской свой антирусский нацизм искренне за политическую идеологию держат. Или пронырливых шакалов вроде Порошенко, которые справедливо полагают, что далее, чем в хуторском мирке, у них никаких шансов подняться нет. Или хладнокровных волков, как Аваков, который вообще продаёт свои зубы и когти.

Вон даже артистично морщащего лоб Кличко заменить некем!

Узок круг этих людей! Страшно далеки они от народа. А на безрыбье – или на беспаучье – кого можно мобилизовать, если мобилизационный потенциал весь выбран? А воевать за американскую демократию кому-то надо?

Вот демократия и выбрала. В чрезвычайных обстоятельствах – чрезвычайный выбор.

К тому же он послушен. Ибо трусоват.