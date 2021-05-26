Гальперина освободили от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 26 мая.

«Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ», — сказано в документе.

Уточняется, что данный указ вступил в силу в среду, 26 мая.

В сентябре 2015 года Гальперин указом президента РФ № 479 был назначен на должность заместителя министра юстиции Российской Федерации. 19 мая 2017 года указом № 221 он был назначен на должность уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации.

1 мая Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева.