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Гальперина освободили от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ
26 мая 2021, 21:45 • 120 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 26 мая.
«Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ», — сказано в документе.
Уточняется, что данный указ вступил в силу в среду, 26 мая.
В сентябре 2015 года Гальперин указом президента РФ № 479 был назначен на должность заместителя министра юстиции Российской Федерации. 19 мая 2017 года указом № 221 он был назначен на должность уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации.
1 мая Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева.
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