Галлас: ЧМ-2018 не должен становиться средством решения политических проблем

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Страны не должны использовать предстоящий чемпионат мира по футболу в целях решения политических проблем с Россией. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции Вильям Галлас.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира. Позднее глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что правительство страны обсуждает решение об отмене поездки на турнир в Россию.

"Футбол и политика - это две разные вещи, если у каких- то других федераций или стран есть проблемы в отношениях с Россией, нужно их решать иначе, а не посредством бойкотов. А если все будет продолжаться в таком же духе, это открывает возможность для разных необдуманных действий, - подчеркнул Галлас. - Не стоит забывать, что футбол - это спорт номер один в мире, он позволяет в течение месяца на чемпионате мира объединить людей всей планеты. Я сам работаю на СМИ, могу сказать, что во Франции нет никаких проблем по отношению к России".

Галлас в понедельник посетил тренировку сборной России на стадионе "Санкт-Петербург", а во вторник станет гостем контрольной игры с командой Франции. По подсчетам француза, он приезжает в Россию в десятый раз, и уже успел почувствовать вкус к истории страны.

"Когда приезжаешь в Россию, чувствуешь, что у этой страны есть история, и очень любопытно ее узнать, тем более здесь очень красивые памятники. Конечно, мне сложно оценить изменения, которые произошли в связи с подготовкой к предстоящему турниру, это должны делать граждане вашей страны. Но по своему опыту могу сказать, что россияне горды, что они примут такой большой турнир и так много гостей. Уверен, что в организационном плане все должно пройти отлично", - заявил собеседник агентства.

И россияне, и французы потерпели в предыдущих товарищеских матчах домашние поражения от представителей Южной Америки. Россияне уступили бразильцам (0:3), а французы - колумбийцам (2:3), причем по ходу встречи они вели со счетом 2:0. От этого, по мнению Галласа, команды в предстоящем матче попытаются сделать все для победы.

"Предстоит интенсивный матч, и французам будет непросто выиграть его, но нам нужно добиться результата в этой встрече. Обычно после победы можно сделать какие-то изменения, чтобы посмотреть на ближайший резерв, но с учетом поражения от колумбийцев Дидье Дешаму (главному тренеру французов - прим. ТАСС) будет важно, прежде всего, выпустить игроков с характером, чтобы они добились победы и вернули команде необходимый дух. То же можно сказать и о россиянах", - считает француз.

"У каждой команды есть слабые места. Чтобы обыграть французов, нужен характер. Если россияне будут больше хотеть победить, они, возможно, смогут это сделать с помощью своих болельщиков", - отметил собеседник ТАСС.

Перед тренировкой россиян в воскресенье Галлас несколько минут беседовал с главным тренером российской команды Станиславом Черчесовым. "Он меня спросил, хочу ли я стать тренером, а я попросил его рассказать, как надо реагировать на поражения. Он ответил, что надо быть большим психологом в общении с игроками, уметь с ними разговаривать", - рассказал собеседник ТАСС, отметив, что пока готов согласиться только на роль тренера по игрокам защиты, но не всей команды.

По мнению Галласа, очевидно, что сейчас российская сборная переживает этап реконструкции. "Поэтому главной целью для вас должен стать выход в 1/8 финала", - считает он.

Он подчеркнул, что главной составляющей для достижения данной цели должно стать сплочение болельщиков и команды. "Иногда достаточно небольшого импульса со стороны болельщиков - и может прийти успех. Можно вспомнить сборную Греции на чемпионате Европы 2004 года или тех же исландцев, которые дошли до четвертьфинала последнего Евро", - пояснил он.

"Надо абстрагироваться от критики и продолжать работать, у тренера есть цель, и нужно, чтобы все игроки объединились вокруг нее, - подчеркнул Галлас. - А то, что вы проиграли бразильцам, - не катастрофа, потому что вы играли против одной из лучших команд мира, надо это принять, смириться с ситуацией и исправить недочеты. Лучше объединиться вокруг национальной сборной, а не критиковать ее, потому что критикой вы только ухудшите ситуацию. Игроки знают, какая ответственность лежит на них, тем более в команде есть травмированные", - добавил он.

Особая роль в данном процессе лежит на СМИ, отметил француз. "После соревнования у вас будет достаточно времени, чтобы подчеркнуть проблемы. Как бывший игрок прекрасно знаю, что очень сложно начинать турнир, когда болельщики и СМИ не поддерживают тебя по-настоящему", - добавил он.

По мнению Галласа, который принял участие в 84 матчах за национальную команду Франции, главная проблема нынешней сборной - отсутствие лидера.

"На сегодняшний день в сборной Франции нет лидера, и это большая проблема нашей команды. Нет лидеров, которые могут реагировать на неудачи сразу на поле, как раз этого нам не хватало в матче с колумбийцами. Лидерство - это что- то, идущее от природы, и сегодня не видно никого, кто бы выделялся", - заявил Галлас.

На эту роль, по его мнению, могли бы претендовать защитник Лоран Косьельни и полузащитники Поль Погба и Блез Матюиди, но пока ситуация складывается не в их пользу. "Лоран Косьельни может стать лидером в силу своего возраста (32 года - прим. ТАСС). Поль Погба, который, к сожалению, оказался в непростой ситуации в своем клубе "Манчестер Юнайтед" и находится не в самой лучшей форме, поэтому в последнем матче остался на скамейке запасных. Мог бы быть лидером и Блез Матюиди, но сегодня и у него, и у Погба нет гарантий того, что они будут выходить на чемпионате мира на поле с первых минут, поэтому они концентрируются только на сегодняшнем моменте".

"У Антуана Гризманна еще нет личностных качеств, чтобы стать лидером, с точки зрения футбола он мог бы им быть, но лидер не определяется только игрой. Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Тома Лемар? Может быть, когда они станут взрослее, потому что опыт необходим, ведь в этом году они впервые примут участие в чемпионате мира и будут концентрироваться, прежде всего, на своей игре. Но в будущем, например, Мбаппе сможет стать лидером", - также сказал он.

Галлас привел в пример Дешама, который в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира и первенство Европы. "Лидер может включиться тогда, когда команде сложно, может ее повести за собой. Например, Дидье Дешам с точки зрения техники не был лучшим, но он был лидером", - считает он. По мнению собеседника ТАСС, последним на данный момент настоящим лидером команды был защитник Патрис Эвра.

На чемпионате мира французы сыграют в группе С вместе с командами Австралии, Дании и Перу, и, по мнению Галласа, должны доходить как минимум до полуфинала турнира. "Ожидаю, что французы дойдут минимум до полуфинала, а там - почему бы и не выиграть турнир? На чемпионате мира (2014 года - прим. ТАСС) мы дошли до четвертьфинала, а сейчас нужно попытаться подняться на ступеньку выше", - сказал он.