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Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram

17 октября 2020, 07:00  •  180 • Политика
Максим Галкин зло высмеял Владимира Зеленского, показав на него пародию. Несколько вопросов "президента Украины" просто взорвали Instagram. Центральной темой стал вопрос о наркотиках.
Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил короткую пародию, где задаёт вопросы украинцам, изображая их президента. "Владимир Зеленский" интересуется, имеет ли он право ставить в угол депутатов, которые провинились, и не стоит ли сократить население Украины до 300 человек, которые все будут нардепами, сообщает телеканал "360".
Также Галкин в этом образе спросил, есть ли смысл поднимать на международном уровне тему соблюдения одного из законов Ньютона? Вдруг закон всемирного тяготения соблюдают не все.
Ключевой вопрос - нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков? Пятый вопрос шоумена - можно ли подобные опросы проводить регулярно, например, каждый день перед выборами?
Дважды за пародию пародист прерывался, выходя из кадра. По одной из версий, для употребления "украинским президентом" запрещённых веществ, по другой - вспоминая, как Зеленский на майской пресс-конференции отпросился "на минуточку" в туалет, иначе бы он не смог сосредоточиться. Однако "бонусный" шестой вопрос "Любите ли вы регги?" даёт прямую подсказку.
Вопросы "президента Украины", озвученные Галкиным, взорвали Instagram. "Максим, вы как всегда отжигаете!", "Спасибо за позитив", "Прекрасно говорите по-украински", "Талантище", пишут люди. Впрочем, немало и тех, кто назвал ролик бредом и стал осуждать пародиста за то, что он лезет в политику. Судя по профилям, в основном это украинские пользователи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский действительно задал вопрос своим согражданам о легализации каннабиса в медицинских целях. В пресс-службе главы государства отметили, что эта тема обсуждается уже не один год, в Верховной раде даже предпринимались попытки зарегистрировать проекты законов. В сообщении офиса Зеленского отмечено: "несправедливо оставлять решение этого вопроса только политикам". На экспертном уровне сформировалось сложное отношение к инициативам Зеленского. Как пишет "Политэксперт", замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил, что происходящее больше похоже на шоу. Например, глупейшим с точки зрения элементарной риторики Шишкин назвал вопрос про выход Украины из Будапештского меморандума.

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