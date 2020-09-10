Галкин "перехватил" первый звонок Навального в Россию: "Люблю Путина! Хочу домой!"

Российский юморист Максим Галкин спародировал переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным на тему нового перехвата "секретных переговоров". В образе белорусского лидера пародист зачитал расшифровку звонков Алексея Навального, Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Запись пародии была опубликована в Сети.

В начале видео Галкин в роли Лукашенко сообщает о перехвате белорусскими разведчиками первого звонка Навального на неизвестный номер в России. В ходе разговора Навальный жалуется на плохую немецкую медицину и невозможность поменять рубли, а также просит поскорее забрать его обратно в Россию.

Люблю Путина! Хочу домой! - говорит "Навальный" в конце "расшифровки".

Галкин в роли Путина отмечает, что слова оппозиционера звучат не очень правдоподобно. На это пародист в образе Лукашенко отвечает, что фраза о трудностях с обменом рублей действительно звучит как враньё.

Также "белорусский лидер" сообщает о перехвате звонка канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию, а также о перехвате разговора президента США Дональда Трампа с самим собой.