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Галкин "перехватил" первый звонок Навального в Россию: "Люблю Путина! Хочу домой!"

10 сентября 2020, 23:15  •  126 • Политика
Юморист Галкин спародировал новый перехват "секретных переговоров" Навального, Меркель и Трампа. "Заберите меня отсюда. Люблю Путина! Хочу домой!" - цитирует пародист слова Навального в образе президента Белоруссии.
Российский юморист Максим Галкин спародировал переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным на тему нового перехвата "секретных переговоров". В образе белорусского лидера пародист зачитал расшифровку звонков Алексея Навального, Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Запись пародии была опубликована в Сети.
В начале видео Галкин в роли Лукашенко сообщает о перехвате белорусскими разведчиками первого звонка Навального на неизвестный номер в России. В ходе разговора Навальный жалуется на плохую немецкую медицину и невозможность поменять рубли, а также просит поскорее забрать его обратно в Россию.
Люблю Путина! Хочу домой! - говорит "Навальный" в конце "расшифровки".
Галкин в роли Путина отмечает, что слова оппозиционера звучат не очень правдоподобно. На это пародист в образе Лукашенко отвечает, что фраза о трудностях с обменом рублей действительно звучит как враньё.
Также "белорусский лидер" сообщает о перехвате звонка канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию, а также о перехвате разговора президента США Дональда Трампа с самим собой.

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