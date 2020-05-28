Галичина проигнорирует судебный запрет нацистской символики

27 мая глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выиграл дело по иску в отношении бывшего руководителя украинского института национальной памяти. Иск касался символики дивизии СС «Галичина».Суд постановил «признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено.Экс-глава института Национальной памяти, а ныне депутат от «Евросолидарности» Владимир Вятрович на суд не пришел, чем вызвал возмущение побратимов: они вознегодовали, что декоммунизатор отказался защищать «золотого льва». Правда, политик отписался в соцсетях: мол, решение суда не запрещает символику СС «Галичина», а только рекомендует не использовать нацистские символы. А также не давать рекомендаций и ответов по этому поводу. Проще говоря, эсесовские знаки отличия можно и дальше использовать в общественно-политических акциях.Вятрович подтвердил, что для него решение суда носит другой смысл. А значит, оно останется лишь на бумаге, а местная власть Львова, Тернополя и Ивано-Франковска будет сознательно плевать в сторону этого решения. К слову, инсайдерские источники в облсоветах Галичины подтверждают, что местные депутаты намерены игнорировать вердикт Окружного административного суда Киева. Например, депутат львовского горсовета Мирослав Маринович заявил, что данное решение суда наберет законную силу только после пересмотра в апелляции. А вот что решит апелляционная инстанция - неизвестно.«Да все знают, что там нет ничего нацистского. Просто реваншисты резвятся. Скоро будут по роже получать», - пишут по этому поводу галичане в своих пабликах. И намекают на то, что такие решения суда инспирированы командой Зеленского под местные выборы.Для украинцев уже давно не секрет, что в стране решение суда обязательны для всех. Кроме, конечно, радикалов, националистов, ветеранов АТО, политических активистов и так далее. И нет сомнений, что на очередной годовщине УПА или любом местном празднике во Львовской,Тернопольской, Ивано-Франковской областях мы увидим все те же нацистские знамена. Украинская полиция, как известно, научилась задерживать людей лишь за советскую символику.