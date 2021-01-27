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Галичанский козак Бидон: Украинские националисты нашли у Байдена галицкие корни и причислили к роду Рюриковичей

27 января 2021, 17:45  •  103 • Украина

Украинские патриоты, слегка оправившись от звонка президента США Владимиру Путину, начали выказывать повышенную лояльность главе Белого Дома. Более того, с «историческими фактами» в руках доказывать, что Джо Байден имеет все права на киевский престол.

Издание «Историческая правда» под руководством грантоеда-журналиста Вахтанга Кипиани обнаружила украинские корни у нового американского лидера. Впрочем, и до этого ходили слухи о том, что глава США – потомок казаков, а его фамилия Байден – производное от Байды-Вишневецкого, которого называют основателем Запорожской сечи. Впрочем, у него «в крови» и союзничество с Россией. Как напоминает «Википедия», Байда-Вишневецкий со своими казаками перешёл на службу к царю Ивану IV Васильевичу в 1558 году. Царь пожаловал Вишневецкому в кормление Белёв с уездом, а также Дедиловский уезд. Иван IV наказал казаку командовать отрядами на южной границе государства, где тот участвовал в организации обороны от ордынцев. В общем, был частью армии «российского тирана», как сказали бы сейчас политические украинцы. Они-то вовсю эксплуатируют иную версию происхождения предков Байдена. По этой версии, среди предков 46-го президента США Джо Байдена были киевские и галицкие Рюриковичи. Это следует из информации, которую собрал специалист французского портала «Geneanet.org» Тим Доулинг, пишет «Историческая правда».


Как установил Доулинг, в конце XIV — начале ХV века в Англии жил прямой предок Байдена по одной из мужских линий, барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Женат он был на Малгожате Тешинской (1370-1413). Малгожата была дочерью польского аристократа Пшемыслава І Носака (1336? -1410), князя тешинского и гологовского. В свою очередь Пшемыслав был сыном тешинского князя Казимира I и княгини Эвфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой (ум. 1341) и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого). Прадедом Казимира I был князь Казимир I Опольский — правнук великого князя Киевского Мстислава I. Бабушкой Казимира I по материнской линии была Дюранса, дочь Великого князя Киевского Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха. Далее в обратном порядке по очереди идут такие польские аристократы, имеющие родственные связи с русскими Рюриковичами: Мешко ІV (I) Кривоногий (1130 — 1211), верховный князь из династии Пястов, правнук великого князя Киевского Святополка Изяславича. По отцовской линии был потомком Великих князей Киевских Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Владислав II Изгнанник (1105 — 1159). Князь Польский, праправнук Великого князя Киевского Владимира Святославовича и внук Великого князя Киевского Святополка II . Болеслав III Кривоустый (1085 — 1138), князь Польский, правнук Владимира Великого, дед Великого князя Киевского Романа Мстиславича. Его женой была Збислава — дочь Великого князя Киевского Святополка ІІ, сына Изяслава І. Владислав I Герман (1043-1102), сын Добронеги, внук Владимира Великого. Казимир I Восстановитель (1016-1058), властитель Польши. Его женой была Добронега (до 1011-1087), дочь Великого князя Киевского Владимира Великого.

Таким образом, факт родственных связей Байдена и Малгожаты Тешинской, приведенный Доулингом, продолжает эту ветку родословной президента США польской династией Пястов, а от них киевскими и галицкими Рюриковичами. Проще говоря, доказывает что Тешинская — потомок князя Даниила Галицкого и Владимира Мономаха. В общем, украинцы, с подачи европейских братьев, неутомимо обосновывают необходимость внешнего правления. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Правда, «Википедия» несколько по иному трактует изыскания «раскопок» «Исторической правды»:


«Рю́риковичи — княжеский, великокняжеский, позднее также царский и королевский род потомков Рюрика — первого летописного князя древней Руси. С течением времени род раздробился на множество ветвей. Большинство правителей Киевской Руси и образовавшихся после её распада русских княжеств были Рюриковичами».

«Это что же выходит, что Байден – первый политзаключенный Незалэжной?», - ядовито интересуются читатели «Украинской правды», которую называют официальным рупором Госдепа («Историческая правда» - одна из составляющих УП).

Однако, такие параллели знатоков генеалогического дерева Джо Байдена не смущают, главное – лизнуть новому американскому президенту и убедить титульную нацию, что нынешний глава США имеет давние права на княжение, а значит, и все заявления о внешнем управлении – безосновательны.

Правда, пока эти аргументы воспринимаются скептически: «А разве Байден не родственник Андрея Парубия?»; «В палату его, к Наполеону!»; «Байденнаш!»; «Помнится, недавно украинцы доказывали, что Трамп родом из Галичины. Скоро Обаму потомком киевских князей назовут»; «Московиты с ума сойдут от этого исследования. Почти по уровню с выкопанным Черным морем».

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