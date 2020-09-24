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ГАИ в Минске "давит протестующих": "А почему это больше похоже на…"
24 сентября 2020, 00:45 • 50 • Политика
Военкор Александр Коц прокомментировал видео из Минска, на котором ГАИ "давит протестующих". Именно так интерпретируют разворачивающиеся на кадрах события оппозиционные ресурсы, заметил журналист. Он, однако, задался вопросом: "А почему это больше похоже на то, что протестующие напали на машину ГАИ?"
Telegram-канал NEXTA опубликовал видео с незаконных протестных акций в Белоруссии. Утверждается, что на кадрах сотрудники ГАИ пытаются разогнать участников незаконного митинга.
Тем не менее они вдруг "получают отпор" со стороны манифестантов. На видеозаписи можно заметить, как люди бросаются на автомобиль гаишников.
Этот же эпизод был запечатлён с более близкого ракурса. Машина судорожно движется то в одну, то в другую сторону, пытаясь, судя по всему, защититься от нападавших.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя происходящее, заметил на своём Telegram-канале Kotsnews, что оппозиционные ресурсы пишут об этом событии как о попытке гаишников задавить демонстрантов.
Кроме того, в Telegram-каналах также появилось другое видео с беспорядков в Минске. На нём участники несанкционированных акций заблокировали проезд микроавтобусу силовиков и кричат: "Выпускай!".
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