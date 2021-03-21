Гагаузы обвиняют молдавский парламент в национализме

Парламентские фракции партий PAS и DA против гагаузских инициатив

Давно и, казалось бы, надёжно погашенный конфликт между Кишинёвом и автономной Гагаузией разгорается вновь – после победы на президентских выборах в Молдавии кандидата прозападных сил Майи Санду.

Инициатива депутатов автономной территории закрепить в молдавском Кодексе о выборах деятельность Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которая действует уже на протяжении 26 лет, вызвала негативную реакцию у некоторых депутатов парламента Молдовы.

С гневной речью выступил депутат от партии «Платформа DA» Игорь Мунтяну, напомнивший, что бюджет Гагаузии на 60% состоит из финансовых отчислений из бюджета Молдавии, что, по его словам, значит – «граждане Молдовы платят за создание учреждений на местном уровне».

«Вы хотите продублировать на местном уровне многие государственные институты, и это ставит вопрос об истинных намерениях региона. Создаётся впечатление, что вы идёте по модели, которая противоречит общественным и национальным интересам Республики Молдова, это уже похоже на некую модель федерализации, тогда как государственные институты в Молдове должны создаваться для всех граждан, а не способствовать появлению учреждений для этнических групп»,

– заявил Мунтяну.

Против инициативы выступили парламентские фракции партий PAS и DA, покинувшие зал заседаний, сорвав голосование из-за отсутствия кворума.

Мунтяну ответил депутат от ПСРМ Фёдор Гагауз, напомнив всем, что ещё в 1995 году Кишинёв взял на себя обязательства в области права и демократии. Однако до сих пор, говоря о приверженности европейским принципам демократии, некоторые молдавские политики придерживаются двойных стандартов, оставаясь на деле националистами.

«Я удивляюсь вашим двойным стандартам – с одной стороны вы декларируете приверженность праву и демократии. С другой стороны, когда вопрос касается внутреннего устройства страны, вы проявляете, извините, некий национализм. Сегодняшний законопроект заключается в совершенствовании национального законодательства. Никаких других полномочий для региона не предусматривается»,

– отметил Федор Гагауз.

А депутат Ивана Кексал призвала прекратить политизировать «гагаузский вопрос», напомнив, что в 1994 году Кишинёв пообещал гармонизировать гагаузское и национальное законодательства, что и пытаются сделать в Гагаузии спустя 27 лет после обещания. При этом не идёт речь о создании новых учреждений за деньги Молдовы.

«И я не понимаю, почему, когда в повестке дня появляется инициатива из Гагаузии, сразу используются такие слова как «сепаратисты», «угроза федерализации» и многое другое? Не надо политизировать каждый вопрос»,

– заявила Иванна Кексал.

Тем не менее закон № 470, в котором идёт речь о проведении выборов на территории Гагаузии, был отправлен на обсуждение специальной рабочей группы парламента.