Гагаузская автономия «создаёт проблемы» Кишинёву

В партии PAS собираются пересмотреть статус автономии после внеочередных выборов

В пропрезидентской партии Молдавии PAS нашли ещё один аргумент в пользу роспуска парламента в ближайшее время и проведения досрочных выборов – это поможет раз и навсегда «решить гагаузский вопрос», пересмотрев существующий закон о правовом статусе автономии.

Депутат парламентской фракции PAS Оазу Нантой уверен – действующий закон является для Кишинёва «источником проблем», объясняет он это тем, что закон «с юридической точки зрения слабый и запутанный».

«Я считаю, что есть универсальный выход – распустить парламент, чтобы пришли депутаты нового состава, в том числе из Гагаузии, которые приведут в соответствие с Конституцией Республики Молдова закон 1994 года»,

– заявил Нантой.

По его мнению, нынешний состав парламента не проголосует за изменение закона о правовом статусе Гагаузии.

Напомним, Оазу Нантой неоднократно настаивал на пересмотре закона об особом правовом статусе автономии, не пренебрегая даже оскорбительными заявлениями в адрес Гагаузии, в связи с чем башкан (глава) автономии Ирина Влах вынуждена была требовать от Нантоя официальных извинений.

«‎Коллеги, когда вы появляетесь в Гагаузии, вам не стыдно смотреть в глаза людям? Вы напоминайте им, что вы говорите на заседаниях о Гагаузии»,

– отметил депутат-социалист Александр Суходольский.

В Гагаузии считают, что цель подобного заявления – ещё раз напомнить о необходимости смены состава парламента, чего так ждёт президент Молдовы Майя Санду.

«Попадут ли в новый парламент гагаузы? Не факт. Настрой главы государства к автономии стал предельно ясен после исключения Ирины Влах из состава Высшего Совета безопасности. Поэтому законопроект «создаёт проблемы», по-видимому, только для президентской партии и лично Оазу Нантоя»,

– прокомментировали заявление депутата в Гагаузии.

Заявление Нантоя прозвучало спустя несколько дней после того, как депутаты фракций PAS и «Платформы DA» отказались голосовать за законопроект, которым закреплялся статус Центральной Избирательной комиссии Гагаузии в Кодексе о выборах Республики Молдова. Тогда проевропейские депутаты демонстративно покинули зал заседаний.