Гагаузия ждёт реальную автономию

В Комрате настаивают на принятии «гагаузского пакета» законов

В Молдове состоялась видеоконференция совместной рабочей группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии при участии верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, заместителя спикера парламента Влада Батрынчи и главы миссии ОБСЕ в Кишинёве Клауса Нойкирха. В ходе конференции был поднят вопрос о так называемом гагаузском пакете законопроектов, который на днях вновь был зарегистрирован в молдавском парламенте. Этот пакет состоит из трёх законопроектов, касающихся статуса и полномочий Гагаузской автономии.

Инициаторами регистрации законопроектов стали депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) и депутаты ПСРМ Влад Батрынча и Корнелиу Фуркулицэ.

Законопроекты были разработаны четыре года назад, не один раз выносились на рассмотрение парламента, а осенью прошлого года президент Молдовы Игорь Додон обещал, что парламент обязательно примет этот «гагаузский пакет» до окончания 2019 года. Однако скоро и 2020-й год подойдёт к концу, а парламентарии каждый раз откладывают рассмотрение гагаузских законов, находя для этого благовидные предлоги.

Дело в том, что Гагаузия считается автономной территорией, однако в Конституции этот факт не закреплён и автономия региона может быть ликвидирована в любой момент по желанию парламента Молдовы. Граждане же Гагаузии настаивают на том, что изменение статуса региона возможно лишь после согласования с Народным собранием Гагаузии.

«Мы зарегистрировали законопроекты в том виде, в каком его представило ранее НСГ. Но мы готовы обсудить предложения коллег-депутатов для того, чтобы дополнить законы и чтобы они были приняты в качественном виде»,

– пояснил депутат НСГ Фёдор Гагауз.

После очередной регистрации в парламенте законопроектам необходимо будет получить заключения парламентских комиссий, и только потом они смогут быть представлены на рассмотрение в законодательном органе.

«Принятие в окончательном чтении трёх законопроектов позволит укрепить доверие между Кишинёвом и Комратом. Это будет означать желание политической элиты страны более тесно интегрировать Гагаузию в общественно-политические процессы в Молдове»,

– заявила во время видеоконференции башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах.

Также она напомнила о том, что некоторые молдавские политики и СМИ используют «язык вражды», когда говорят о гагаузах, что недопустимо.