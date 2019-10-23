Гагаузия требует у Кишинёва реальную автономию

Социалисты обещают изменить законодательство в декабре

В Комрате вновь напомнили Кишинёву о том, что Гагаузия нуждается в реальной, настоящей автономии, подтвёрждённой законодательной базой.

«Гагаузия не раз доказывала, что она – часть молдавского государства и не намерена менять эту позицию. Но мы бы хотели, чтобы автономия была реальной. Чтобы ей вернули статус и зафиксировали это в Конституции», – заявил депутат парламента от Партии социалистов Фёдор Гагауз, говоря о необходимости принятия «гагаузских законопроектов». При этом депутат подчеркнул, что гагаузы – не сепаратисты, однако они требуют, чтобы «все вопросы, обсуждаемые парламентом, согласовывались с Народным собранием Гагаузии», сообщает Gagauzinfo.

Фёдор Гагауз объяснил требование жителей Гагаузии тем, что сегодня слишком легко можно лишить автономную область её автономии – для этого достаточно, чтобы за такое решение проголосовал 61 депутат из 101, что при желании не так уж сложно организовать.

«Сейчас гагаузов поддерживают социалисты, у которых самая большая фракция в парламенте. И президент Игорь Додон. Но прорумынские силы против статуса Гагаузии, который предполагает самоопределение автономии в случае изменения статуса самой Молдовой», – отметил депутат. По его словам, изменение расстановки сил в парламенте может лишить в будущем Гагаузию автономии.

Напомним, в парламенте Молдовы достаточно давно находится на рассмотрении пакет из трёх гагаузских законов. Все они были уже согласованы, однако парламент принял два закона в своей редакции, а третий закон так и не был рассмотрен.

В начале октября этот вопрос даже поднимался на сессии ПАСЕ турецкой делегацией, однако был заблокирован, в том числе и молдавской делегацией.

14 октября башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Молдовы Игорем Додоном, который пообещал рассмотреть и принять пакет гагаузских законопроектов к 23 декабря – к дню 25-летнего юбилея Гагаузии. Президент также обещал принять эти законопроекты именно в той редакции, которая была предложена Народным собранием Гагаузии.

Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса на встрече со спикером парламента Молдовы Зинаидой Гречаный напомнил, что речь в законопроектах «гагаузского пакета» идёт «о местном публичном управлении, об административно-территориальном устройстве страны, о децентрализации и внесении изменений и дополнений в закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Гречаная заверила, что весь «гагаузский пакет» будет вновь рассмотрен парламентом, а социалисты проведут переговоры со всеми парламентскими фракциями о том, что законы необходимо принять до 23 декабря в первоначальной редакции.

Удастся ли социалистам убедить прозападных партнёров по коалиции проголосовать за автономию Гагаузии с внесением изменений в Конституцию – покажет время, до 23 декабря осталось всего два месяца.