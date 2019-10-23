Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии
Настоящий кибертерроризм: В Facebook уже обвинили Россию во "вмешательстве&...
Защита предателей и возмещение ущерба: Что за "Антидопинговый акт Родченков...
Проиграли Сирию и кинулись в Ирак? Источники раскрыли цели закрытого визита мини...
Главная / Украина

Гагаузия требует у Кишинёва реальную автономию

23 октября 2019, 17:24  •  19 • Украина
Социалисты обещают изменить законодательство в декабре
В Комрате вновь напомнили Кишинёву о том, что Гагаузия нуждается в реальной, настоящей автономии, подтвёрждённой законодательной базой.
«Гагаузия не раз доказывала, что она – часть молдавского государства и не намерена менять эту позицию. Но мы бы хотели, чтобы автономия была реальной. Чтобы ей вернули статус и зафиксировали это в Конституции», – заявил депутат парламента от Партии социалистов Фёдор Гагауз, говоря о необходимости принятия «гагаузских законопроектов». При этом депутат подчеркнул, что гагаузы – не сепаратисты, однако они требуют, чтобы «все вопросы, обсуждаемые парламентом, согласовывались с Народным собранием Гагаузии», сообщает Gagauzinfo.
Фёдор Гагауз объяснил требование жителей Гагаузии тем, что сегодня слишком легко можно лишить автономную область её автономии – для этого достаточно, чтобы за такое решение проголосовал 61 депутат из 101, что при желании не так уж сложно организовать.
«Сейчас гагаузов поддерживают социалисты, у которых самая большая фракция в парламенте. И президент Игорь Додон. Но прорумынские силы против статуса Гагаузии, который предполагает самоопределение автономии в случае изменения статуса самой Молдовой», – отметил депутат. По его словам, изменение расстановки сил в парламенте может лишить в будущем Гагаузию автономии.
Напомним, в парламенте Молдовы достаточно давно находится на рассмотрении пакет из трёх гагаузских законов. Все они были уже согласованы, однако парламент принял два закона в своей редакции, а третий закон так и не был рассмотрен.
В начале октября этот вопрос даже поднимался на сессии ПАСЕ турецкой делегацией, однако был заблокирован, в том числе и молдавской делегацией.
14 октября башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Молдовы Игорем Додоном, который пообещал рассмотреть и принять пакет гагаузских законопроектов к 23 декабря – к дню 25-летнего юбилея Гагаузии. Президент также обещал принять эти законопроекты именно в той редакции, которая была предложена Народным собранием Гагаузии.
Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса на встрече со спикером парламента Молдовы Зинаидой Гречаный напомнил, что речь в законопроектах «гагаузского пакета» идёт «о местном публичном управлении, об административно-территориальном устройстве страны, о децентрализации и внесении изменений и дополнений в закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
Гречаная заверила, что весь «гагаузский пакет» будет вновь рассмотрен парламентом, а социалисты проведут переговоры со всеми парламентскими фракциями о том, что законы необходимо принять до 23 декабря в первоначальной редакции.
Удастся ли социалистам убедить прозападных партнёров по коалиции проголосовать за автономию Гагаузии с внесением изменений в Конституцию – покажет время, до 23 декабря осталось всего два месяца.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 13:54
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
22 октября 2019, 18:24
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
23 октября 2019, 04:09
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве
23 октября 2019, 10:39
Лишить лицензии: почему на Украине продолжается атака на «неугодные» СМИ
23 октября 2019, 17:09
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
23 октября 2019, 17:09
Абэ заверил Зеленского в поддержке Японией реформ на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 07:39
Блогер расшифровал тайное послание, которое музыкальная пластинка хранила 35 лет
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дел...
23 октября 2019, 04:24
Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморанд...
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым циниз...
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 ча...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
19 октября 2019, 06:10
Кто получит пенсию 18 тыс.: В ПФР разъяснили, как изменятся начисления с Нового года
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.