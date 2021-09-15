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Гагаузия требует признать русский язык вторым государственным

15 сентября 2021, 11:40  •  130 • Украина
40% русскоязычных граждан Молдовы имеют право использовать родной язык в общественной жизни
Гагаузия требует провести референдум по признанию русского языка вторым государственным. Член республиканского совета Общественной платформы «Народный союз» Виктор Петров уверен: такая инициатива найдёт положительный отклик во многих регионах страны, не только в Гагаузии, но и в других русскоязычных районах – в Тараклии и Бельцах, не говоря уже о Приднестровье, который Кишинёв считает молдавской территорией.
«В Молдове живёт более 40% русскоязычных граждан. Возможность общения на понятном языке непосредственно касается жизни, работы, будущего людей, их родных и близких. Два, три или четыре официальных языка никак не мешают развиваться государству. В Бельгии три официальных языка, в Швейцарии – четыре, почему у нас не могут быть два?»
– заявил Виктор Петров в эфире телеканала REN Moldova.
По его словам, в штаб Общественной платформы обращаются жители не только русскоязычной Гагаузии, но и из других районов Молдавии, которым тяжело обращаться в государственные учреждения, плохо зная молдавский язык. Петров напомнил, что в стране, кстати, не существует бесплатных и доступных для всех курсов государственного языка. Единственным выходом из создавшегося положения, считает представитель «Народного союза», является придание русскому языку статуса второго государственного, что сразу же снимет множество проблем в жизни граждан и заставит по-другому посмотреть на Молдавию и жителей Приднестровья – правый берег Днестра станет для них более привлекательным.
В организации считают: этих причин достаточно для того, чтобы в Гагаузской автономии обсуждался вопрос инициации общемолдавского референдума о придании русскому языку статуса второго государственного, на котором сами граждане Молдовы смогут решить этот вопрос.
Однако вряд ли подобная инициатива будет встречена с пониманием в Кишинёве, ведь именно правящая сегодня партия PAS сделала всё для того, чтобы Конституционный суд отменил закон о языках, принятый социалистами, в то время когда у ПСРМ было парламентское большинство. Отменённый закон обеспечивал соблюдение прав русскоязычным гражданам Молдавии, русский язык получал статус языка межнационального общения, его использование допускалось в государственных органах и в судах. Закон этот был отменён 21 января текущего года. А гагаузская инициатива лишь осложнит и без того непростые отношения между Кишинёвом и автономией.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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