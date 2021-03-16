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Гагаузия просит Москву открыть в автономии консульство России

16 марта 2021, 03:10  •  49 • Украина
В автономии начат сбор подписей под обращением к Владимиру Путину
Жители Гагаузии – автономной территории в составе Молдовы – начали сбор подписей под открытым обращением к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой открыть на территории автономии консульство РФ. Об этом рассказал журналистам глава инициативной группы Александр Ротарь.
По его словам, он далёк от политики, не состоит ни в одной партии и не действует в электоральных интересах. Его интересы только практические.
Не секрет, что достаточно много жителей Гагаузии имеют гражданство Российской Федерации и постоянно ездят туда на заработки, часто возникают и семьи.
«Жители Гагаузии в массе своей связаны тесными семейными, родственными, деловыми и дружественными связями с Россией. Существует немало смешанных семей, нередко дети рождаются на территории России, где трудятся тысячи наших земляков. Однако возникающие в связи с этим проблемы по документам и паспортам можно до сих пор решить только в Кишинёве. От южных районов Гагаузии это немалый путь, особенно, для тех, кто проживает в сельской местности»,
– говорит Ротарь.
Гражданский активист напомнил о том, что в Молдавии широко распространена практика открытия консульств иностранных государств в разных городах страны. Так у Румынии есть консульства в Бельцах и в Кагуле, у Болгарии – в Тараклии, а в столице Гагаузии Комрате – консульство Турции.
«Почему бы и России не открыть консульство Российской Федерации в Комрате, коль скоро в этом есть острая необходимость?»
– считает Александр Ротарь.
Он не сомневается, что инициативу поддержат все гагаузы, волонтёры уже начали сбор подписей в Комрате, Вулканештах и в Чадыр-Лунге. После того как сбор подписей будет окончен, копию обращения к российскому президенту передадут в парламент и правительство Молдовы, а также в администрацию президента Майи Санду. Вот только новый молдавский президент старается игнорировать Гагаузию и её жителей, а в пропрезидентской партии PAS открыто называют башкана (главу) Гагаузии Ирину Влах «агентом Москвы».
Соб. корр. ФСК

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