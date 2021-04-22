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Гагаузия поймала Майю Санду на лжи в ПАСЕ

22 апреля 2021, 10:45  •  32 • Украина
«Сегодня очевидно – президент не нацелена на диалог с Гагаузией, а предпочитает использовать давление»
Президент Молдовы Майя Санду в своём выступлении на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала, что Кишинёв ищет пути для примирения с левым берегом Днестра – непризнанным Приднестровьем. Упомянула президент в своём докладе и Гагаузию, рассказав, что жителям автономной территории ничего не угрожает в составе Молдавии, которая, в свою очередь, делает всё возможное для того, чтобы обеспечить всем гагаузам достойную жизнь.
«Гагаузия является неотъемлемой частью Молдовы, и в настоящее время офис президента работает над программой изучения жителями Гагаузии гагаузского и румынского языков. Это конкретные темы, над которыми мы работаем, но и другие вопросы, касающиеся проблематики региона, идут плодотворно»,
– рассказала Майя Санду в Страсбурге.
Несмотря на то, что выступала президент Молдавии в практически пустом зале, ей не удалось избежать вопросов. Так, например, депутат от Венгрии Зигмунд Барна спросил, влияет ли унионистское движение за присоединение Молдавии к Румынии на граждан Гагаузии.
Санду вновь заверила, что никакой опасности гагаузской автономии унионисты не несут, а она думает над тем, как сформулировать единые задачи для всех регионов страны, которые объединят общество.
«На этих выборах я получила голоса русскоязычных граждан, может быть чуть меньше в Гагаузии, но тем не менее я буду работать над тем, чтобы объединить общество вокруг единых целей»,
– ответила президент.
Депутата Европарламента от Турции Ахмета Илдиз интересовала судьба пакета «гагаузских законов», которые молдавский парламент не может принять вот уже который год.
И на этот вопрос у Санду был ответ – во всём виновны некие «политические силы», которые «не дождались завершения парламентской работы и пожелали вынести законы на голосование до того, как работа будет завершена и будет получена поддержка международных партнёров».
Другими словами, парламент на протяжении ряда лет не мог принять пакет «гагаузских законов» лишь потому, что они не получили одобрения западных партнёров?
«Тем не менее мы готовы вести дискуссии. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя комфортно в безопасности. Что касается мирного существования национальностей – я это поддерживаю»,
– заверила Майя Санду.
В Гагаузии доклад президента услышали и не смогли его не прокомментировать, напомнив все «токсичные высказывания» в адрес гагаузов, которыми отличается пропрезидентская партия PAS, а также о резком изменении отношения Кишинёва к гагаузским властям после того, как Майя Санду стала президентом.
«Президент Санду не пригласила на инаугурацию главу Гагаузии, а затем исключила башкана из состава Высшего совета безопасности. С тех пор как президент Санду приступила к своим обязанностям, у неё ни разу не было диалога с Ириной Влах. А коллеги Майи Санду по партии подвергли сомнению голоса жителей Гагаузии на выборах президента, выступая с безответственными заявлениями»,
– заявил представитель исполкома Гагаузии, советник башкана по связям с общественностью и СМИ Андрей Ведутенко.
Что касается непринятых до сих пор «гагаузских законов», то разработаны они были при участии и поддержке европейских экспертов, в частности посольства Швеции в Молдове. Однако соратники Майи Санду открыто выступали не только против принятия этих законов, но даже против того, чтобы с ними ознакомиться.
Также Ведутенко напомнил, что к Программе по расширению сферы применения гагаузского языка президент и её команда не имеют никакого отношения, эта программа «была инициирована и имплементируется властями автономии с поддержкой европейских партнёров».
«Сложившаяся тревожная ситуация обусловлена отношением со стороны президента Майи Санду, сегодня очевидно – президент не нацелена на диалог с Гагаузией, а предпочитает использовать давление в реализации рабочих процессов»,
– делают вывод в Исполкоме Гагаузии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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