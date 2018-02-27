Гагаузия потребовала от Молдавии забыть о Румынии

• 65 • В мире

Гагаузская автономия потребовала от Кишинева сохранить страну, получив в этом поддержку её президента Игоря Додона, и дав в очередной раз понять, что гагаузы будут жить либо в Молдавии, либо в России, но никак не в Румынии

Гагаузия, автономия в составе Молдавии, выступила против попыток молдавских властей и движения унионистов, которое, согласно опросам, пользуется поддержкой пятой части населения страны, ликвидировать молдавскую государственность путем вхождения в Румынию. Власти и общественность автономии, 98% населения которой в ходе референдума 2014 года поддержали интеграцию в Таможенный союз ЕврАзЭС и "отложенный статус автономии", который оставляет за ней право выйти из Молдавии в случае утраты ею независимости, подтвердили эту жесткую позицию.

Она содержится в резолюции, единогласно принятой в автономии в эти выходные на заседании расширенного совета представителей местной исполнительной власти, общественности и депутатского корпуса. Это не удивительно, потому что гагаузы – принявшие православие этнические турки, которые считают себя – и непосредственно, и через дружественную России Молдавию – частью "русского мира", как, впрочем, отчасти и турецкого.

В документе констатируется, что в Молдавии при полном попустительстве центральных властей и парламентского большинства укрепляются разрушительные антигосударственные силы. В этой связи руководству страны предлагается "выступить с публичным осуждением" действий молдавских политиков и чиновников, а также Румынии по ликвидации государственности Молдавии, а молдавским правоохранительным органам – решительно пресечь эту противозаконную деятельность. Это предлагается сделать путем запрета в стране "унионистских" партий, а также принятия закона, запрещающего лицам с двойным гражданством занимать высшие государственные должности в стране, что сплошь и рядом имеет место в настоящее время. Подчеркивается также, что большинство населения Молдавии выступает за сохранение её независимости, территориальной целостности и нейтрального статуса.

Все против Кишинева

Весьма показательно, что изначально в повестку дня форума были внесены вопросы по противодействию процессам унионизма и осуждению сокращения полномочий Гагаузской автономии. Однако выступающими были подняты и многие другие проблемы, касающиеся взаимоотношений Комрата с Кишиневом.

Открыла заседание, которое подробно осветили из-за его исключительной важности молдавские СМИ, башкан Гагаузии Ирина Влах. Она с озабоченностью констатировала, что в Молдавии начинают набирать силу унионистские движения, "принимаются декларации об объединении с Румынией", в то время как необходимо, напротив, укреплять государственность страны, потому что "сильная Гагаузия возможна только в сильной Молдове".

Башкан Гагаузии Ирина Влах: "Сильная Гагаузия возможна только в сильной Молдове", на слабую – не согласны. Фото: Александр Шалгин/ТАСС

"Мы хотим защитить Республику Молдова. Мы не понимаем, почему руководство страны не принимает меры против тех, кто хочет ликвидировать нашу государственность", - сказала башкан, которая является частным гостем в Москве, выступает за всестороннее развитие отношений с Россией и продолжение трансляции на территории автономии российских телеканалов, за что Кишинев уже начал её штрафовать.

Читайте также 13:22 - 12 Февраля Молдавия окончательно запретила российское телевидение Вступил в силу не подписанный президентом Игорем Додоном закон о “противодействии российской пропаганде”

Председатель Верховного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян поддержал башкана, напомнив, что с 1918 по 1940 год румыны уже "хозяйничали на буджакской земле", на которой находится и Гагаузия.

"Предлагаю объявить 2018 год на территории Гагаузии годом оккупации Буджака Румынией", - выступил с предложением Кендигелян.

Господа, Молдова - это не только ваша родина. Это и наша родина. И, лишая ее перспективы, вы должны посоветоваться с нами", - отметил, обращаясь к унионистам в Кишиневе, экс-башкан Дмитрий Кройтор.

"Если будет уния, я первый возьму свой автомат и пойду защищать Гагаузию", - отреагировал на возможный аншлюс Молдавии один из выступивших на мероприятии депутатов. Другой посетовал, что он и другие гагаузы не могут "объяснить своим детям и внукам, почему мы изучаем не свою историю, а историю румын".

"Если государство будет ликвидировано, то о каких полномочиях Гагаузии мы сможем говорить? Поэтому, в первую очередь, мы должны говорить об укреплении государственности страны", - подчеркнул один из ораторов.

Неудивительно поэтому, что в принятой резолюции содержится призыв к России, Евросоюзу, Совету Европы, ОБСЕ, США и Турции осудить "агрессивные притязания Румынии на фактическую аннексию Республики Молдова". Участники форума призвали также расследовать действия экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и мэров свыше 50 молдавских сел, подписавших декларации о присоединении к Румынии.

Додон - с Гагаузией

Позицию Гагаузии приветствовал президент Молдавии Игорь Додон. В эфире телеканала НТВ-Молдова он сообщил о своем намерении вынести обсуждение темы унионизма на заседание Высшего совета безопасности 28 февраля. На нем будут также обсуждаться вопросы расследования скандальной кражи 1 миллиарда евро из молдавских банков и закупки летального оружия у стран НАТО, которые анонсировал министр обороны Евгений Стурза, поставив под сомнение нейтральный статус страны.

Додон занимает общую позицию с властями Гагаузии и в вопросе о неправомерности преследования российских телеканалов в Молдавии. Гагаузская автономия отказывается выполнять это распоряжение Кишинева на своей территории, несмотря на штрафы и раздражение центральных властей. Башкан Влах заверяет, что "российские СМИ продолжат вещать в кабельных сетях автономии в полном объеме", напоминая, что русский язык в Молдавии имеет статус языка межнационального общения. Президент Додон отказался утвердить принятый парламентом в конце 2017 года закон о борьбе с "иностранной пропагандой", согласно которому попали под запрет российские новостные и аналитические программы, однако с помощью ручного Конституционного суда молдавские власти обошли этот запрет.

Итак, что же это все означает?

Приходится признать, что происходящие в Молдавии процессы есть ни что иное, как продолжение распада страны, начало чему было положено еще во времена СССР, когда образовалась Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), отстоявшая в гражданской войне свою независимость. Лишь защита российских войск не позволила тогда молдавско-румынским националистам поджечь и Гагаузию.

Между тем, понимая, что притяжение России, где находится естественный и единственный рынок для молдавского экспорта, рано или поздно приведет Молдавию на её орбиту, прозападная политическая элита стремится удержать за собой хотя бы населенные этническими молдаванами районы страны. Их население соблазняют призрачными благами евроинтеграции и единственно реальным способом реализовать эти устремления путем присоединения к члену ЕС – Румынии. И если даже большинство этнических молдаван не желает быть в Румынии гражданами второго сорта (а именно так румыны воспринимают обычно молдаван), то гагаузам совершенно не светит стать третьим сортом в чуждой им культурно стране.

Это означает, что конфликт между "евроинтеграторским" Кишиневом и ориентирующимся на Москву Комратом, имеющим мощного союзника в лице ПМР, запрограммирован. Его не хотят гагаузы, его не хочет президент Додон. Вероятно, его не хочет и Москва, рассчитывая на всю Молдавию. Возможно, его предотвратит победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в стране, хотя нынешние власти уже открыто просят США не допустить этого, закрыть глаза на готовящиеся фальсификации. Увы, вероятность именно такого развития событий как преддверия развала Молдавии очень велика.

Поэтому – при всем желании гагаузов сохранить и укрепить свой автономный статус в составе многонациональной Молдавии – у них не будет альтернативы, кроме как связать в случае невозможности этого свою судьбу с Россией, ибо маленькая Гагаузия в качестве независимого государства нежизнеспособна.

Читайте также 17:28 - 12 Февраля Румыния объявляет войну Украине Экс-президент Румынии Траян Бэсеску представит на этой неделе на утверждение парламента декларацию о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его последствий, согласно которому, по его мнению, Румыния "потеряла" Молдавию, а также Черновицкую область и часть Одесской области современной Украины

И кое-что еще

Мало того, поскольку Румыния не признает "аннексию" 1940 года и присоединение к СССР также и части Одесской области, и Северной Буковины возникает потенциально еще один очень любопытный конфликт. В южной части нынешней Одесской области дышащей на ладан Украины – в устье Дуная – компактно проживают русские старообрядцы-липоване, прекрасно сохранившие и русский дух, и русский язык. Это тоже "кандидаты" на присоединение к Румынии.

Таким образом, естественным путем возникает треугольник – Приднестровье, где проживают свыше 220 тысяч российских граждан, поголовно тяготеющие к России гагаузы, а также "украинские" русские на Дунае. Так у России появляется возможность вернуться в регион, за который она сполна заплатила в ХVIII-XIX веках своей кровью, в том числе, кстати, и для того, чтобы кровь там не пролилась вновь.

Латышев Сергей