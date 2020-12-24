Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Главная / Украина

Гагаузия отметила 26-ю годовщину создания автономии

24 декабря 2020, 01:25  •  64 • Украина
Ирина Влах предупредила Кишинёв – даже не пытайтесь опротестовывать «гагаузские законы»
В среду, 23 декабря, Гагаузия отметила 26-ю годовщину создания автономии. В этот день в 1994 году парламент Молдовы принял закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», в международном законодательстве этот закон до сих пор считается одним из образцовых.
В автономии торжественно отметили эту дату. А башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах выступила с обращением к гражданам.
«Принятие Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» ознаменовало собой начало нового этапа развития всей Республики Молдова. Мир узнал о появлении на карте нового территориального образования – Гагаузии. Двадцать шесть лет нашей Гагаузии – это 26 лет выученных уроков, которые сегодня свидетельствуют о том, что мы подготовлены перейти на следующий уровень развития»,
– говорится в поздравлении главы автономии.
Напомним, что история нахождения Гагаузии в составе Молдовы не всегда была мирной. В девяностых годах, на фоне начала военного конфликта в Приднестровье, Гагаузия также провозгласила независимость и желание остаться в составе Советского Союза, после того как Кишинёв заявил о своём выходе. После чего премьер-министр Молдавии Мирча Друк призвал молдавских националистов «вернуть Гагаузию», эта попытка «возвращения» осталась в истории под названием «поход на Гагаузию», который, впрочем, закончился весьма неудачно для Молдовы, несмотря на то что в «походе» приняли участие около 50 тысяч националистов и несколько сотен полицейских. В Гагаузии объявили мобилизацию, тысячи добровольцев вооружились подручными средствами, в том числе арматурой, и вышли встречать «молдавский десант». Однако решающую роль сыграла помощь Приднестровья, откуда прибыли рабочие дружины. У Молдавии появилась реальная возможность получить второй фронт гражданской войны. У Мирчи Друка на этот раз хватило благоразумия, и молдавские националисты вернулись в Кишинёв в обмен на уход приднестровцев.
Затем в течение четырёх лет Гагаузия была непризнанной республикой, как и Приднестровская Молдавская республика до тех пор, пока парламент Молдовы не принял закон об особом правовом статусе Гагауз-Ери, согласно которому регион с компактным проживанием гагаузов получил права автономии.
С тех пор Гагаузия интенсивно развивается в отличие от Молдавии, гагаузам охотно помогает Анкара: строит в регионе школы и детские сады, вкладывает средства в развитие гагаузской культуры.
В своём выступлении по случаю праздника Ирина Влах отметила и принятие молдавским парламентом на прошедшей неделе двух законов из «гагаузского пакета», подчеркнув важность этого события.
Башкан предупредила молдавских политиков, которые хотят опротестовать в Конституционном суде «гагаузские законы», что делать этого не следует.
«Это может вызвать недовольство наших европейских партнёров, так как они вложили очень много средств в разработку этого законодательства»,
– особо подчеркнула Ирина Влах.
В Кишинёве действительно правая оппозиция недовольна принятием этих законов, по которым автономия Гагаузии укрепляется.
Также Влах отметила необходимость сотрудничества с Российской Федерацией, она уверена, что «наше традиционное партнёрство» с Россией будет только развиваться.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
22 декабря 2020, 21:55
Щенячий визг и полные шаровары радости…
22 декабря 2020, 23:45
Как шумеры вскрылись и поторопились...или фэйк от Зеленского...
23 декабря 2020, 00:40
Тракторный майдан в Молдове обещает перепахать центр Кишинёва
22 декабря 2020, 21:55
На Украине в Алексее Гуськове увидели угрозу национальной безопасности
23 декабря 2020, 21:45
"У страха глаза велики": Над Киевом "засекли" русский Су-57
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.