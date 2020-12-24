Ирина Влах предупредила Кишинёв – даже не пытайтесь опротестовывать «гагаузские законы»

В среду, 23 декабря, Гагаузия отметила 26-ю годовщину создания автономии. В этот день в 1994 году парламент Молдовы принял закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», в международном законодательстве этот закон до сих пор считается одним из образцовых.

В автономии торжественно отметили эту дату. А башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах выступила с обращением к гражданам.

«Принятие Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» ознаменовало собой начало нового этапа развития всей Республики Молдова. Мир узнал о появлении на карте нового территориального образования – Гагаузии. Двадцать шесть лет нашей Гагаузии – это 26 лет выученных уроков, которые сегодня свидетельствуют о том, что мы подготовлены перейти на следующий уровень развития»,

– говорится в поздравлении главы автономии.

Напомним, что история нахождения Гагаузии в составе Молдовы не всегда была мирной. В девяностых годах, на фоне начала военного конфликта в Приднестровье, Гагаузия также провозгласила независимость и желание остаться в составе Советского Союза, после того как Кишинёв заявил о своём выходе. После чего премьер-министр Молдавии Мирча Друк призвал молдавских националистов «вернуть Гагаузию», эта попытка «возвращения» осталась в истории под названием «поход на Гагаузию», который, впрочем, закончился весьма неудачно для Молдовы, несмотря на то что в «походе» приняли участие около 50 тысяч националистов и несколько сотен полицейских. В Гагаузии объявили мобилизацию, тысячи добровольцев вооружились подручными средствами, в том числе арматурой, и вышли встречать «молдавский десант». Однако решающую роль сыграла помощь Приднестровья, откуда прибыли рабочие дружины. У Молдавии появилась реальная возможность получить второй фронт гражданской войны. У Мирчи Друка на этот раз хватило благоразумия, и молдавские националисты вернулись в Кишинёв в обмен на уход приднестровцев.

Затем в течение четырёх лет Гагаузия была непризнанной республикой, как и Приднестровская Молдавская республика до тех пор, пока парламент Молдовы не принял закон об особом правовом статусе Гагауз-Ери, согласно которому регион с компактным проживанием гагаузов получил права автономии.

С тех пор Гагаузия интенсивно развивается в отличие от Молдавии, гагаузам охотно помогает Анкара: строит в регионе школы и детские сады, вкладывает средства в развитие гагаузской культуры.

В своём выступлении по случаю праздника Ирина Влах отметила и принятие молдавским парламентом на прошедшей неделе двух законов из «гагаузского пакета», подчеркнув важность этого события.

Башкан предупредила молдавских политиков, которые хотят опротестовать в Конституционном суде «гагаузские законы», что делать этого не следует.

«Это может вызвать недовольство наших европейских партнёров, так как они вложили очень много средств в разработку этого законодательства»,

– особо подчеркнула Ирина Влах.

В Кишинёве действительно правая оппозиция недовольна принятием этих законов, по которым автономия Гагаузии укрепляется.

Также Влах отметила необходимость сотрудничества с Российской Федерацией, она уверена, что «наше традиционное партнёрство» с Россией будет только развиваться.