Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Главная / Украина

Гагаузия отказывается от вакцины AstraZeneca

04 марта 2021, 02:25  •  231 • Украина
Российская вакцина «‎Sputnik V», одобренная в Молдове, поступит только в частные клиники
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы одобрило российскую вакцину «‎Sputnik V», однако доступна эта вакцина будет лишь в частных клиниках, в государственных медицинских учреждениях вакцинация будет проходить только тремя вакцинами: Moderna, Pfizer и AstraZeneca.
Для того чтобы в государственных больницах появилась российская вакцина, необходимо, чтобы она прибыла в страну через платформу COVAX, пояснила координатор коммуникационной группы по вакцинации Нинель Ревенко.
Молдавия получила помощь из Румынии – 21600 доз вакцины AstraZeneca, которой хватит на 10800 человек. Вакцинация в стране стартовала 2 марта, в ходе первого этапа вакцину получат работники здравоохранения.
Однако уже на первом этапе появились проблемы.
«Интересная ситуация получается, медики отказываются вакцинироваться вакциной AstraZeneca. Возможно, государство должно предложить вакцину на выбор для медицинских работников – Sputnik V, Pfizer – эти вакцины имеют регистрацию в Молдове»,
– считает депутат-социалист Владимир Односталко.
В Гагаузии же врачи написали официальные заявления, в которых отказываются прививаться вакциной AstraZeneca. В заявлениях гагаузские медики обратились к Национальному агентству по общественному здоровью с просьбой не присылать им вакцину – подарок из Румынии.
Несмотря на то, что и молдавские медики массово отказываются от вакцинации, отказ медработников Гагаузии возмутил многих в Кишинёве.
«Дорогие мои гагаузы! Буду с вами предельно откровенен, демарш врачей автономии с отказом от вакцинации вакциной Астра Зенека выводит вас за рамки цивилизованного мира. Откажитесь тогда от всего, что идёт из Румынии – инвестиций в детские садики, школы, инфраструктуру. Откажитесь от образования и вашего отдыха за рубежом»,
– написал экс-премьер-министр Ион Стурза обращение к гагаузам, обозвав при этом «подонками» тех, кто выступает против «подарка из Румынии».
Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах не смогла не ответить экс-премьеру, напомнив ему: демократия – это «безусловное уважение права других людей на мнение и выбор», а в самом Евросоюзе достаточно много медиков, которые также отказываются от вакцинации и это их выбор.
«Жаль, что вы считаете себя выше нас, гагаузов»,
– отметила Ирина Влах.
А бывший вице-премьер и экс-глава Министерства экономики Александр Муравский не понимает, почему российская вакцина, одобренная Агентством по лекарствам (которое входит в систему государственного управления), не поступает в государственные медицинские учреждения.
«Может быть, ВОЗ грозит нам санкциями в случае использования данной вакцины без их разрешения? А может, просто некоторые политики выполняют заказ некоторых партнёров?»,
– спрашивает Муравский.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



231
Источник
Похожие новости
03 марта 2021, 17:15
Названо количество негативно относящихся к РФ украинцев
03 марта 2021, 09:55
Вот это поворот: генерал СБУ заявил, что решения властей после Майдана незаконны
03 марта 2021, 17:15
На поставках индийской вакцины CoviShield «погрела руки» Елена Зеленская?
03 марта 2021, 09:55
Аваков: Путин постоянно бьёт, ответом Украины будут новые репрессии прорусских сил
03 марта 2021, 19:05
Украина угрожает Крыму «Точками-У»
03 марта 2021, 20:55
Украина начала реальную подготовку к войне в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2021, 23:15
Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу?
01 марта 2021, 01:05
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
28 февраля 2021, 19:25
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
28 февраля 2021, 03:40
Простая истина для Берлина - про Украину придётся забыть: "Ни денег, ни воли"
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
28 февраля 2021, 14:50
Стало известно, чем обернётся для Украины закрытие "Северного потока - 2". США крупно подставят Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.