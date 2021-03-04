Гагаузия отказывается от вакцины AstraZeneca

Российская вакцина «‎Sputnik V», одобренная в Молдове, поступит только в частные клиники

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы одобрило российскую вакцину «‎Sputnik V», однако доступна эта вакцина будет лишь в частных клиниках, в государственных медицинских учреждениях вакцинация будет проходить только тремя вакцинами: Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Для того чтобы в государственных больницах появилась российская вакцина, необходимо, чтобы она прибыла в страну через платформу COVAX, пояснила координатор коммуникационной группы по вакцинации Нинель Ревенко.

Молдавия получила помощь из Румынии – 21600 доз вакцины AstraZeneca, которой хватит на 10800 человек. Вакцинация в стране стартовала 2 марта, в ходе первого этапа вакцину получат работники здравоохранения.

Однако уже на первом этапе появились проблемы.

«Интересная ситуация получается, медики отказываются вакцинироваться вакциной AstraZeneca. Возможно, государство должно предложить вакцину на выбор для медицинских работников – Sputnik V, Pfizer – эти вакцины имеют регистрацию в Молдове»,

– считает депутат-социалист Владимир Односталко.

В Гагаузии же врачи написали официальные заявления, в которых отказываются прививаться вакциной AstraZeneca. В заявлениях гагаузские медики обратились к Национальному агентству по общественному здоровью с просьбой не присылать им вакцину – подарок из Румынии.

Несмотря на то, что и молдавские медики массово отказываются от вакцинации, отказ медработников Гагаузии возмутил многих в Кишинёве.

«Дорогие мои гагаузы! Буду с вами предельно откровенен, демарш врачей автономии с отказом от вакцинации вакциной Астра Зенека выводит вас за рамки цивилизованного мира. Откажитесь тогда от всего, что идёт из Румынии – инвестиций в детские садики, школы, инфраструктуру. Откажитесь от образования и вашего отдыха за рубежом»,

– написал экс-премьер-министр Ион Стурза обращение к гагаузам, обозвав при этом «подонками» тех, кто выступает против «подарка из Румынии».

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах не смогла не ответить экс-премьеру, напомнив ему: демократия – это «безусловное уважение права других людей на мнение и выбор», а в самом Евросоюзе достаточно много медиков, которые также отказываются от вакцинации и это их выбор.

«Жаль, что вы считаете себя выше нас, гагаузов»,

– отметила Ирина Влах.

А бывший вице-премьер и экс-глава Министерства экономики Александр Муравский не понимает, почему российская вакцина, одобренная Агентством по лекарствам (которое входит в систему государственного управления), не поступает в государственные медицинские учреждения.

«Может быть, ВОЗ грозит нам санкциями в случае использования данной вакцины без их разрешения? А может, просто некоторые политики выполняют заказ некоторых партнёров?»,

– спрашивает Муравский.