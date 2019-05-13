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Гагаузия осталась без своего башкана – скоро выборы

13 мая 2019, 12:54  •  38 • Украина
Зарегистрированы три кандидата – Ирина Влах, Михаил Влах, Василий Аладов
В Молдавии до сих пор не сформировано правительство, в стране уже третий месяц политический кризис. Теперь и Гагаузия – автономная территория Молдавии – временно осталась без своего башкана (главы региона).
Впрочем, в Гагаузии ситуация совершенно другая, там 30 июня состоятся выборы главы региона. Ныне действующий башкан Ирина Влах была зарегистрирована 10 мая в качестве независимого кандидата на пост главы Гагаузии. Таким образом, Ирина Влах официально включилась в предвыборную кампанию, а исполнять обязанности башкана теперь будет первый заместитель председателя Исполнительного комитета Вадим Чебан.
Всего зарегистрировано три кандидата на пост башкана Гагаузии. Это нынешний башкан Ирина Влах, общественный активист Михаил Влах и некий Василий Аладов, который называет себя президентом Гагаузской народной социалистической республики и активно рекламирует свою кандидатуру в социальной сети Facebook, публикуя придуманные диалоги с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тем не менее, Аладов, как и все остальные, собрал две тысячи подписей в свою поддержку.
Кроме сбора подписей в этом году кандидаты в башканы Гагаузии проходили тестирование на знание гагаузского языка.
Не принимает участия в этих выборах бывший мэр гагаузского города Комрат Николай Дудогло, который пытался стать башканом уже несколько раз. Однако ему заранее удалось внести поправки в законодательство о выборах, которые теперь признают состоявшимися только при явке не менее 50%. Это очень высокий показатель для региона, основное население которого находится на заработках, поэтому выборы башкана уже сегодня находятся под угрозой. Согласно же данным социологических опросов, большинство жителей Гагаузии собираются отдать свои голоса за действующего башкана Ирину Влах, которая может победить уже в первом туре. И единственным препятствием для её победы может стать низкая явка избирателей.
Соб. корр ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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