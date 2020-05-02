Гагаузия объявлена зоной стихийного бедствия

Из-за засухи в Гагаузии гибнут озимые, виноградники и сады

Гагаузскую автономную территорию Молдовы объявили зоной стихийного бедствия.

Глава управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло заявил о том, что в сельском хозяйстве региона складывается критическая ситуация из-за бесснежной зимы и длительного отсутствия дождей – последний дождь здесь был осенью прошлого года. Озимые культуры гибнут на полях, засуха скажется и на виноградниках, и на фруктовых садах.

«На многих полях урожай полностью потерян. На тех полях, где остался урожай, он очень низкий, меньше половины, чем мы ожидали, и с каждым днём идёт ухудшение состояния этих полей. Очень ждём осадков. Они исправят положение хотя бы для второй группы хлебов»,

– рассказал Андрей Димитрогло в эфире НТВ Молдова.

По его словам, нет и травы на пастбищах, поэтому на выпас ещё не вышли ни овцы, ни крупный рогатый скот, который кормить нечем, запасы кормов к этому времени уже заканчиваются.

Народное собрание Гагаузии объявило автономию зоной стихийного бедствия и обратилось в правительство Молдовы с просьбой признать «последствия длительной засухи на территории Гагаузии стихийным бедствием».

Но засуха – не единственная беда Гагаузии на сегодняшний день. На заседании Народного собрания председатель постоянной комиссии по сельскому хозяйству Николай Драган сообщил, что в Гагаузии исчез резервный фонд зерна – две тысячи тонн пшеницы.

«Нужно срочно обратиться в побратимые города России и попросить помощи. В Российской Федерации у нас десять побратимых регионов. Со всеми мы заключили договоры. Если каждый регион выделит по 5 – 6 тысяч тонн зерна, мы сможем гарантировать, что наши люди будут с хлебом. Резервные склады Гагаузии пусты»,

– цитирует выступление Драгана на заседании НСГ Gagauzyeri.md.

Исполнительный комитет Гагаузии подтвердил корреспондентам Gagauzyeri.md факт пропажи двух тысяч тонн пшеницы из резервного фонда автономии.

Народное собрание уже направило запрос башкану (главе) Гагаузии Ирине Влах с требованием предоставить подробную информацию относительно исчезновения резерва пшеницы на случай стихийного бедствия.