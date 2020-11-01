Гагаузия готова защищать законно избранного президента

В Гагаузии не скрывают, что будут голосовать за Игоря Додона

Глава Гагаузской автономной территории в составе Молдовы Ирина Влах обратилась к молдавским политикам с призывом отказаться от «языка вражды и ненависти» в отношении региона и не использовать на президентских выборах «гагаузский фактор».

Дело в том, что последние два – три месяца молдавские СМИ не скупились на обвинения в сторону автономного региона, уверяя, что итоги выборов на территории Гагаузии будут сфальсифицированы, при этом всех жителей региона называли «сепаратистами» и «пятой колонной».

«Обращаюсь с просьбой к дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова, международным и национальным наблюдателям в день выборов, 1 ноября, посетить избирательные участки в населённых пунктах АТО Гагаузия и убедиться лично в прозрачности и объективности электорального процесса на территории автономии»,

– написала башкан Гагаузии на своей странице в социальной сети в Facebook.

Обратилась Ирина Влах и к политикам и журналистам Молдовы с требованием «прекратить использовать в отношении жителей Гагаузии язык вражды и ненависти и оперировать только проверенными фактами и достоверной информацией».

Накануне президентских выборов в Гагаузию прибыла делегация наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ во главе с вице-председателем парламента Азербайджана Адиль Алиева, в составе наблюдателей – представители Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана.

«Мы прибыли заранее, чтобы ознакомиться с подготовкой к проведению президентских выборов. В воскресенье мы будем объезжать участки, чтобы сделать выводы о том, как организованы и как проходят выборы»,

– рассказал генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

В то же время жителей Гагаузии не может не тревожить возрастающая напряжённость в Молдове и странные заявления оппозиционных политиков, которые уже открыто говорят о том, что выведут людей на улицы в случае проигрыша. Гагаузы накануне выборов заявили, что они встанут на защиту конституционного строя в стране и на защиту любого законно избранного президента.

«Со всей ответственностью заявляем, что в случае малейших попыток Запада и лояльных ему политических и общественных сил пойти по сценарию дестабилизации ситуации в Молдове мы, представители общественных сил гагаузского народа, а также десятки тысяч наших сторонников, готовы обеспечить «народный щит» для поддержки и защиты законно избранного президента, выступающего за мир в многонациональном молдавском народе, укрепление государственности, суверенитета и территориальной целостности»,

– говорится в заявлении лидеров общественных организаций Гагаузии.

Гагаузские активисты напомнили о событиях девяностых годов, когда была предпринята попытка государственного переворота с насильственной румынизацией молдавского населения. Эта попытка привела к войне в Приднестровье и поставила на грань войны Гагаузию. Происходили все те события «при непосредственном участии Румынии». Сегодня гагаузы не хотят повторения событий тридцатилетней давности.

«Гагаузский народ всегда с уважением относился к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и не допустит вмешательства третьих сил во внутренние дела республики с целью препятствия свободному волеизъявлению граждан и дестабилизации ситуации в стране»,

– цитирует заявление интернет-издание «Новости Гагаузии».

Между тем в ходе публичных дебатов на тему «Особенности голосования в географических и территориально-административных зонах Республики Молдова, в т. ч. приднестровский регион и АТО Гагаузия: причины и следствия», молдавский эксперт по проблематике регионализма, политических процессов в АТО Гагауз Ери, Вячеслав Крачун не скрывает – Гагаузия будет голосовать за действующего президента Игоря Додона.